Vi skal fortsette å stille opp for idretten

Vi må sørge for at ikke økte priser og dårligere råd går utover barns mulighet til å delta i idrett.

BARNEIDRETT: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier regjeringen skal fortsette å jobbe for at alle barn og unge skal kunne drive med idrett. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Det er lite i Norge som er like vakkert som den norske idrettsmodellen.

Den rommer fellesskap, spleiselag, bredde og topp.

Det er gjennom den norske idrettsmodellen Norge har blitt en olympisk medaljegigant.

Og det er den som gjør at nesten alle av oss, over 90 prosent, er innom idretten på vår vei igjennom livet.

Langt på vei har idretten lyktes med å nå sin egen visjon – idrettsglede for alle.

Topp og bredde henger uløselig sammen.

IDRETT: Stram økonomi gir utfordringer for barneidretten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Når et land med fem millioner innbyggere hevder seg internasjonalt slik Norge gjør, må en jo plukke talenter fra hele innbyggermassen, og ikke bare av den delen som har penger og ressurser.

Unikt fellesskap

Selv har jeg hatt sterk glede av norsk idrett hele livet.

Både i svømmehallen og i idrettshallen i oppveksten.

Og nå i voksen alder er jeg stadig mer ute i skiløypene, mens jeg drømmer om at sønnen min skal bli en skikkelig fotballgutt, eller håndballgutt, ballettdanser eller snowboarder - eller hva som helst egentlig.

Så lenge det er noe som gjør at han får være del av det unike norske idrettsfellesskapet.

Vi er mange som kjenner på varme i brystet når vi tenker på idrettsfellesskapet i barndommen.

Pizzakveldene, konkurransene, lukta av gymsal, latteren og ikke minst alt vi lærte både om selve idretten, men også om de sosiale koder og livet sjøl.

Må gi alle muligheten

Alle må få muligheten til å oppleve dette.

Men når fellesskapene er så sterke og gode som i idretten, blir det samtidig enda vanskeligere for de som ikke får delta.

SKI: Barn trener langrenn ved Linderudkollen skiarena. Foto: Frode Sunde / TV 2

Derfor er bredden, og det å bygge ned terskler for deltakelse, så ekstremt viktig.

Og derfor er det også så viktig å ta skikkelig på alvor den utviklingen vi har sett over tid.

Der foreldrenes sosiale og økonomiske bakgrunn får stadig større påvirkning på om poden får være med eller ikke.

For mange er nå barrierene for høye for å bli med i idretten og mulighetene for små.

Kostnadene må ned.

Og like muligheter for alle må opp.

Derfor prioriterer regjeringa å bruke de store pengene på bredden.

Som full momskompensasjon, strømstøtte, rekordbevilgninger til anlegg og flere hundre millioner på inkluderingstiltak.

Også må også idretten selv gjøre mer for å få prisene ned – uten å gå veien via «lua i handa» løsninger.

Ikke godt nok

På sitt beste utjevner idretten forskjeller mellom folk og lar oss møtes på like vilkår.

Men muligheten for deltakelse er ikke lik for alle.

Døtrene våre har færre idrettsmuligheter enn sønnene våre.

Minst sjans har jenter med minoritetsbakgrunn.

Og har du foreldre med lite ressurser, da skal det mye til for at du deltar i idretten over tid.

Slik har det vært lenge.

Tallenes tale er klar.

Nær dobbelt så mange fra høyere sosiale lag deltar i ungdomsidrett, sammenliknet med ungdom som vokser opp med færre ressurser hjemme.

Og blant jenter med minoritetsbakgrunn deltar bare 51 prosent i ungdomsidretten, mens tallet for jenter totalt sett er 78 prosent.

UTSTYR: I flere idretter kreves dyrt utstyr. Foto: Frode Sunde / TV 2

Skal fortsette å stille opp

Noe av det som er veldig fint med å være statsråd er at rollen kan bidra til ekstra oppmerksomhet.

Derfor prioriterer jeg de som løfter jenters idrettsmuligheter.

På de som gjør en ekstra innsats for at jenter med minoritetsbakgrunn kan være med.

Og på de idrettene og mesterskapene som har like store idrettsprestasjoner, men langt mindre medieoppmerksomhet og sponsormuligheter.

Tiden vi er inne i nå krever mye av oss.

Vi må sørge for at ikke økte priser, dårligere råd og krevende tider går ut over barns mulighet til å delta i idrettsfellesskapet.

Vi i regjeringa skal fortsette å stille opp og jeg ser frem til felles innsats for at alle skal få oppleve idrettsgleden og idrettsfellesskapet.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no