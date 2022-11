Verdens 50 beste håndballspillere

Tradisjoner skal holdes ved like. Så selv om det ikke helt er jul ennå, så blir det liste over de 50 beste kvinnelige håndballspillerne i verden.

Det er sikkert minst like mange meninger som det er lesere av denne listen. Derfor er det viktig å påpeke at dette er min mening og mine subjektive vurderinger.

På grunn av krigen i Ukraina er det litt mer utfordrende i år. Det er ikke mange som har sett de russiske jentene i aksjon det siste året. Men i stedet for å utelate dem fra listene, så har jeg lest meg opp på statistikk og sett det lille som har vært mulig å se og forhåpentlig fått en liten forståelse av hvor de største stjernene står.

Jeg har heller ikke klart å spore opp om Anita Görbicz har fått spilt seg en b-lagskamp eller noe i 2022. Derfor må «dronningen» denne gangen vike.

50. Veronika Mala - Bietigheim, Tsjekkia (46)

En veldig spennende og moderne kantspiller. God skuddteknikk og veldig kontringshissig. Krydrer gjerne spillet med en backhand eller et trickskudd. Har funnet seg godt til rette i tyske Bietigheim.

49. Elizabeth Omoregie - CSM Bucuresti, Slovenia (Ny)

Du får ikke noen mer internasjonal håndballspiller enn Elizabeth Omoregie. Hun er født og oppvokst i Hellas med nigeriansk far og bulgarsk mor. Hun spilte sine første landskamper for Bulgaria, men ble overtalt til å ta slovensk statsborgerskap etter noen sesonger i Krim Ljubljana. Det skulle likevel ta en stund før hun debuterte for Slovenia, for etter en overgang til CSM Bucuresti, så prøve Romania å kuppe henne. Men valget falt på Slovenia for playmakeren.

48. Albertina Kassoma - 1º de Agosto , Angola (Ny)

196 cm høy linjespiller, som ikke fant seg helt til rette i rumenske Rapid Bucuresti. Er nå tilbake i hjemlandet i 1º de Agosto. Brukt riktig så er hun veldig dominerende med sin overlegne fysikk. Enorm på å dele forsvar med sperrene sine.

47. Tjasa Stanko - Krim Ljubljana, Slovenia (39)

Stortalentet som fortsatt venter på det store gjennombruddet . Ble kåret til Champions Leagues beste unge spiller i 2018. Forlot så Krim Ljubljana for å prøve lykken ute i verden, men fikk det ikke til i verken Podravka eller Metz. Etter at hun kom hjem til Krim, så har hun funnet tilbake til godtaktene.

46. Inger Smits - Bietigheim, Nederland (Ny)

Har levd i skyggen av de nederlandske stjernene Estavana Polman, Lois Abbingh og Nycke Groot. Nå er de to sistnevnte borte fra landslaget, men Smits har gjort savnet av dem mindre enn forventet. Har også blomstret etter overgangen til Bietigheim.

KONTROVERSIELL: Estavana Polman spiller med følelsene utenpå drakten. Foto: Beate Oma Dahle

45. Estavana Polman - Nykøbing Falster, Nederland (36)

Kontroversiell publikumsyndling som kom på kant med trenerteamet i Esbjerg og fikk avskjed på grått papir mot slutten av forrige sesong. Har vært gjennom både fødsel og korsbåndskade de siste årene, og har ikke helt kommet tilbake i den formen hun en gang var i. Den gangen var hun en av verdens aller beste spillere.

44. Orlane Kanor - Rapid Bucuresti, Frankrike (Ny)

Er det en ting Frankrike har mye av, så er det atletiske bakspillere. Kanor var på full fart mot toppen av denne listen da akillesen røk i fjor. I sommer tok hun turen fra Metz til rumenske Rapid Bucuresti. Har brukt litt tid på å finne seg til rette. Er en toveisspiller, som kommer til å klatre raskt dersom hun holder seg skadefri de kommende årene.

43. Julia Maidhof - Bietigheim, Tyskland (Ny)

Målmaskin som hamrer inn mål for klubblaget Bietigheim, men som ennå ikke har fått det helt til i mesterskap. Høyre bakspiller med et veldig rapt håndledd, som også er flink i samarbeid med linjespiller. Når hun slår ut i full blomst på landslaget, så vil Tyskland bli farlige i mesterskap.

