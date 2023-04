«Griseindustriens hemmeligheter» som ble vist på NRK-Brennpunkt for en tid tilbake sendte sjokkbølger ut i samfunnet.

Skjulte videoopptak dokumenterte groteske overgrep mot dyr fra de 13 grisefarmene som ble besøkt.

SKITTEN INDUSTRI: Profitt veier tyngre enn dyrevelferd i denne skitne industrien, skriver Petter Farstad. Foto: Privat

Folk var rystet, en hel bransje la seg langflate der de lovet bot og bedring, samtidig som myndighetene lovet skjerpet kontroll. Men hva har skjedd?

Den ene dagen gråter og raser folk over dokumentaren som ble vist på TV om grusomhetene som blir begått mot norske griser, for så neste dag å tømme kjøledisken for koteletter når sola skinner og det er grilling som gjelder.

Varte empatien virkelig ikke lengre enn fra TV-stua til super'n?

Skitten industri

De fleste bryr seg dessverre ikke, verken om dyrene eller hva de dytter i seg.

At svinekjøttet er fullt av stresshormoner og grisene er mishandlet, er underordnet grillingen og «kosen» til Ola Dunk.

Det at kjøttet er billig betyr tydeligvis mest.

Og er det ikke billig nok, kjører de over til Sverige og hamstrer kjøtt som de ikke aner noe om.

Hva det er dyttet full av eller hvordan dyrene har hatt det, spiller mindre rolle. Billig! Billig! Billig!

Nå må folk snart skjønne at jo billigere kjøttet er desto dårligere har sannsynligvis dyrene hatt det.

Stort bedre står det heller ikke til hos matvareprodusentene og slakteriene Gilde, Nortura og Fatland, som er mest opptatt å vise forbrukerne idylliske pakningsvedlegg av frittgående griser.

Der de skriver på pakningsvedlegget at de garanterer at disse dyrene har hatt det bra.

Dette viser med all tydelighet at profitt veier tyngre enn dyrevelferd i denne skitne industrien.

Nødt til å ta grep

Visste du at over 99 prosent av norske griser aldri får gå ute?

Griser er intelligente, nysgjerrige og følsomme dyr.

Men i norsk fabrikklandbruk må de leve hele livet på betonggulv, innesperret i små betongbinger uten muligheter til å gå utendørs.

Dyr bør få komme ut.

De bør få puste inn frisk luft.

De bør få føle gress under føttene.

De bør få grave snuten ned i bakken.

De bør få rulle seg i gjørma.

Det som er avdekket er ikke landbruk, det er industri.

Det er ikke kjærlighet, det er prosess.

Og aller viktigst – det trenger ikke være slik!

Har vi ikke snart fått nok? Nå må vi ta grep, dette kan ikke få fortsette!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no