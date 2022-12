Vi skal straffe narkotikabruk

Når ungdom forteller at rusmidler som kokain har blitt vanlig, bør alle alarmklokker ringe hos politikerne som presser på for avkriminalisering.

Unge gir uttrykk for at det er skremmende at narkotika normaliseres, samtidig bidrar flere politikere til å ufarliggjøre rusbruk. Dette er et sjansespill med unge menneskers liv.

Vi må forebygge at ungdom får rusproblemer. Det er ikke solidarisk, snilt eller omsorgsfullt å overlate folk som trenger oppfølging og hjelp til seg selv.

Hvordan skal vi hjelpe hvis vi fratar politiet virkemidler og muligheten til å henvise til hjelp?

Torsdag stemmes det over KrFs forslag i Stortinget om å sikre at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart.

Unge slår alarm

Vi gjør dette fordi vi vil forebygge at ungdom utvikler rusproblemer. KrF vil at ungdom fanges opp og får hjelp så tidlig som mulig. Uten at ungdom blir fanget opp tidlig, får de heller ikke nødvendig helse- og sosialfaglig hjelp.

Vi mener det er viktig at ungdom som eksperimenterer med rus, blir tatt på alvor. Det er viktig at de som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika opplever at samfunnet reagerer, og at det får konsekvenser.

De siste månedene har unge selv vært ute i media og slått alarm om rusbruken blant ungdom. Det bør vi som politikere lytte til.

Når ungdom forteller at rusmidler som kokain har blitt vanlig, bør alle alarmklokker ringe hos politikerne som presser på for avkriminalisering.

Politiet er i en umulig situasjon

Riksadvokaten kom i vår med nye retningslinjer til statsadvokatene og politiet i narkotikasaker.

Internt i politiet mener flere at det stiller politiet i en umulig situasjon i arbeidet mot narkotikakriminalitet på gateplan.

I realiteten medfører retningslinjene, etter deres oppfatning, en avkriminalisering av befatning med mindre mengder narkotika. Det kan igjen føre til en nedgang i politiets innsats mot narkotikakriminalitet.

Det er like før tollerne mister troa - så gjør de rekordfunn

Her må det ryddes opp fra politisk hold. Avkriminalisering av narkotika er ikke veien å gå.

Jeg vil påpeke at det er fullt mulig at besittelse og bruk narkotika fortsatt er straffbart, samtidig som samfunnet justerer hvilke reaksjoner tungt rusavhengige skal bli møtt med.

Disse menneskene vil KrF fortsette å kjempe for å sikre god helsehjelp og oppfølging.

Politiet står igjen maktesløse, mens vi stadig hører nye eksempler på økt rusbruk blant unge.

Ikke bare politi, men også helsesykepleiere og andre fagfolk opplever at bruken av narkotika har økt og at midlene til å gjøre noe med det har blitt redusert.

Flere kommuner melder at antallet ruskontrakter med unge stuper. Vi voksne må stille opp og hjelpe, ikke overlate de unge til seg selv.

Sjansespill med unges liv

Mange forsøker å ufarliggjøre rusbruk, men for en del unge er rusmidler som hasj og kokain nærmest blitt normalisert.

Det er ingen grunn til å ufarliggjøre narkotika bare fordi en del har prøvd det.

Dette er et sjansespill med unge menneskers liv.

Vi vet at mange som prøver cannabis blir avhengige og flere opplever psykiske problemer i etterkant.

CANNABIS: Det er ingen grunn til å ufarligjøre mener KRF-lederen Foto: AFP / PATRICK T. FALLON

Vi ser også tydelig sammenheng mellom inntak av høypotent cannabis og alvorlige psykiske lidelser som psykose og schizofreni, enten som en utløsende, forsterkende eller opprettholdende faktor.

Vi vet ikke helt hvem som er sårbare for å få psykose, og som altså ikke vil tåle cannabis. Det er ingen grunn til å ufarliggjøre cannabis, selv om flere har prøvd det.

Vi vil styrke helse og behandlingstilbudet for rusmisbrukere, samtidig som Politiet må få beholde virkemidler i deres arbeid for å bekjempe narkotikakriminalitet og hindre at unge rekrutteres inn i miljøet.

Det er ikke solidarisk, snilt eller omsorgsfullt å overlate folk som trenger oppfølging og hjelp til seg selv.

Det viktigste vi gjør er å forebygge at ungdom får rusproblemer.





Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no