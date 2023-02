«Vi deler jo bare hyggelige bilder av barna våre»

Den siste tiden har debatten rast om hvor grensen skal gå for foreldres bildedeling av egne barn i sosiale medier.

Venstre fremmet et representantforslag om blant annet å forby deling av barnebilder i kommersiell sammenheng, slik som sponsede innlegg eller reklame i sosiale medier.

Men Venstre har også lagt fram en rekke andre lovendringsforslag med mål om å styrke barns rett til privatliv og personvern i det digitale rom.

Dette bygger på et viktig barnerettslig prinsipp: Når foreldre forvalter barnets rettigheter, herunder personvern, skal det gjøres ut ifra hensynet til hva som er det beste for barnet, og ikke de voksne.

Ikke alle foreldre er like flinke til å følge dette prinsippet i en gjennomdigitalisert hverdag.

Derfor trengs det også en tydeliggjøring av foreldrenes personvernansvar for egne barn i lovverket.

I barnets interesse?

«Vi deler jo bare hyggelige bilder», er en gjenganger, og langt fra enestående begrunnelse vi hører fra foreldre når de legger ut bilder av egne barn i sosiale medier og på nett.

Enten det er snakk om bilder av familien på tur i marka, eller av lek og moro i fornøyelsesparken.

For å redusere risikoen for misbruk, velger noen å forsøke å anonymisere barna ved å sladde ansiktene deres.

Det er i utgangspunktet bra, men så lenge bildene kan knyttes til foreldrenes person, kan selv deling av sladdede bilder av barna regnes som utlevering av personopplysninger.

Det er helt avgjørende at de voksne forklarer barna hva bildedelingen innebærer på et språk de forstår, slik at barna selv kan ta stilling til hva de synes om at bildene av dem blir lagt ut på nett.

Det er ikke gitt at barna har samme oppfatning som foreldrene av situasjonen de avbildes i, eller hvordan de framstår på bildet.

Det er heller ikke gitt at barnet selv ønsker at bildet blir tilgjengelig for familievenner eller vilt fremmede på nett.

Foreldreansvar må tydeliggjøres

Det er på høy tid at barns personvern styrkes og at foreldreansvaret tydeliggjøres i lovverket.

Den forrige regjeringen har satt ned et eget barnelovsutvalg som har foreslått å pålegge foreldrene en tydeligere plikt til å vurdere barnas personvernrettigheter, før de deler personopplysninger om barna på nett.

En slik tydeliggjøring av barns personvernrettigheter er helt i tråd med FNs barnekonvensjon.

Redd Barna håper at stortingsflertallet vil stille seg bak utvalgets lovendringsforslag.

Trenger strengere krav

Venstre har også foreslått at staten skal tilby obligatorisk veiledning av foreldre for å øke forståelsen av barns rett til personvern innenfor familiens rammer.

Forslaget er interessant, og bedre voksenopplæring kan være et steg i riktig retning for å styrke barns rett til privatliv.

Tiden da familiens barnebilder for det meste lå skjermet til for omverdenen mellom to permer på peishyllen, er kanskje forbi.

Den digitale hverdagen stiller strengere krav til foreldrenes kompetanse om barns personvern enn noen gang tidligere.

Derfor trenger vi ansvarsbevisste foreldre og et lovverk som tar barns rett til privatliv og personvern på alvor.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no