42. Jekaterina Ilina - CSKA Moskva, Russland (30)

Den første av de russiske spillerne som spiller i hjemlig liga. Forlot i 2019 storlaget Rostov-Don for å være med på gjenreisningen av CSKA Moskva. Ledet hovedstadsklubben til seriegull i sin første sesong. Har vært sentral når CSKA Moskva har åpnet sesongen med ti strake seirer.

41. Andrea Lekic - Ferencvaros, Serbia (26)

Den serbiske superstjernen begynner etter hvert å merke alderen. Men holder det gående til tross for en rekke skadeavbrekk etter at hun ble kåret til verdens beste håndballspiller i 2013. Ikke mange er blitt kåret til æresborger i to byer, men Lekic har fått utmerkelsen i både Györ og Vrnjacka Banja. Er nå tilbake i Ungarn etter noen år på flyttefot, men er nå hos Györs erkerival FTC.

40. Vilde Mortensen Ingstad - Esbjerg, Norge (Ny)

Har levd i skyggen av Heidi Løke og Kari Brattset Dale på landslaget, men har storspilt i danske Esbjerg i flere sesonger. Har villet vise seg veldig frem når hun har fått sjansen, og så har det vært litt krampaktig. Nå er hun klart førstevalg for Norge, og har funnet roen. Da storspiller hun også på landslaget. Var for øvrig kantspiller i hele oppveksten.

39. Ryu Eun-hee - Györ, Sør-Korea (32)

Sørkoreanske håndballjenter har stort sett ikke funnet seg til rette i Europa. Det så ut som det samme skulle skje med Ryu Eun-hee. Oppholdet i franske Paris 92 ble ikke noen suksess. Men i stedet for å dra hjem, så tok hun turen videre til Györ, hvor hun har fått vist hva hun duger til. På sitt beste en av verdens aller beste høyrebacker.

38. Dione Housheer - Odense, Nederland (Ny)

Den nye vinen i nederlandsk håndball. Har vært ung og lovende lenge, men er nå i ferd med å etablere seg som en høyre bakspiller i verdensklasse. Fyn har siden 1990-tallet vært et yndet sted for nederlandske håndballspillere som vil utvikle seg. Housheer er nå en av seks spillere fra tulipanlandet i Odense.

37. Nathalie Hagman - Nantes, Sverige (Ny)

En målmaskin av de sjeldne. Frekk og freidig og alltid villig til å stikke i kontra. Topper toppscorerlisten i den franske ligaen og er alltid blant de mestscorende i mesterskap. Skal en ha et lite ankepunkt med veteranen, så er det at hun kan ha en tendens til å forsvinne i de tøffeste oppgjørene.

36. Alexandrina Cabral Barbosa - Morvedre, Spania (37)

Er blitt 36 år gammel, men drar fortsatt det tyngste lasset for Frankrike. Til tross for at hun begynner å bli en godt voksen dame, så virker hun ikke å ha slått rot. Gikk i sommer til spanske Morvedre, som blir hennes tolvte klubb i karrieren. På sitt beste fortsatt en av de aller beste, men det er blitt lenger mellom topprestasjonene.

35. Sandra Toft - Györ, Danmark (18)

En kruttønne av en målvakt. Tok i sommer turen fra franske Brest til den ungarske storklubben Györ. Stiller store krav både til seg selv og til forsvaret foran seg. Temperamentet kan være både hennes største styrke og hennes verste fiende. En av hovedårsakene til at Danmark igjen er blitt å regne med i mesterskap.

34. Veronica Kristiansen - Györ, Norge (25)

Det har gått litt nedover for «Vikky» de siste årene. Har slitt med mye småskader og ikke fått kontinuitet i spillet sitt. På sitt beste fortsatt blant verdens aller beste spillere, og har glimtet til for Györ denne sesongen.

33. Julija Managarova - Rostov-Don, Russland (34)

Kontroversiell, men god håndballspiller. Valgte i sin tid å bytte ut sitt ukrainske pass med et russisk for å kunne kjempe om medaljer i mesterskap. Var også den som gikk hardest ut mot utlendingene som forlot Rostov-Don etter at Russland invaderte hennes fødeland. Har vært sentral for klubblaget så langt i sesongen.

32. Kristina Jørgensen - Metz, Danmark (44)

Kristina Jørgensen er den danskene skal bygge sitt nye storlag rundt. Har tross sin unge alder dominert den hjemlige ligaen i flere sesonger allerede. Da det ble klart at hun kom til å forlate den gamle storklubben Viborg, forventet de fleste at hun ville havne i enten Esbjerg eller Odense. Men i stedet tok hun turen til Frankrike og Metz, hvor hun har fått en sentral rolle umiddelbart.

