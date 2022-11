Vi må snakke mer om mat og vekt, ikke mindre

Ingvild Flugstad Østberg er tilbake. Etter tre sesonger med startnekt har hun endelig fått grønt lys. Veien tilbake i langrennssporet har vært lang og tøff, men forhåpentligvis kan hennes historie gjøre det enklere for neste generasjons utøvere.

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på profilerte idrettsutøvere som forteller om utfordringer knyttet til mat, trening og vekt. Det er en veldig gledelig trend. Disse utfordringene er nemlig ikke noe nytt i norsk idrett, men vi ser nå tegn på at det har blitt lettere å snakke om det enn før.

Maren Lundby valgte å være åpen om sine problemer da kroppen sluttet å spille på lag. Hun åpnet et nytt rom for å snakke om ting som altfor ofte har vært tabu. Therese Johaug har nettopp gitt ut bok, og der forteller hun at hun i en periode slet såpass mye med matinntaket at hun holdt på å få startnekt. Nå vil skidronningen bidra til å belyse denne tematikken for trenere og foreldre.

Disse tre idrettsheltene har ikke bare det til felles at de er blant våre mest meritterte idrettsutøvere det siste tiåret. Sammen bidrar de forhåpentligvis også til mer åpenhet rundt toppidrettens evige dilemma:

Det er ikke alltid sunt å drive med toppidrett. Av og til er det direkte usunt og potensielt farlig.

Når alt handler om å tyne maksimalt ut av kroppen, å pushe seg til det ytterste, balanserer man på en syltynn knivsegg. I jakten på de siste marginene er vekt en viktig faktor i mange idretter. Det skjønner alle, uansett hvor mye trenere, foreldre, media eller utøvere prøver å feie det under teppet. Derfor er det en åpenbar risiko for at idrettsutøvere på alle nivåer begynner å “tukle med maten”, som Johaug sier.

Dessverre har man altfor lenge hatt berøringsangst i idretten når det gjelder å snakke åpent om vekt og ernæring, særlig når det er snakk om kvinnelige utøvere. Det er sannsynligvis godt ment, fordi man ikke ønsker et usunt fokus på vekt og matinntak. Men det virker mot sin hensikt.

Ved å ikke snakke om vekt og mat som viktige faktorer for å lykkes på øverste nivå, opprettholder man et farlig tabu.

Toppidrettsutøvere som følges tett opp av et medisinsk apparat får hjelp til å klare den viktige balansen mellom trening, matinntak og vekt. Men selv blant de som får profesjonell hjelp til å lande riktig, kan det gå galt. Tenk da hvordan det er for unge utøvere på vei opp og fram. De som ikke har et helt apparat rundt seg som passer på dem. De som ikke trenger å bestå noen helseattest for å få lov til å gå mil etter mil alene i skogen mens de drømmer om OL.

De som drømmer om å bli den neste Johaug, Lundby eller Flugstad Østberg, men som foreløpig må finne den riktige balansen helt på egen hånd. De trenger sårt at disse tabuene brytes.

Det å fortelle om egne helseutfordringer kan være krevende. Man gjør seg selv sårbar og slipper offentligheten ubehagelig tett på. Og nettopp fordi alt som handler om kropp, vekt og mat er så vanskelig å snakke om, er denne åpenheten desto viktigere. Hver gang en profilert utøver velger å dele av sine erfaringer, gjør de det litt lettere for nestemann. Forhåpentligvis gjør de det også litt lettere for andre å si ifra om at man er bekymra, enten for seg selv eller for en treningskamerat.

Åpenhet om hva det koster å tyne kroppen til det ytterste og hva som skjer når man går for langt, både her og nå og på sikt, er ekstremt viktig. Ved å ta denne diskusjonen åpent og ærlig, slipper forhåpentligvis neste generasjon utøvere å håndtere denne evige balansegangen mellom mat, trening og idealvekt helt alene.