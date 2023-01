Verdens 50 beste håndballspillere

Det er så mange gode håndballspillere i verden. Og det er nærmest galskap å skulle rangere de 50 beste. For det er minst 30 spillere som like gjerne kunne vært med, men som ikke kom med på listen.

Etter mange og lange diskusjoner så har jeg kommet til enighet med meg selv, men det er godt mulig jeg er uenig i morgen.

Les også: Verdens beste håndballspillere i 2022

Som så mange ganger før så må jeg minne om at dette er min personlige mening. Det er kun i mitt hode dette er en fasit.

STILL GOING STRONG: Nikola Karabatic er 38 år, men fortsatt blant verdens beste spillere. Foto: TOMASZ MARKOWSKI

50. Nikola Karabatic, Paris Saint-Germain/Frankrike (49)

Tidenes beste håndballspiller, enkelt og greit. Eller GOAT, som ungdommen sier. Tre OL-gull, fire VM-gull og tre EM-gull er fasiten med Frankrike. På klubbnivå så har han vunnet Champions League tre ganger og er seriemester i Frankrike, Tyskland og Spania et utall ganger. Jeg trenger egentlig ikke skrive mer. Verken skader eller sykdom stopper 38-åringen, som fortsatt holder koken på høyeste nivå.

49. Andy Schmid, Krienz-Luzern/Sveits (32)

Verdens deiligste håndballspiller. Det er rett og slett estetikk på høyeste nivå når Andy Schmid spiller håndball. Vendte i sommer hjem til Sveits etter å ha lekt seg i Bundesliga i en årrekke. Han gikk til Kriens-Luzern, som forrige sesong ble nummer seks i den sveitsiske ligaen. I skrivende stund topper de, med Schmid som toppscorer i ligaen med 161 mål på 18 kamper. Helt greit for en 39 år gammel playmaker.

48. Jonathan Carlsbogård, Barcelona/Sverige (NY)

En spiller som hadde gått litt under radaren helt til Glenn Solberg ble landslagssjef i Sverige. Solberg ønsket toveisspillere, altså spillere som kan spille både forsvar og angrep. Der passet Carlsbogård inn. Fikk sitt store gjennombrudd under VM i 2021, og derfra har det bare gått oppover. Gikk til Barcelona foran denne sesongen.

VIDUNDERBARN: Francisco «Kiko» Costa er bare 17 år, men er allerede en etablert spiller på toppnivå. Foto: JOHAN NILSSON/TT

47. Francisco Costa, Sporting Lisboa/Portugal (NY)

Håndballens Mozart. Vidunderbarnet som har sjokkert hele verden det siste året. Sentral for Sporting Lisboa mens han fortsatt bare var 16 år. Scoret ti ganger da Sporting ga Bundesliga-vinner Magdeburg kamp til døren i kvartfinalen av European League. «Kiko» er fortsatt bare 17 år og har mye igjen før han er på topp fysisk, men er allerede en av verdens beste høyrebacker.

46. Albin Lagergren, Rhein-Neckar Löwen/Sverige (NY)

En annen høyreback som har vært forfulgt av skader. Har nå fått gå skadefri en stund, og har vært viktig i Rhein-Neckar Löwens opptur denne sesongen. Var også svært sentral da Sverige vant EM i fjor. Ikke den spilleren som scorer flest mål, men veldig smart og nærmest uten svakheter.

45. Henrik Møllgaard, Aalborg/Danmark (34)

Hjertet i Danmark. Det er han som pumper innsats- og vinnervilje ut i hovedpulsåren i laget. Det samme gjelder klubblaget Aalborg. Er ikke så ofte på motstanders banehalvdel, og det ser ikke vakkert ut de gangene han er der. Men for en kriger.

44. Igor Karacic, Kielce/Kroatia (NY)

When the going gets tough, Igor Karacic gets going! Han er en kar for de store anledninger. Jo større kamp, jo bedre spiller Karacic. Var svært sentral da Vardar vant sine to Champions League-titler. Spiller nå i polske Kielce. Er tilbake i slag etter et år med mye skader.

