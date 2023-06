Velgerne farger landet blått

LANGFRI?: Ap-leder Jonas Gahr Støre er ingen populær statsminister. Kanskje han burde ta litt fri fra valgkampen til høsten for å la partifellene få oppmerksomhet på lokale saker og kandidater? Her fra Kilsund utenfor Tvedestrand hvor Støre ferierer om sommeren. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2s ferske prognose over landets 50 største kommuner tegner et dystert bilde for partistrategene på Youngstorget. Mens Ap i dag styrer 32 av disse kommunene, ligger de nå an til å miste ordførerkjede etter ordførerkjede i et voldsomt tempo etter valget om tre måneder. Prognosen viser at det kun er rødgrønt flertall i 7 av de 50 største kommunene, hvis Kantars partibarometer for juni skulle bli valgresultatet om tre måneder.

Ap kan selvsagt forhandle seg fram til flere ordførerkjeder med ulike konstellasjoner, de har for eksempel samarbeidet med både Venstre og KrF i Bergen og med Frp i Sandnes. Prognosen tar ikke høyde for slike samarbeid. Men i det store og det hele vil nok borgerlige flertall gi borgerlige ordførere. Her har også Senterpartiet større handlingsrom enn regjeringspartner Ap, siden de som et erklært sentrumsparti har lettere for å samarbeide med borgerlig side, i en del kommuner er Senterpartiet et regelrett borgerlig parti, også.



Mens Ap er i ferd med å gjøre et historisk lavmål av et lokalvalg og miste grepet om kommunene de styrer, er situasjonen også her annerledes for regjeringspartner Sp. Selv om de, i likhet med Ap, faller fem prosentpoeng fra sist kommunevalg, så ligger de an til å gjøre et av sine aller beste kommunevalg, med oppslutning oppunder ti prosent på landsplan. Klarer de det, vil de gjøre sitt nest beste kommunevalg på nesten 30 år, da EU-avstemningen løftet partiet til store høyder.

Senterpartiet klarer også noe som regjeringspartner Ap ikke makter, nemlig å få langt høyere oppslutning når vi spør velgerne om kommunevalg, sammenlignet med når vi spør om stortingsvalg. Mens Aps velgere er ganske samkjørt med seg selv, med rundt 20 prosents oppslutning enten vi spør om kommune- eller stortingsvalg, så henter Senterpartiet rundt 50 prosent flere velgere når vi endrer spørsmålet til hva folk vil stemme om det var kommunevalg i dag.

Senterpartiet lykkes bedre enn Ap med å skille lokalpolitikken fra rikspolitikken. En forklaring er nok at Sp styrer i de mindre kommunene, mens Ap styrer i de større. Det er lettere å få oppmerksomhet om lokale saker og kandidater, jo mindre forhold det er i kommunen, hvor folk i større grad kjenner hverandre og det politiske bildet er mer oversiktlig.

Arbeiderpartiets store utfordring er at velgerne deres i langt mindre grad ser ut til å skille mellom lokale og nasjonale forhold. Med andre ord, den Støre-regjeringens upopularitet virker å smitte over på lokalvalget.

Ap har populære lokalpolitikere i Oslo-byrådsleder Raymond Johansen og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, men de klarer ikke å veksle inn den personlige populariteten med oppslutning for eget parti. Velgerne rømmer fra Ap til Høyre, slik de gjør nasjonalt.

Det er en viss frustrasjon ute i partiorganisasjonen til Ap over at regjeringens upopularitet også ser ut til å ramme kommunepolitikere som ikke har noe med håndtering av strømpriser, inflasjon, krig og usikkerhet.

Det kan bli en rolig valgkamp for statsminister og partileder Jonas Gahr Støre denne gangen. Det er ikke sikkert at partifellene lokalt vil ha ham på besøk. Nå er det om å gjøre for Ap-ordførerne rundt omkring i landet å distansere seg fra en upopulær regjering og få oppmerksomhet rundt de lokale sakene og de lokale kandidatene.