31. Laura Flippes - Paris 92, Frankrike (Ny)

Ble kåret til OLs beste høyreving under OL i 2020, men det er etter at hun ble flyttet opp på backen på landslaget at hun virkelig er blitt sentral. Frankrike har brukt Alexandre Lacrabere og Oceane Sercien-Ugolin på høyrebacken, som er mer skyttere. Eksplosive Fippes har gitt dem et helt annet balltempo og gjennombruddsstyrke.

30. Kelly Dulfer - Bietigheim, Nederland (Ny)

Nederlands forsvarssjef er nå blitt helt sjef. Kelly Dulfer er fortsatt en av verdens beste forsvarsspillere, men har nå fått tillit i angrep både i klubb- og landslag. Men det er først og fremst for forsvarsegenskapene hun får plass på denne listen.

29. Emily Bölk - Ferencvaros, Tyskland (21)

Eplet faller ikke langt fra stammen. Både mamma Andrea, pappa Michael og mormor Inge Stein spilte håndball på toppnivå. Mamma har til og med et VM-gull liggende hjemme i nattbordskuffen. Er blitt en ledertype både i klubb- og landslag.

28. Camilla Herrem - Sola, Norge (17)

Det er ikke blitt mye håndball på Camilla Herrem det siste halvåret. En akillesskade ble avløst av graviditet. Men veteranen er blant verdens beste kantspillere, og kommer alltid tilbake. For hun er på evig jakt etter gull.

27. Meline Nocandy - Paris 92, Frankrike (20)

Er den som skal ta over fra Grace Zaadi Deuna som Frankrikes playmaker. Forlot i sommer Metz for å være med på storsatsingen i Paris 92. Har fart, kraft og spenst som de fleste kan misunne henne. Etter en sterk start på sesongen, så ble hun skadet og går glipp av EM.

26. Marketa Jerabkova - Vipers, Tsjekkia (Ny)

Den tsjekkiske bakspilleren har utviklet seg til å bli en nøkkelspiller for Vipers. Har store individuelle kvaliteter, og har nå også gjort store steg kollektivt. Jerabkova har flere ganger stått frem i de tøffeste kampene, og er i ferd med å etablere seg som en spiller i verdensklasse.

TØFF DUELL: Veronica Kristiansen og Marketa Jerabkova er begge på listen over verdens 50 beste håndballspillere. Foto: Nikola Krstic

25. Anna Lagerquist - Nantes, Sverige (22)

Den svenske forsvarssjefen pakket kofferten sin og forlot Rostov-Don da Russland invaderte Ukraina. Flyttelasset gikk til franske Nantes, hvor hun er blitt svært sentral. Må finne seg i å spille andrefiolin som linjespiller bak Linn Blohm for Sverige, men er svenskenes ubestridte forsvarssjef. Og en av verdens aller beste forsvarsspillere.

24. Crina-Elena Pintea - CSM Bucuresti, Romania (49)

Crina-Elena Pintea er ikke den linjespilleren som scorer flest mål, men hun er uvurderlig i angrepsspillet til både Romania og CSM Bucuresti. Med sine 192 cm er hun verdens kanskje beste «sperrelinjespiller». Når Pintea setter en sperre, så skal forsvaret jobbe godt for å komme rundt henne.

23. Milena Raicevic - Buducnost, Montenegro (Ny)

Den montenegrinske playmakeren har vært en spiller i verdensklasse i mange år. Hun tok seg en liten pause for å føre genene videre, men har kommet forrykende tilbake. Har i skrivende stund bare Katrin Klujber foran seg på toppscorerlisten i Champions League.

22. Mie Højlund - Odense, Danmark (Ny)

Mie Højlund skulle vært på denne listen i fjor. At hun står med Ny i parentesen er rett og slett en tjenesteforsømmelse av undertegnede. Den store strategen i det danske laget. En meget spilleintelligent bakspiller, som har ført Odense til Champions League og Danmark opp i verdenstoppen igjen.

21. Jovanka Radicevic - Krim Ljubljana, Montenegro (19)

Det går mot slutten for målmaskinen fra Titograd. Hun er blitt 36 år og har meddelt at landslagskarrieren er på hell. Er en av de tøffeste i klassen, og den som aldri kvir seg for å ta ansvar - uansett hvor jevnt det er. Er alltid blant toppscorerne i turneringene hun er med i, og er den som jubler mest av alle.

