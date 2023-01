Vi kan ikke sløse bort pengene på frikort

Oslo idrettskrets mener fritidskortet ikke fungerer og ønsker mer konkrete tiltak for idretten Foto: Nico Sollie / TV 2

Takk for engasjementet for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Det må brukes betydelig mer penger for å sikre at alle barn og unge kan delta slik fritidserklæringen slår fast.

Men pengene må ikke sløses bort på fritidskort.

SLØSING: Magne Brekke synes ikke vi skal bruke penger på fritidskort. Foto: Nico Sollie / TV 2

Fritidskortet forsvant med forrige regjering, og det gjorde også 304 millioner kroner avsatt til formålet.

Vi er glade for at fritidskortet er strøket av kartet, men kritiske til at 400 millioner til fritidskort ble til 96 millioner til fritidskasse.

Det er alt for lite, men lett for regjeringen å gjøre noe med.

Det trengs en redningspakke til idrettslag som opplever at mange ikke kan betale for deltagelse.

Men det må være et første skritt mot en varig løsning.

Må ha forutsigbar støtte

Det idrettslag i levekårsutsatte nabolag trenger, er forutsigbar støtte til drift slik at de kan gi fullverdige tilbud til alle.

En enkel og god løsning finnes allerede gjennom direkte støtte til kommuner og idrettsråd.

Idrettsråd kan kunsten å fordele midler målrettet til idrettslag som skaper mangfold i tilbudet til lavest mulig pris, og der økonomisk støtte vil gjøre en forskjell.

Gi kommuner med særskilte levekårsutfordringer tillit og midler til å gjøre den jobben som må til.

I Oslo har vi forvaltnings- og rapporteringsrutinene på plass.

Derfor vil vi at staten gir øremerket støtte til Oslo kommune som kan komme idrettslagene til gode gjennom oss som idrettsråd.

VIL HA FORUTSIGBAR STØTTE: Marcela Montserrat Fonseca Bustos mener fritidskortet var for komplekst og ressurskrevende. Foto: Nico Sollie / TV 2

Fritidskortet treffer ikke godt nok

Målet med fritidskortordningen var god: Flere barn og unge skulle få delta i faste, organiserte aktiviteter.

Det skulle spesielt motvirke utenforskap ved å nå frem til utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse.

Slik virket det ikke.

Pilotprosjektet med fritidskort viste hvor ressurskrevende og unødig komplekst det er å rulle ut og administrere fritidskort.

Spesielt overfor de som trenger støtten mest.

Teknologiske og språkmessige barrierer var hinder for de familiene som trenger vår hjelp.

Det siste frivilligheten og kommunene trenger, er ytterligere ordninger for å kunne inkludere de barna som trenger idretten aller mest.

Vil undergrave frivilligheten

Fritidskortet vil gi kunstig stimuli til en begrenset kjøpekraft.

Det vil skape en tilsvarende kunstig mengde billigtilbud til barn og unge, finansiert av sikker inntekt på statens bekostning.

Det vil skape mange b-pregede tilbud som på papiret kan gi inntrykk av økt deltagelse, mens gapet til den reelle deltagelse i organisert idrett heller blir større.

Det er allerede en svært uønsket trend at foreldre til en viss grad shopper fritidstilbud, og fritidskortet vil gi legitimitet og kjøpekraft til en utvikling både myndigheter og idretten aktivt bør motarbeide.

Fritidskort vil undergrave det vi jobber for hver eneste dag: - Idrettslag som kan gi tilbud til alle barn og unge i sitt nabolag, skape fellesskap og en tryggere oppvekst for alle.

Det er også det som trengs for å utløse frivillighet.

Fritidskort er en trussel mot idrettslagene og den frivillige organisasjonskulturens posisjon i samfunnet.

Fritidskort bygger ikke frivillighet, det bygger nye tilbud i et marked.

Høye kostnader endres ikke ved å øke kjøpekraften, men ved å endre eller subsidiere tilbudet.

Styrk de riktige tilbudene

Norge har et unikt utgangspunkt i idrettsorganisasjonen og frivillighetskulturen.

De etablerte strukturene må styrkes før det rakner på grasrota.

Idretten kan ikke endre forskjellene i samfunnet, men vi kan sørge for at alle barn og unge kan delta uten å oppleve forskjeller i sitt fritidstilbud.

Det er vårt viktigste bidrag til å gjøre Oslo til et bedre sted å vokse opp.

Idrettstilbud til barn og unge skal ikke bidra til å forsterke og reprodusere forskjeller.

Det barn og unge i familier med økonomiske utfordringer trenger her og nå, er idrettslag som uten barrierer og bekymring kan ønske alle velkommen til samme tilbud som de som betaler.

Derfor vil vi ha midler så idrettslagene våre kan gjøre den jobben som er nødvendig.

Ville kostet staten dyrt

Fritidskortet vil kostet staten mer enn 300 millioner kroner årlig bare i Oslo, uten at det nødvendigvis hadde hjulpet familiene som trenger det aller mest.

Det vi trenger er mer midler til å støtte idrettslagenes drift og utvikling.

Kostnaden for å kunne gi alle barn og unge i Oslo mulighet til å delta i Osloidretten er ca 100 millioner kroner årlig.

Det er mye mer målrettet og effektivt å styrke og støtte idrettslagenes tilbud, enn å øke kjøpekraften.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no