Vi har ikke kommet langt nok i kampen mot vold mot kvinner!

November nærmer seg sakte men sikkert slutten. Julepynten er oppe flere steder og folk begynner å forberede seg til høytidsmåneden desember. Men før vi avslutter november er det en dyster merkedag som gjenstår:

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Jeg merker det fysisk hvert år. Magen knyter seg liksom litt ekstra. Gjennom året leser jeg stadig nye saker om vold og drap på kvinner, både her hjemme og ute i verden. Jeg bruker min politiske plattform, min posisjon og rolle som stortingspolitiker, til å kjempe for en verden uten vold mot kvinner og jenter. Men når 25. november nærmer seg får jeg alltid den samme følelsen: vi har ikke kommet langt nok.

STORTINGSREPRESENTANT: Seher Aydar representerer Rødt på Stortinget. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2

Voldtekt som våpen

For FNs tall over vold mot kvinner i verden i dag er dystre. Mer enn 1 av 3 kvinner i verden vil bli utsatt for vold i løpet av livet. I noen land og regioner er tallet enda høyere. Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem. Kvinner og jenter utgjør 72 prosent av alle som utsettes for menneskehandel, og flertallet av disse utnyttes for seksuelle formål. Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.

Nyhetsbildet preges av krig, konflikt og kriser. Kvinner og jenter er særlig utsatte og sårbare når det oppstår en krig eller konflikt. Vold og voldtekt brukes som et våpen i krig, vold brukes mot kvinner for å ødelegge dem, bryte dem ned fysisk og psykisk, og ødelegge samfunn.

PROTEST: Demonstranter markerer utenfor det russiske konsulatet i New York, etter flere anklager om at russiske soldater bruker voldtekt som våpen mot ukrainske kvinner. Foto: Kena Betancur / AFP

Vi ser også at angrepene på kvinners rettigheter intensiveres i flere land. At kvinners rett til et liv uten vold utfordres. Tidligere denne uken ble høyrepopulisten Javier Milei utropt som vinner av presidentvalget i Argentina. Han er blant annet imot abort, også når det er et resultat av voldtekt. Kampen mot vold mot kvinner får slike slag for baugen ofte.

Norge har en lang vei å gå

Her hjemme i Norge kan man gjerne tenke at ting er mye bedre, og på mange måter er det det. Men vi har en lang vei å gå for å avskaffe vold mot kvinner, vi også.

Tidligere i år kom det en ny nedslående omfangsstudie om vold og overgrep fra Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk stress. 1 av 5 kvinnene i studien rapporterte at de har blitt utsatt for voldtekt minst én gang. Halvparten av kvinnene som var voldtatt hadde blitt det før de fylte 18 år, og om lag halvparten hadde opplevd mer enn én voldtekt.

MARKERING: 25. november er en viktig merkedag for kvinners rettigheter. Her fra fakkeltog mot voldtekt og vold mot kvinner i 2016. Foto: Audun Braastad/NTB

Kvinner er ofre for både fysisk, psykisk og seksuell vold i Norge. Volden utøves ofte av en som står kvinnen nær, som en partner, tidligere partner eller ektefelle. Særlig sårbare og utsatte er kvinner med minoritet- eller flyktningbakgrunn.

Hver femte kvinne har opplevd voldtekt

Hvorfor har ikke heller vi i Norge kommet lenger i kampen for å bekjempe vold mot kvinner? Hvorfor stiger tallene over kvinner som rapporterer at de har opplevd voldtekt? Da jeg var yngre, var tallet jeg alltid tenkte på 1 av 10. 1 av 10 kvinner voldtas i løpet av livet. Nå viser den nye omfangstudien at tallet er 1 av 5. Det er ikke til å leve med!

25. november kommer, og 25. november går. Kampen mot vold og kampen for kvinners rett til et liv uten vold den fortsetter. Dag inn og dag ut, hele året. Helt til den dagen vi kan si at vi har vunnet skal vi kjempe.

Om det blir i min levetid eller ei vet jeg neimen ikke, men jeg står opp hver morgen og kjemper videre. For alle mine søstre, for alle våre jenter. For alle kvinner har rett til å leve sine liv uten vold.