43. Arkadiusz Moryto, Kielce/Polen (NY)

En skikkelig målmaskin. I 2018 ble han tidenes yngste toppscorer i den polske ligaen, og siden har han bare fortsatt å score mål. Løper fra de fleste i kontra, og er også en veldig god straffeskytter. Høyrevingen er alltid blant de mestscorende i turneringene han er med i.

42. Bjarki Mar Elisson, Veszprem/Island (28)

Alltid langhåret og med pannebånd. Sier selv han elsker å score mål. Toppscorer i Bundesliga 2020/21 og var åtte mål bak Hans Lindberg forrige sesong. Flyttet i sommer fra Lemgo til den ungarske storklubben Veszprem. Har brukt litt tid på å finne seg til rette hos magyarene, men er uten tvil en av verdens beste høyre kantspillere.

41. Eric Johansson, Kiel/Sverige (NY)

Stortalentet sjokkerte hele Håndball-Sverige da forlot GUIF til fordel for Elverum. Men klubbyttet viste seg å være perfekt for bakspilleren. Fikk en sesong i Champions League med elverumsingene, og fikk erfaring med å spille mot de aller beste. Tok turen videre til Kiel i sommer, og har tatt Bundesliga med storm.

40. Kentin Mahé, Veszprem/Frankrike (41)

En skikkelig gladgutt med et stort register på håndballbanen. Fikk sitt gjennombrudd som playmaker, men etter at han kom til ungarske Veszprem så opplevde han at han ikke fikk mye tillit i den posisjonen. Prøvde seg litt som kantspiller - både i klubb- og landslag, men er nå tilbake der han hører hjemme.

39. Kay Smits, Magdeburg/Nederland (NY)

Nederland har hatt et enormt oppsving som håndballnasjon de siste årene. Og familien Smits har vært sentral i oppturen. Pappa Gino var med da hollenderne var en kasteball i Europa, men han klarte likevel å lede avkommet sitt inn i håndballen. Eldstemann Jorn har vært med på starten på de gode tider, mens Inger har fått en sentral rolle på kvinnelandslaget. Men det er yngstemann Kay som kommer til å få den største karrieren. En målmaskin, som har havnet litt i skyggen av Omar Ingi Magnusson i Magdeburg. Bytter derfor klubb til sommeren.

NØKKELSPILLER: Harald Reinkind er blitt en nøkkelspiller for Norge. Foto: TOMASZ MARKOWSKI

38. Harald Reinkind, Kiel/Norge (39)

Den snilleste gutten i klassen er blitt tøff i trynet. For Harald Reinkind har stort sett likt seg best litt i bakgrunnen. Han trives godt med at andre stjeler oppmerksomheten. Men nå er det han som er blitt «go to guy» i Kiel. Det er Reinkind som skal settes i skuddposisjon når den tyske storklubben trenger scoring mot slutten av kamper.

37. Dainis Kristopans, Paris Saint-Germain/Latvia (40)

Dainis Kristopans er bokstavelig talt en stor håndballspiller. Med sine 214 centimeter så ruver han på parketten. Høyrebacken har ikke helt funnet seg til rette i Paris Saint-Germain. Han trives helt klart best når han får stå i sentrum av begivenhetene, slik han gjorde da han skjøt Vardar til topps i Champions League. Det blir derfor spennende å se hvordan det går når han neste sesong skal spille for Melsungen.

36. Magnus Abelvik Rød, Flensburg-Handewitt/Norge (44)

Skader, skader og atter skader. Magnus Abelvik Rød har flere ganger vært svært nær ved å ta steget opp blant de aller beste i verden. Men hver gang er han blitt skadet. Nå er han på gang igjen, så får vi krysse fingrene for at den lange kroppen holder seg frisk i noen år. Vender hjem til Norge og Kolstad etter denne sesongen, mye for å få mindre belastning på kroppen enn han har i Bundesliga.

VENDER HJEM: Aron Palmarsson vender hjem til Island etter denne sesongen. Foto: JOHAN NILSSON/TT

35. Aron Palmarsson, Aalborg/Island (20)

Ringen er i ferd med å sluttes for en av Islands største idrettsmenn. Aron Palmarsson debuterte på elitenivå for FH Hafnarfjördur som 15-åring. Etter å ha fartet Europa rundt med Kiel, Veszprem, Barcelona og Aalborg så vender han hjem til moderklubben foran neste sesong.

