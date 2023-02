«Verdens beste utfordrere»

Hva har Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Kristine Stavås Skistad, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå, Astrid Øyre Slind og Mathilde Skjærdalen Myhrvold til felles?

Jo, alle har de vært på pallen i verdenscupen denne sesongen. Til sammen står disse åtte for totalt 19 pallplasseringer i verdenscupen så langt. Nesten uansett hva du sammenlikner med er det fantastiske tall.

STERK DUO: Kristine Stavås Skistad og Tiril Udnes Weng i verdenscupen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Legger du til at Tiril Udnes Weng fortsatt leder verdenscupen totalt og at Tiril og tvillingsøster Lotta sammen med Kristine Stavås Skistad alle har tatt sine første verdenscupseiere denne sesongen, styrer de norske langrennsjentene mot en sesong de færreste så for seg.

Som så mange andre fryktet undertegnede at de norske damene skulle få det tøft i møte med verdenseliten denne sesongen.

Kanskje gjør de også det i Planica, men det de har levert så langt er like fullt utrolig bra og langt over forventningene. Det gir håp om et like godt VM.

Så gode resultater hadde kanskje ingen andre enn utøverne selv og deres nye trenerduo turt å håpe på.

Et landslag uten Therese Johaug har ikke blitt dårligere, men bedre. Et skuffende OL i Beijing ble fulgt opp av en fantastisk forsesong noen måneder senere, og før VM kryr det av norske medaljekandidater.

Likevel skal vi ikke forvente for mye av de norske langrennsjentene i Slovenia, for der vi har mange medaljekandidater er ikke medaljefavorittene norske.

SAVN: Therese Johaug har lagt opp som skiløper og er nå ekspert for NRK. Her sammen med Lotta Udnes Weng Foto: Terje Pedersen / NTB

Man må tross alt prøve å bruke både hjertet og hodet i forhåndstipsene.

Mange av de norske pallplasseringene har nemlig kommet i renn der flere av de største VM-favorittene ikke har vært på plass.

I en sesong uten russiske konkurrenter er det også klart at veien til pallplassene blir kortere enn de var i OL, men russerne er naturligvis ikke på plass i VM heller - og godt er det.

Fraværet av deres tidligere lagvenninne Therese Johaug gjør også at det er én plass ledig på pallen i alle distanserenn.

Samtidig er skirenn uten Johaug noe helt annet enn med storfavoritten på start. Denne endringen i måten løpene avgjøres på har passet de norske damene godt.

Dette bør de bruke til sin fordel også når det skal kjempes om VM-medaljer. For første mesterskap på lang tid vil de deles ut på oppløpet og ikke til den som drar mest underveis.

Der de norske gutta utvilsomt er storfavoritter i hver eneste øvelsene, er det tross alt utenlandske konkurrenter som skal få bære favorittstempelet både individuelt og i stafettene.

Det norske herrelaget vil faktisk underprestere om de ikke tar seks av seks gull. Det er heller ingen som vil bli sjokkert om alle disse seks går til én og samme løper, nemlig Johannes Høsflot Klæbo.

SUVERENE: Det norske herrelaget, her ved Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

På den andre siden ville det ikke være noe stort sjokk om svenskene stikker av med seks gull på damesiden.

Så gode er Frida Karlsson, Ebba Andersson og Jonna Sundling, for å nevne tre av mange svenske gull- og medaljekandidater.

Bak de svenske jentene er det fort amerikanske Jessie Diggins, tyske Katharina Hennig og finnene Kerttu Niskanen og Krista Pärmäkoski som seiler opp som de største medaljefavorittene på distanserenn, mens Kristine Stavås Skistad og sveitsiske Nadine Fähndrich peker seg ut i klassisk sprint.

Kanskje er det nettopp i klassisk sprint og de to stafettene Norge har sine beste gullmuligheter.

Det er lov å håpe på norske jubelbrøl mellom mektige, slovenske fjell. De norske jentene skal imidlertid få slippe å være gullfavoritter. Det presset lar vi utlendingene få, for vi har verdens beste utfordrere!