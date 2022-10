Vi er mange som fortjener å kjenne på den flaue smaken av skam nå

JUSTISMORD: Denne uka ble nok et justismord skrevet inn i det mørkeste kapitlet i norsk rettshistorie. Vil dagens politikere også denne gangen si at det ikke må skje igjen? Foto: Eivind Pedersen

Denne uken må være en av de aller verste i norsk politi- og rettshistorie. Mandag ble en 57 år gammel mann tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17), og hennes drapsuthengte fetter fikk endelig en offentlig unnskyldning fra politiet. Fredag innstilte riksadvokaten på at Viggo Kristiansen frikjennes for det grufulle dobbeltdrapet av to barn i Baneheia i 2000.

TV 2s kommentator Aslak M. Eriksrud

Men denne uken kan også sees på som en av de beste ukene. For nå rettes feilene opp. Feilene som vi for ti-femten år siden ikke trodde var mulig å begå.

For la oss spole litt tilbake. Fritz Moen ble dømt for to drap han ikke begikk i henholdsvis 1978 og 1981. Han hevdet hele tiden sin uskyld, sonet over 18 år bak murene, men fikk til slutt sakene gjenopptatt. Året før sin død i 2005 ble han frikjent for det ene drapet. Året etter sin død ble navnet hans renvasket, da han også ble frikjent for det andre drapet.

Først i 2008 kom unnskyldningen fra den norske stat.

– Så mye lidelse og urett som Fritz Moen ble utsatt for, finnes det ingen tilgivelse for. Dette må unngås for framtida, sa daværende justisminister Knut Storberget (Ap), ifølge Aftenposten.

På samme tid leverte Viggo Kristiansens advokat inn den første begjæringen om gjenopptakelse i Baneheia-saken.

14 år etterpå smuldrer siste setning i Storbergets unskyldning bort og mister sin betydning. Det som står igjen, er «lidelse» og «urett».

Viggo Kristiansen ble utsatt for en rekke overgrep av den norske stat. De første skjedde i byretten i Kristiansand i 2001 og så i lagmannsretten året etter. Deretter ble han gjentatte ganger sviktet av det som skulle være en sikkerhetsventil i det norske rettssystemet. Gjenopptakelseskommisjonen avviste gang på gang, på gang, på gang (fire ganger) det som viste seg å være en høyst berettiget tvil om skyldspørsmålet i Baneheia-saken.

For de aller, aller fleste av oss var det utenkelig at domstolen kunne ha tatt så monumentalt feil. Vi er mange som fortjener å smake litt på den flaue smaken av skam nå.

Det er verdt å merke seg at det heller ikke denne gangen var gitt at konklusjonen skulle bli gjenopptakelse. Da Gjenopptakelseskommisjonen behandlet den femte begjæringen fra Viggo Kristiansen i 2021 og endelig landet på sin historiske beslutning, var det med minst mulig margin. Kun tre av fem medlemmer støttet Viggo Kristiansen. De andre to, inkludert kommisjonsleder Siv Hallgren, stemte mot. Hadde de to fått bestemme, kunne Kristiansen sittet bak lås og slå på Ila landsfengsel den dag i dag, stemplet som en av norgeshistoriens mest avskyelige overgreps- og drapsmenn. Nå mener altså Riksadvokaten at han hele tiden har vært uskyldig i de to drapene.

Flere må gå i seg selv. Politiet, påtalemakten, domstolene, medlemmene i gjenopptakelseskommisjonen, riksadvokaten og ikke minst oss i mediene. Til tross for at Kristiansen hele tiden har hevdet sin uskyld, har vi revet i filler hans troverdighet. Han ble pekt ut som drapsmann av bestekompisen, han hadde en fortid som overgriper mot barn, han endret forklaring flere ganger, han viste ingen empati, han flirte i rettssalen. Og så videre og så videre. Men det fantes altså ikke noen fellende bevis for at han faktisk var med og drepte Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Så hva skjer nå? Tilliten til den norske rettsstaten har fått seg en alvorlig knekk. Kan vi stole på norske domstoler i fremtiden? Vi har ikke noe annet valg enn å svare bekreftende på det. Men det krever også en helt annen tilnærming fra oss alle, enn den vi har sett til nå.

Derfor må vi ikke glemme daværende justisminister Knut Storbergets ord fra 2008. Han snakket på vegne av oss alle da han ba om unnskyldning til Fritz Moens etterlatte.

Det er lett for politiet, domstolene, politikerne og andre å peke på at vi har kommet så mye lengre nå. Avhørsmetodene er endret drastisk, dna-teknologien er revolusjonert, de tekniske og digitale verktøyene er av en annen verden nå. Slike justismord skal vi garantert klare å unngå for framtida.

Eller klarer vi det? Jeg vil tro at Knut Storberget trodde akkurat det samme i 2008, da han uttalte «Dette må unngås for framtida». Ord som får en pompøs og verdiløs klang i dag.

For kan vi være sikre på at dagens moderne politi- og rettsystem sikrer oss mot fremtidige justismord av baneheiske dimensjoner? Nei, vi kan ikke det. Ikke nå. Fasiten på det spørsmålet får vi først om 20 år.

Frem til da må vi aldri slippe taket i en av rettsstatens aller viktigste grunnsetninger; Tvilen skal alltid komme tiltalte til gode.

Prestisje, ære og ettermæle til medlemmer av norsk retts- og påtalemakt bør være underordnet. Det er bedre å gjenoppta en sak for mye enn en for lite.