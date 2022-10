Vi ser etter andre jobber – Er det slik dere vil ha det?

Streiken er over. Tvungen lønnsnemd, igjen, og jeg føler meg tom og også litt naken uten streikegenser og den røde lua.

Vi satset alt - og tapte. Igjen. Hva nå? Tankene surrer rundt i hodet mitt.

Utenfor skolen er det noen spor igjen av streikevaktposten og jeg kjenner at jeg savner samholdet med kolleger litt, samtidig som jeg gleder meg til å se elevene mine igjen.

Jeg har ennå ikke fått tilgang fra fylket til PC-en min, så jeg har ikke fått forberedt meg til undervisningen - men jeg har jo allikevel med meg det viktigste: Meg selv, min erfaring, min faglige kunnskap og mitt engasjement for elevene.

Jeg entrer klasserommet, og som en sirkushest er jeg i gang igjen. «God morgen. Jeg har savnet dere!». Jeg smiler mot elevene og de smiler tilbake. Elev + lærer= sant.

Steffen Handal og Utdanningsforbundet har dokumentert problemene i norsk skole tydelig og grundig i løpet av streiken.

Slutter

Én av tre nyutdannede lærere, som har valgt dette yrket på tross av dårlig lønnsvekst, begynner aldri å jobbe som lærer i skolen.

En av fem lærere i norske klasserom i dag har ingen lærerutdanning. Rekrutteringen til læreryrket er faretruende lav og mange erfarne lærere slutter før tiden fordi de ikke orker mer.

En kollega som nylig sluttet etter 30 år i skolen fortalte at hun hadde fått nok av «nye reformer, mer svada, mistenkeliggjøring og urealistiske krav».

Fra min egen skole forsvant to legendariske yrkesfaglærere i fjor.

Selv har jeg begynt å se på stillingsannonser. Vi er mange som har fått nok nå. Mitt spørsmål er derfor:

Er alt dette greit for politikerne?

Er dette greit for folk flest?

Er det ingen som er bekymret for norsk skoles fremtid?

Ja – for det er det det faktisk dreier seg om her – dine og mine barn og barnebarns fremtid!

Vi lærere har opplevd støtte fra mange kanter under denne streiken, men altså ikke fra KS, politikere, ordførere og de som ellers sitter med muligheten til å gjøre noe konkret.

Anstrenger oss

De som har mandat til å faktisk gjøre noe er stille eller sier ting som at «lærerne må anstrenge seg» litt mer.

Tror folk flest at vi IKKE anstrenger oss? Elevene selv er også i stor grad på vår side, og når vi lærere snakker om «vi», så snakker vi jo i stor grad om oss selv og elevene.

Vi er på lag. En elev (18) snakker eksempelvis om lærerstreiken i Aftenposten.

Her sier han blant annet: «Det snakkes også om at lærerne er ansvarlige for at elevene kan få en dårligere mental helse på grunn av streiken.

Men hvor mye ekstra jobb skal vi forvente av lærerne? Hvor mye ekstra arbeid skal vi pålegge dem?»

Det er vel det samme spørsmålet vi nå stiller oss selv. Når politikerne nå igjen har vist at lærere i praksis ikke lenger har noen reell streikerett er det vanskelig å se veien fremover. Jeg kan ikke si det bedre enn Thom Jambak gjorde i leder i Klassekampen: «KS prioriterer systematisk innsparing foran profesjonell styring av sektoren og unndrar seg systematisk regulering».

Altså – politikernes gullkantede visjoner forblir en utopi så lenge kommunene og fylkeskommunene ikke praktiserer stortingspolitikernes ambisjoner.

Og stortingspolitikerne lar det hele skje uten å foreta seg noen verdens ting.

Valgløfter for oss lærere nå fremstår som tomme ord uten innhold.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no