34. Niclas Ekberg, Kiel/Sverige (26)

Når du har scoringsrekorden i Kiel og har avgjort en EM-finale på straffekast i siste sekund, da kan en trygt si at en har hatt en fin håndballkarriere. Niclas Ekberg er tryggheten selv ute på høyrevingen. Gi ham ballen og den ender stort sett i mål.

33. Domagoj Duvnjak, Kiel/Kroatia (24)

Det går nedover med gamle storheter. «Dule» begynner å bli en voksen mann. Han har alltid sett sliten ut på banen, men nå begynner han å bli sliten. En av de beste fremskutte forsvarsspillere verden har sett. Helt enorm på å dele av banen og gjøre det vanskelig for motstander. Også en veldig god angrepsspiller.

32. Dean Bombac, Pick Szeged/Slovenia (22)

Noen håndballspillere får håndball til å se skikkelig kult ut. Dean Bombac er kanskje den fremste av disse. Lett slentrende med langt hår, så er han en bohem på banen. Spillestilen kan også noen ganger se litt uinteressert ut, men hvis forsvar slapper av, så kommer det et innspill fra midtbanen mellom beina på en forsvarsspiller. Gjør ofte det uventede.

31. Dylan Nahi, Kielce/Frankrike (35)

En gang i tiden slapp kantspillerne å spille forsvar. De bare sto ytterst og skulle tjuvstarte i kontra. De lurte seg unna styrketrening, for de skulle være lette og raske i kroppen. De tider er forbi. Dylan Nahi er et strålende eksempel på det. Sterk som en okse, så kan han stå hvor som helst i forsvaret. Han er også en teknisk god kantspiller med en eventyrlig spenst.

30. Timothey N'Guessan, Barcelona/Frankrike (NY)

Er du førstevalg på venstrebacken til Barcelona, så er du en god håndballspiller. Overraskende hurtig til å være så stor, og god i begge ender av banen. Ble skadet rett før VM og går glipp av mesterskapet.

29. Bence Banhidi, Pick Szeged/Ungarn (17)

Linjespillere har fortrinnsvis to hovedoppgaver i angrep. Den ene er å sette sperrer for å dele av forsvaret til motstander. Den andre er å rykke i rom for å få innspill. Det er ingen tvil om at Bence Banhidi er best til det første. Med sine 207 cm og 130 kg, så er som å flytte på et kjøleskap når en skal prøve å flytte på ham. Banhidi er et stort angrepsvåpen, men jeg slutter aldri å bli overrasket over at en så stor mann ikke kan spille forsvar.

28. Andreas Wolff, Kielce/Tyskland (37)

Det tyske målvaktsdyret er på vei tilbake mot verdenstoppen. Etter noen veldig ustabile sesonger, var han veldig god for Kielce forrige sesong. Skal Tysklands «bad boys» ta steget tilbake til verdenstoppen, så må «the big bad Wolff» ta frem spillet som gjorde ham til EMs store spiller i 2016.

NY TYSK STJERNE: Juri Knorr er i ferd med å vokse frem som Tysklands nye håndballstjerne. Foto: JANEK SKARZYNSKI

27. Juri Knorr, Rhein-Neckar Löwen/Tyskland (NY)

Stortalent som herjet på yngre landslag og ble hentet til Barcelona som 18-åring. Han fant seg ikke helt til rette i Spania og vendte hjem til Tyskland året etter. Fikk sitt gjennombrudd som senior for Minden i 2020/21-sesongen, og gikk videre til Rhein-Neckar Löwen sesongen etter. Etter en litt famlende debutsesong med Löwen, har playmakeren vært helt enorm denne sesongen. Nå er han også landslagets store stjerne i EM.

26. Kamil Syprzak, Paris Saint-Germain/Polen (NY)

Den polske linjegiganten er definitivt en spiller som er blitt bedre med årene. Fra å være nesten klønete i både innhopp- og skuddteknikk, er den 207 centimeter høye polakken plutselig blitt en målmaskin. Det er ikke ofte en ser linjespillere ta straffekast, men Syprzak går rett til linjen når PSG får sjumeterskast. Er i skrivende stund toppscorer i Champions League.

