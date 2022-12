Vi kan ikke vente til sommeren, vi må bla opp milliarder NÅ

I SORG: Begravelse for en ukrainsk soldat i sommer. Venstre vil ha et milliardbeløp til Ukraina så fort som mulig. Foto: GLEB GARANICH

På fredag legger regjeringen frem nysalderingen av statsbudsjettet for 2022.

Det er det siste Stortinget gjør før vi tar juleferie, hvor det etter planen skal overføres store summer til Oljefondet, og gjennomføres de siste endringene til inneværende statsbudsjett.

I år må det bety flere titalls milliarder til bistand for Ukraina og verdens fattige, som følge av Norges ekstraordinære høye petroleumsinntekter.

Sveinung Rotevatn Foto: Gorm Kallestad

Som Pippi sa: Den som er veldig sterk, må også være veldig snill.

Verden står i en ekstraordinær krisesituasjon. Igjen er det krig på vårt eget kontinent.

Et autoritært Russland, ledet av despoten Putin, har invadert Ukraina. I kampen om det liberale demokratiet, har ukrainske byer blitt sønderknust, tusenvis er drepte, og millioner flykter for sine liv. Krigens ødeleggelser er enorme, og det er ingen tvil om at gjenoppbyggingen av Ukraina vil koste.

Også utenfor vår egen verdensdel er nøden stor. Der blir utviklingsland rammet av økende energi- og matvarepriser. Verdensbanken estimerer at over 71 millioner har blitt kastet ut i ekstrem fattigdom som følge av krigen i Ukraina.

Samtidig legger 828 millioner mennesker seg sultne hver eneste kveld, mens 262 millioner barn aldri har satt føttene sine i et klasserom.

For lite penger

Det er til å få vondt i magen av.

Da kan selvsagt ikke Norge sitte stille i båten.

Vi har en moralsk forpliktelse til å hjelpe ukrainerne i sin frihetskamp, samt stille opp for dem som blir rammet av krigens konsekvenser.

Dessverre er regjeringens enighet med SV langt fra godt nok. Der mangler det 14 milliarder før bistandsmålet er nådd, og støtten til Ukraina er fremdeles for lav.

Det er positivt at de inviterer til et bredt forlik om et humanitært fond, men vi har rett og slett ikke tid til å vente til sommeren med å bevilge mer penger.

Nøden er her nå. Nå har de imidlertid sjansen til å rette det opp i nysalderingen.

Der må regjeringen gi en engangsbevilgning i milliardklassen til bistand som følge av de ekstraordinære høye petroleumsinntektene.

Det er en klokere løsning enn å love bort milliarder som vi ikke nødvendigvis har, slik MDG tar til orde for.

Råvareprisene varierer stort i vår usikre verden, og det er dermed vanskelig å forskuttere hva Norges ekstrainntekter fra petroleum vil være i 2023.

Troverdige mekanismer

Det er derimot langt lettere å se hva vi har tjent ekstra i 2022. Derfor vil en engangsbevilgning være en mer fornuftig løsning – noe vi også kan gjenta i slutten av 2023 hvis inntektene fortsatt er ekstraordinært høye.

Slik sørger vi for at pengene kan brukes fort, istedenfor å bygge opp parallelle strukturer som vi ikke vet om vil fungere.

I krisetider er vi avhengig av at pengene kommer raskt til gode der behovene er størst.

Da må vi sørge for troverdige mekanismer som gjør at nødhjelpen kommer fram til Ukraina, og at vi bøter på den store matusikkerheten som verden nå opplever.

Det er når krisene er flere at vi må åpne oss opp for verden, istedenfor å snu ryggen til.

Som et verdens mest velstående land har vi et særegent ansvar for å stille opp for de som trenger det mest.

Det må vi gjøre på en pragmatisk måte.

Nå gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no