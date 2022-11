Vårt budsjett ER bra for folk som bor i byene

Det kan virke som Venstres Abid Raja har fått Aps kjente slagord om by og land, hand i hand på hjernen.

Det er jo flott, og vi deler Rajas ønske om at Ap skal være et parti som forener by og land.

Norge er på sitt beste når fellesskapet drar i samme retning. Men våre veier skilles når Raja hevder at neste års statsbudsjett ikke er bra for vanlig folk i byene.

Det overrasker nok ingen når vi skriver at årets budsjett er stramt og at Ap har prioritert et omfordelene budsjett som trygger folks hverdagsøkonomi.

Bare slik kan vi nå målet om å komme gjennom krisetidene med Europas laveste ledighet.

Med de høye boligprisene vi har i storbyer som Oslo er håndterbare lån noe av det viktigste vi kan bidra med for storbyene.

Vanlige folk i storbyene vil raskt merke at huslånet blir betydelig dyrere dersom renta øker.

Økt rente gir også kommuner og næringslivet økte kostnader som får konsekvenser.

Sykelønna

Trygg økonomisk styring er vår viktigste oppgave for neste år, og det viktigste vi kan gjøre for vanlig folk og bedrifter i byene.

For de som sliter med å dekke egne bokostnader har vi utvidet bostøttene fram ut april neste år.

Store deler av bostøtten går til storbyene, og aller mest til Oslo.

Dette er ikke en øremerking av midler til storbyer, men til vanskeligstilte med stram økonomi.

Det er bra for by og land. Det samme kunne vi sagt om at vi øker barnetrygden, med en ekstra økning til enslige forsørgere på 5000 kr, eller økningen i barnetillegg og minstepensjon og at vi gir engangsutbetalinger til uføre.

Dette står i kontrast til Venstre som vil kutte i sykelønna. Heldigvis handler statsbudsjettet også om andre ting enn prisvekst, strøm og rente.

Familiestøtte

Helheten i det budsjettet vi nå har blitt enige med SV om prioriterer svake og sårbare i by og land.

I motsetning til Rajas tidligere regjering, som ble kritisert av forskere for å ikke gi bybarna som fortjent og for å glemme levekårsutsatte områder, står dette høyt på dagsorden for oss.

Vi vet at dårlige levekår begrenser barns muligheter til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold, et godt bomiljø og å få tilstrekkelig familiestøtte.

De har også større risiko for helseproblemer, særlig innenfor psykisk helse, og de deltar i mindre grad på aktiviteter etter skolen.

Disse faktorene forsterker hverandre og øker risikoen for marginalisering. Det betyr noe for hvilke muligheter du går inn i voksenlivet med.

Siden vi kom i regjering har vi styrket utstyrssentraler for å gi alle gratis tilgang på idretts- og fritidsutstyr.

Skolebibliotekene

Vi har senket prisen på barnehageplass, økt bemanning i barnehager og pedagoger i områder med levekårsutfordringer, sikret gratis kjernetid i SFO for 1. og 2. klassinger og styrka skolebibliotekene.

Listen er mye lengre. Dette letter på folks økonomi, og øker unges deltakelse på viktige arenaer.

Men dette er bare deler av svaret på levekårsutfordringer i byene, framover må vi gjøre mer.

Antall barn som vokser opp i familier med lav inntekt økte med 30 000 barn fra 2013 til 2020. Aps byråd Rina Mariann Hansen i Oslo har slått alarm: i Oslo bor det cirka 45 000 mennesker som verken er i jobb, eller utdanning, og som heller ikke mottar noen ytelser fra det offentlige.

Dette er en gruppe vi vet alt for lite om. Dette må vi ta tak i sammen med Oslo og de andre byene.

Til våren legger regjeringen fram en stortingsmeldingen om levekår i byer.

Der tar vi tak i mange av de levekårs- og fattigdomsutfordringene i byene som forrige regjering ikke satte på dagsorden.