25. Felix Claar, Aalborg/Sverige (31)

Det er kjedelig å være en av verdens beste playmakere, men konkurrerer om plassen på landslaget med Jim Gottfridsson. Felix Claar var den store spilleren da Aalborg tok seg helt til finalen i Champions League i 2021, og var veldig viktig da Sverige tok EM-gull i fjor. Nummer fire på toppscorerlisten i Champions League forrige sesong, til tross for at Aalborg ikke spilte Final Four. Til sommeren flytter han til Tyskland og Magdeburg.

24. Rodrigo Corrales, Veszprem/Spania (18)

Rodrigo Corrales har levd et helt liv i skyggen av Gonzalo Perez de Vargas, og har levd helt fint med det. Helt fra de spilte sammen i oppveksten til de nå deler målvaktsjobben på landslaget. Corrales har en nydelig ro i spillet sitt. Han har en egen evne til å stå der skuddene kommer

23. Luc Steins, Paris Saint-Germain/Nederland (30)

Det er ikke størrelsen det kommer an på. Hvis du har veldig kjappe bein og et av verdens beste håndballhoder, så kan du til og med hevde deg når du er 172 cm. Det skulle egentlig ikke være fysisk mulig for Luc Steins å være midtback i et av verdens beste lag. Men han er ikke bare det, han er også en av lagets aller beste spillere. Få er flinkere å lese hva som kommer til å skje to trekk frem.

22. Magnus Saugstrup, Magdeburg/Danmark (NY)

Her må jeg bare strekke hendene i været og si at jeg bommet grovt i fjor. For Magnus Saugstrup skulle vært på listen. En strålende linjespiller, som også kan bekle flere roller i forsvar. Hurtig til å være så stor, noe som gjør ham til en god kontringsspiller.

21. Johannes Golla, Flensburg-Handewitt/Tyskland (NY)

Nok en linjespiller som burde vært på listen i fjor. Har vokst enormt det siste året. Blitt leder med stor L i Flensburg-Handewitt, og nå også på landslaget.

20. Nedim Remili, Kielce/Frankrike (12)

En kan vel ikke si at Nedim Remili traff perfekt med klubbyttet sitt. Du kommer ikke utenfra og tar plassen fra Alex Dujsjebajev. Nå er Remili en anvendelig spiller, som også kan spille midtre bakspiller, men heller ikke her har han vært et førstevalg i Kielce. Men kvalitetene er det ingen tvil om.

TØFF DUELL: Magnus Saugstrup (t.v.) og Yahia Omar er begge blant verdens 50 beste håndballspillere. Foto: Aniko Kovacs

19. Yahia Omar, Veszprem/Egypt (27)

Afrikas beste håndballspiller, uten tvil. Har i tur og orden utkonkurrert Kent-Robin Tønnesen og Jorge Maqueda, og har nå høyrebacken nærmest for seg selv i Veszprem. Skadet seg dessverre før VM og går glipp av mesterskapet.

18. Thiagus Petrus, Barcelona/Brasil (23)

Så hopper vi videre til et annet kontinent og kårer Sør-Amerikas beste spiller. Thiagus Petrus spiller ikke mye angrep, men skal ha mye av æren for at Barcelona gjenerobret Champions League-tronen i fjor. Brasilianeren har stor rekkevidde, fart i beina, en enorm fysikk og veldig god håndballforståelse. Det gjør ham til verdens aller beste forsvarsspiller i øyeblikket.

17. Hendrik Pekeler, Kiel/Tyskland (11)

Hendrik Pekeler ble kåret til Champions Leagues beste forsvarsspiller i fjor. Jeg mener likevel at Petrus er en bedre forsvarsspiller. Men Pekeler er toveisspiller. Han er også en strålende linjespiller. Høy, men teknisk god. Flink til å føre ball i ankomst. Har dessverre vært mye skadet de siste sesongene.

16. Luka Cindric, Barcelona/Kroatia (15)

Han kunne blitt den nye Luka Modric, men valgte bort fotballen for håndball. Med fasit i hånd kan en trygt si at det var et godt valg. Ikke den som ruver mest på banen, men en strålende playmaker. Er den som styrer tempoet i Barcelonas angrepsspill.

