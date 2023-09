Velgernes brutale dom over Erna Solberg

Halvparten av velgerne, inkludert en tredel av Høyres egne, mener partiet bør finne seg en ny leder. Jeg trodde aldri jeg skulle lese slike tall fra et meningsmålingsbyrå, og i hvert fall ikke rett etter at Erna Solberg har innkassert en historisk valgseier, og overtatt tronen som leder for landets største parti.

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Høyres fremste tillitsvalgte forsikrer at de har full tillit til Erna Solberg, at de stoler på henne, at hun ble ført bak lyset av sin ektemann og at det ikke er noen grunn til at Erna Solberg ikke er partiets statsministerkandidat i 2025. Men her er de ikke helt i takt med velgerne.

Erna har vært stjerna i Høyre i flere tiår. Etter åtte år som statsminister, har det vært tilnærmet popstjerne-stemning overalt hvor Erna Solberg beveger seg. Det er ikke mange politikere som opplever kø av velgere i alle aldre som vil ta selfie med deg. Erna Solberg har opplevd det uansett hvor i landet hun har reist de siste årene.

Ingen redaksjon i landet har kommet på ideen om å be et meningsmålingsbyrå stille velgerne spørsmål om Erna Solberg bør trekke seg som partileder, rett og slett fordi det ville blitt sett på som bortkastet bruk av penger. Så vi har ingen tall å sammenligne med. Men jeg tviler på om vi ville fått nevneverdig utslag på velgere som mente at Erna burde gi seg som toppolitiker, og i hvert fall ikke blant Høyres egne velgere, om vi hadde stilt det spørsmålet for et par uker siden. Nå mener altså en tredel av Høyres egne velgere at Erna Solberg bør gå av som Høyre-leder. Nesten halvparten av alle velgere mener det samme.

Det er dårlig nytt Høyre, som for lengst har slått seg til ro med at Erna Solberg skal lede partiet til ny triumf og comeback som statsminister i 2025. Nå må de kanskje finne seg en ny leder. Men hvem skulle det være? Partiet har to rutinerte, og relativt unge, nestledere, men de skaper ingen umiddelbar begeistring blant velgerne.

Høyre har ikke én klar kronprinsesse eller -prins, ikke Høyre-velgerne, heller. Deres favoritt er Ine Eriksen Søreide. Den tidligere utenriksministeren foretrekkes av hver tredje Høyre-velger som Erna Solbergs arvtaker, hvis hun skulle av. Men Søreide blir omtalt som «prinsesse-vil-ikke» i høyrekretser. Det har lenge blitt spekulert i at hun var Erna Solbergs favoritt til å overta etter henne, og at hun kunne vært villig til å gi seg etter sist stortingsvalg hvis Søreide var villig til å ta over. Nå kan det hende at Søreide må tenke seg om en gang til.

Av de to nestlederne er Henrik Asheim (16 prosent) mer populær enn Tina Bru (3 prosent), mens 12 prosent av Høyre-velgerne peker på Erna Solbergs lojale sersjant gjennom mange, mange år, Jan Tore Sanner.

Flere velgere reagerer også på timingen for offentliggjøringen av Sindre Finnes´ omfattende aksjespekulasjon. Erna Solberg og ektemannen klarte (beleilig nok for Høyre) ikke å lage og offentliggjøre oversikten før etter den historiske valgseieren, og Høyre overtok tronen landets største parti for første gang på hundre år. Valget sendte en blå ordfører- og byrådsledervind over landets største kommuner og i mange av disse var det jevnt mellom blokkene.

Nå sier 15 prosent av Høyres velgere at de ville stemt annerledes, altså på et annet parti eller kanskje holdt seg hjemme, om de hadde blitt kjent med Finnes' aksjekjøp før valget. Med tanke på hvor jevnt det var mellom blokkene i flere kommuner, som Bergen, Oslo og Trondheim, er det ikke utenkelig at valgresultatet kunne blitt noe annerledes.

Det er et høyst hypotetisk spørsmål som er stilt av Kantar til et utvalg på 1000 respondenter. 230 av dem oppgir at de stemte Høyre i valget for en uke siden. Det gir en feilmargin på 4,7 prosent. Det betyr at mellom 10 og 20 prosent av Høyres velgere oppgir at de ville stemt annerledes. Det er oppsiktsvekkende mange velgere. Litt avhengig av hvor de stemmene eventuelt ville havnet, kunne det absolutt ha påvirket valgresultatet i en rekke kommuner.

Men det er historie. Det kan fort Erna Solberg posisjon som partileder også bli.