20. Anne Mette Hansen - Györ, Danmark (28)

Stortalentet og vinnerskallen er i ferd med å bli en skikkelig ledertype. Har fått kapteinsvervet i Györ, noe som viser hvilken posisjon hun har i den ungarske storklubben. Du lurer aldri på hvor du har Anne Mette Hansen. Hun spiller ut hele følelsesregisteret sitt i løpet av en kamp.

19. Kari Brattset Dale - Györ, Norge (15)

Kåret til VMs beste spiller da Norge ble verdensmestere i fjor. En toveisspiller av rang, som du alltid kan stole på at gjør jobben sin. Kari Brattset Dale var ingen barnestjerne, men har jobbet jevnt og trutt for å bli god på håndballbanen. Det var først som seniorspiller hun ble lagt merke til. Ble nylig mamma for første gang, men er fast bestemt på å komme tilbake på håndballbanen.

18. Jamina Roberts - Vipers, Sverige (8)

En duellspiller av de aller beste. Helt enorm for Sverige både i OL og VM. Dro også Sävehof til uante høyder i Champions League. Dro i sommer over Svinesund og sydover til Kristiansand. Må dele på spilletiden i Vipers, og har derfor ikke vært like dominerende så langt denne sesongen.

17. Jelena Mikhailitsjenko - CSKA Moskva, Russland (11)

Er bare 21 år, men har allerede vært blant verdens beste spillere i flere år. En komplett håndballspiller, som Russland kommer til å nyte godt av (om de kommer tilbake i det internasjonale selskap).

16. Linn Blohm - Györ, Sverige (14)

Etter å ha mistet Crina-Elisa Pintea til CSM Bucuresti og Kari Brattset Dale til graviditet, så skulle en tro Györ ville få det utfordrende på linjespillerplassen. Men den gang ei. For Linn Blohm blomstrer når hun slipper å dele spilletiden med to andre. Er blitt en linjespiller i ypperste verdensklasse.

15. Bruna de Paula - Metz , Brasil (29)

Brasil kommer alltid opp med en ballkunstner. Er det ikke Neymar eller en av de andre fotballstjernene, så er det Bruna de Paula. Alle unge håndballspillere i Norge bør sitte seg ned og lære av de Paulas finter. Taktomslag og eksplosivitet som er en nytelse å se på. Har nå stabilisert seg på et skyhøyt nivå og gjør Metz til en fryktet motstander for alle i Champions League.

14. Silje Solberg-Østhassel - Györ, Norge (24)

Har vunnet alt som er mulig å vinne på håndballbanen - utenom OL. Har i en årrekke vært en av verdens aller, aller beste målvakter. Teknisk slepen og alltid rolig. En matchvinnertype for både Györ og Norge

13. Katrin Klujber - Ferencvaros, Ungarn (23)

Det er blitt mer regelen enn unntaket at verdens beste høyrebacker er rundt 170 cm. Klujber er også en ekstremt eksplosiv bakspiller, som spiller på gjennombruddskraft. Er toppscorer i Champions League så langt denne sesongen, og er den som drar lasset for Ungarn.

12. Ana Gros - Györ, Slovenia (13)

Ser du Ana Gros spille håndball, så tenker du ikke at hun er veldig god. Men hun scorer mål. Mange mål. Det går litt tregt og hun har ikke spesielt gode finter. Men hun er ekstremt flink til å sette seg selv i posisjon for å avslutte, og så er hun blant de aller beste til å sette ballen forbi målvakt. Forlot CSKA Moskva da krigen brøt ut. Planen var å spille i hjemlandet for Krim, men da tilbudet fra Györ dukket opp i sommer, så kunne hun ikke takke nei.

11. Djordjana Jaukovic - Brest Bretagne, Montenegro (38)

Det har tatt noen år, men nå er Djordjana Jaukovic i ferd med å innfri forventningene som ble stilt til henne da hun mesterskapsdebuterte for Montenegro som 17-åring. Å flytte hjemmefra og komme seg til en annen klubb enn Buducnost kan se ut til å ha vært katalysatoren for den montenegrinske bakspilleren. Etter overgangen til franske Brest, så har hun blomstret og vokst frem som en av verdens mest komplette spillere.

10. Estelle Nze Minko - Györ, Frankrike (6)

Med verdens bredeste smil og mest eksplosive finter, er Estelle Nze Minko en lykkepille av en håndballspiller. Er også en nøkkelspiller bakover både for Györ og Frankrike med sitt rappe fotarbeid, som gjør henne til en av verdens beste fremskutte forsvarsspillere.