15. Rasmus Lauge, Veszprem/Danmark (21)

Uten alle skadene ville Rasmus Lauge vært en av verdens aller beste spillere de siste ti årene. Og Danmark ville hatt enda flere trofeer stående på forbundskontoret. Fungerer godt både som playmaker og venstreback. Et strålende håndballhode og god nese for mål.

14. Gisli Kristjansson, Magdeburg/Island (NY)

Highest new entry on the list. Den islandske playmakeren har vært formidabel i Magdeburg. Et Magdeburg som har vunnet VM for klubblag to år på rad og forrige sesong gikk helt til topps i Bundesliga. Og det uten å hente etablerte superstjerner. Kristjansson har vært den som har styrt angrepsspillet, men han er også veldig målfarlig selv.

13. Hampus Wanne, Flensburg-Handewitt/Sverige (10)

Verdens beste venstreving. Det trenger vi ikke å diskutere. Svensken var helt enorm i Flensburg-Handewitt og ble lokket sydover til Barcelona i sommer. Der har han ikke vært like dominerende. Han har delt på spilletiden med Aitor Ariño, som har vært en nøkkelspiller i Barcelonas forsvarsspill de siste årene. Med Ariño skadet resten av sesongen, så vil det bli mye Wanne-mål for Barca siste del av sesongen.

VERDENS BESTE: Artsem Karalek er verdens beste linjespiller. Foto: Beate Oma Dahle

12. Artsem Karalek, Kielce/Hviterussland (16)

Etter min mening verdens beste linjespiller, og fikk fortjent plass på All Star Team i Champions League forrige sesong. Hviterusseren har strålende teknikk og er helt fantastisk til å skaffe seg rom på linjen. Har litt å gå på i forsvarsspillet.

11. Ludovic Fabregas, Barcelona/Frankrike (8)

Jepp, jeg vet at jeg skrev at Artsem Karalek er verdens beste linjespiller og at Ludovic Fabregas er linjespiller. Men Fabregas er verdens nest beste linjespiller i angrep og han er også en av verdens aller beste forsvarsspillere. Er veldig mobil til å være nesten to meter høy. Drev med trialkjøring til han bestemte seg for å satse alt på håndballen.

10. Niklas Landin, Kiel/Danmark (5)

Så er Niklas Landin skjøvet ned fra tronen. Dansken er ikke lenger verdens beste målvakt. På sitt beste er han fortsatt nærmest umulig å score på, men har hatt en overraskende svak sesong med Kiel. Han har en unik evne til å være best når det gjelder, så jeg ser ikke bort fra at han kommer til å slå tilbake og være direkte avgjørende mot slutten av sesongen og igjen ta tilbake tittelen som verdens beste.

9. Sander Sagosen, Kiel/Norge (3)

Etter år med hardkjør så var Sander Sagosen sliten i EM i fjor. Det gjorde ham plutselig menneskelig på banen. Så kom skaden, som i verste fall kunne gjort slutt på karrieren hans. Måtte gifte seg på krykker i sommer. Har vært tålmodig i opptreningen igjen og er i ferd med å finne tilbake til godt gammelt slag. Jeg er ganske sikker på at han kommer til å klatre veldig på listen det neste året. Flytter hjem til Trondheim og Kolstad til sommeren.

8. Gonzalo Perez de Vargas, Barcelona/Spania (9)

Det ser så enkelt ut når Gonzalo Perez de Vargas står i mål. Han står der ballen kommer. For han har et håndballhode som få andre målvakter kan matche. De fleste redninger reddes med innsiden av hodet. Forberedelser og evnen til å lese spillet gjør at en ikke trenger å dra frem de mest spektakulære redningene for å stoppe ballen. Her er de Vargas unik.

