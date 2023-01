Vi skylder henne å fortsette å kjempe

Ingen frihets- og rettighetskamper vinnes en gang for alle. Det vet de av oss som kjemper for at alle skal få være den de er, og få leve livet sitt som de selv vil. Det visste Shabana.

Hun kjempet utrettelig

Mye endret seg på de over tjue årene hun kjempet for sin og andres frihet. Mye til det bedre, og noe til det verre. Men helt til det siste fortsatte hun å kjempe utrettelig.

Jeg var fire år gammel da Shabana Rehman stilte naken på forsiden av Dagbladet Magasinet i 2000, kun i ført det norske flagget som kroppsmaling.

Da hun i 2004 løftet mulla Krekar, var jeg åtte år. Jeg husker ikke disse hendelsene som på hver sin måte endret den norske offentligheten.

Men da jeg senere leste om dem, og om Shabana sin utrettelige kamp, gjorde det sterkt inntrykk.

Jeg skulle ønske at jeg kunne skrive at min umiddelbare reaksjon var «så modig hun er, slik vil jeg være». Mest av alt tenkte jeg nok «at hun tør».

At hun tør å pushe grensene på den måten. At hun tør å si de tingene hun sier. At hun tør å gjøre ting ingen andre med hennes bakgrunn har gjort før henne.

For jeg visste hva konsekvensene av det å tørre kunne være. Særlig for kvinner som ser ut som oss.

Men Shabana turte. Og hun fortsatte å tørre igjen og igjen, frem til sin altfor tidligere død. Da hadde det gått over tjue år siden bildet i Dagbladet.

Hun brøt lydmuren

Shabana turte, og hun viste at kampen kan kjempes på ulike måter og med ulike virkemidler i ulike livsfaser. Og fordi hun turte, og fordi hun fortsatte å kjempe, så kom det en dag hvor jeg turte jeg også.

Da jeg begynte å snakke offentlig om negativ sosial kontroll, var Shabana ett av de forbildene som jeg ofte trakk fram.

Hun hadde våget og banet vei i mange år, slik at det skulle bli litt enklere for oss som kom etter. Slik at vi ikke måtte starte helt fra begynnelsen av når vi skulle fortelle om livene våre, og om kampene våre.

Shabana hadde allerede gjort en stor del av den jobben. Hun hadde brutt lydmuren. Og da flere stemmer kom til, sørget hun for å løfte oss opp.

Brukte livet på å kjempe

Da Riksscenen var fylt av kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn en novemberdag i 2016 skrev hun følgende på Facebook: «Stå på, ta scenen, grip mikrofonen. Den er deres. Den har alltid vært deres og ventet tålmodig på dere.»

Det er slik jeg vil huske Shabana. Som en som nektet å la andre definere oss. En som sa tydelig fra. En som løftet andre opp, og som ikke dro opp stigen etter seg.

En som brukte hele livet på å kjempe, og som kjempet til siste slutt.

Hun gikk bort så alt for tidlig. Vi skylder henne å fortsette å kjempe.