9. Pauletta Foppa - Brest Bretagne, Frankrike (12)

Verdens beste linjespiller er bare 22 år, og hun blir bare bedre og bedre. Pauletta Foppa er komplett og har tilsynelatende ingen svakheter. Hun behersker både sperre- og rykkespill, noe som gjør henne vanskelig å forsvare seg mot. Hun er også en meget sterk forsvarsspiller.

SUPERDUO: Grace Zaadi Deuna og Pauletta Foppa er to av Frankrikes nøkkelspillere. Foto: ROBERT ATANASOVSKI

8. Grace Zaadi Deuna - CSM Bucuresti, Frankrike (5)

Noen spillere er bare helt sjef på banen. Grace Zaadi Deuna er en av dem. Hun har en aura rundt seg som bare krever respekt. Er ledestjernen for Frankrike, og den som går foran når det kreves. Har et veldig sterkt håndballhode, noe som gjør at hun takler omtrent alle roller på banen. Kan blir brukt overalt i forsvar, og i alle tre bakspillerposisjonene fremover.

7. Daria Dmitrieva - Krim Ljubljana, Russland (9)

Daria Dmitrieva er rett og slett en fantastisk håndballspiller. Hun har den unike evnen til å gjøre spillerne rundt seg bedre, samtidig som hun også er en strålende individualist. Hun er god i begge ender av banen. Tok et halvt års pause fra håndballen i fjor, noe som gjorde at hun gikk glipp av VM. Dro så til slovenske Krim Ljulbljana, så hun er en av få russiske spillere som spiller i Champions League.

6. Stine Bredal Oftedal - Györ, Norge (3)

Ikke lenger verdens beste, men det er ikke langt unna. Lider under at hun ikke er noen stor forsvarsspiller. Offensivt er hun fortsatt fantastisk, selv om jeg synes feilmarginen er blitt litt større det siste året. Svært viktig for det norske angrepsspillet, og fortsatt motoren i Györ.

5. Anna Vjakhireva - Vipers, Russland (2)

Var verdens beste håndballspiller da hun var lei av alt som het håndball og tok en pause fra alt. Da lysten kom tilbake, var Russland og russiske klubber utestengt fra alt. Tok derfor turen til Norge og Vipers, hvor hun er i ferd med å finne tilbake til sitt gamle jeg.

4. Nora Mørk - Esbjerg, Norge (10)

Nora Mørk er tilbake! Hun er ikke lenger den samme trusselen fra distanse, og scorer kanskje ikke like mange mål som før skadene. Men håndballforståelsen er bare blitt bedre med årene, og nå er hun like mye playmaker som hun er avslutter. Tok i sommer SuperSpeed over Skagerrak for å slutte seg til den norske kontingenten i Esbjerg, og det er ingen tvil om at det er deilig å være Nora i Danmark.

3. Katrine Lunde - Vipers, Norge (7)

Hadde Willy Railo skrevet boken «Best når det gjelder» i dag så hadde han trolig hatt et bilde av Katrine Lunde over hele forsiden. For when the going gets tough, Katrine Lunde gets going. Hun er blitt en godt voksen dame etter hvert, og er ikke alltid like interessert i å gi alt for å stoppe baller. Men når det står noe stort på spill, kan du garantere at hun er blant banens aller beste spillere. Enten det er i Champions League eller i mesterskap med Norge.

2. Cristina Neagu - CSM Bucuresti, Romania (4)

En soleklar kandidat når tidenes håndballspiller skal kåres. Er fire ganger kåret til verdens beste spiller av Det internasjonale håndballforbundet, og har dominert kvinnehåndballen i over ti år. Har slitt veldig med skader de siste årene, men har nå fått gått skadefri en lengre periode. Og nå ser en igjen Neagu dominere kamper nærmest alene.

1. Henny Reistad - Esbjerg, Norge (1)

Det er ingen tvil. Henny Reistad er verdens håndballdronning nå. Og hun kommer trolig til å sitte på tronen i mange år fremover. Reistad har alt. Hun er kan score fra distanse og hun er blant verdens beste gjennombruddsspillere. Hun gjør spillere rundt seg gode. Og hun er en strålende forsvarsspiller. Reistad overrasket mange da hun forlot Vipers for Esbjerg foran forrige sesong, men hun tok ytterligere steg i den danske klubben og er nå den mest dominerende spilleren i internasjonal kvinnehåndball. Det er bare å takke og bukke for at hun er norsk.