BEST: Aleix Gomez er i ferd med å bli en av tidenes beste kantspillere. Foto: Annika Byrde

7. Aleix Gomez, Barcelona/Spania (13)

For en spiller Aleix Gomez er blitt. Ikke bare er han en fantastisk avslutter, som alltid er blant de mestscorende på banen. Men han er i ferd med å bli en av verdens beste forsvarsspillere. For måten Aleix Gomez (og Aitor Ariño) spiller i den ytterste forsvarsposisjonen, gjør at Barcelona og Spania omtrent alltid er i overtall alle andre steder i forsvaret. Han leser spillet så godt at han tar bort to angrepsspillere. Han snapper baller og kontrer. Rett og slett en nydelig håndballspiller.

6. Mikkel Hansen, Aalborg, Danmark (7)

Nikola Karabatic er nok tidenes beste håndballspiller, men ser en på de siste ti årene, så er det ingen som er i nærheten av Mikkel Hansen. En blodpropp i lungene under en kneoperasjon i mars holdt på å sette punktum for karrieren, men var tilbake på banen i september. Er nå kommet tilbake til Danmark og Aalborg. Han har hatt en sterk start på sesongen, og kan få noen gode år på tampen av karrieren.

5. Mathias Gidsel, Füchse Berlin/Danmark (4)

Inn med Mathias Gidsel og plutselig var Füchse Berlin Tysklands beste lag. Og da har han bare spilt elleve av kampene så langt i sesongen grunnet skader. Holder han seg skadefri blir jeg veldig, veldig overrasket hvis ikke Gidsel om ikke altfor lenge topper denne listen.

USTOPPELIG: Det er ikke mange som scorer mer mål enn Omar Ingi Magnusson. Foto: TT NEWS AGENCY

4. Omar Ingi Magnusson, Magdeburg/Island (19)

Omar Ingi Magnusson er en annen høyreback som har hatt enorm fremgang de siste årene. I sin første sesong i Bundesliga ble han suveren toppscorer i verdens beste liga. Forrige sesong måtte han se Hans Lindberg score noen mål mer enn ham, men han skjøt til gjengjeld Magdeburg til topps i Bundesliga. Ble også toppscorer i fjorårets EM. Og ble nylig kåret til årets idrettsnavn på Island for andre år på rad.

3. Alex Dujsjebajev, Kielce/Spania (2)

Vi er ikke ferdige med høyrebacker. Listen flommer over av dem. Alex Dujsjebajev er neste på listen. Gikk glipp av EM i fjor på grunn av skade. Hadde han vært med, så tror jeg det ville blitt tøft for Sverige å bli euopamestere. I amerikanske idretter snakker de om clutch players. Spillere som står frem når det skal avgjøres. Det finnes ingen større clutch player i håndballen enn Dujsjebajev. Står det uavgjort og er under et halvt minutt igjen, så vet man både i Kielce og Spania at ballen skal til Dujsjebajev. Han skal avslutte. Og stort sett ender det med mål.

LEGENDE: Jim Gottfridsson skrev seg inn i svensk idrettshistorie i fjorårets EM-finale. Foto: ATTILA KISBENEDEK

2. Jim Gottfridsson, Flensburg-Handewitt/Sverige (6)

« 19 sekunder! Vi ska fan bli Europamästare! Nu kör vi tysk höger, dansk vänster. Kom brett. Om jag inte släpper den. För HELA DITT JÄVLA LIV, håll han i ryggen, så får du den mellan benen». Jim Gottfridssons timeout er på nivå med Al Pacinos garderobetale i Any Given Sunday. Det kommer til å bli stående som et av de mest ikoniske øyeblikkene i svensk håndballhistorie. Taktisk trolig den beste håndballspilleren i verden. Er det en jeg kunne tenkt meg å bare prate håndball med, så er det Gottfridsson. Leder og dirigent både for Sverige og Flensburg-Handewitt. Det var små marginer som vippet ham ned fra førsteplassen.

1. Dika Mem, Barcelona/Frankrike (1)

Jeg hadde Dika Mem på førsteplass i fjor. Det fikk jeg høre. For han hadde ikke noe godt EM. Men før og etter EM var han enorm. Og han har vært enda bedre første del av denne sesongen. Han har knapt svakheter og er blant de aller beste i alle spillets faser. Men han skulle ikke bli håndballspiller. Han skulle spille basketball som brødrene sine. Han ble lokket med på en trening og resten er historie. Han er fortsatt bare 25 år og vil bare bli enda bedre i årene som kommer.