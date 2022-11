Var kongresstormingen bare generalprøven?

Han er ikke kandidat ved dette valget. Han har ikke engang et politisk verv i partiet. Men allikevel dominerer Donald Trump også årets kongressvalg.

Med sin fortelling om at valget var stjålet fra ham. Som han gjennom to år enda ikke har lagt fram troverdige bevis på.

Løgnen som dominerer valget

I stedet har i 64 domstolsvedtak, utallige omtellinger og revisjoner, kommet fram til at valgprosessen, som riktignok inkluderte nye og potensielt utfordrende koronatilpasninger, hadde kåret den rette vinneren. Det sikreste amerikanske valget noensinne, ifølge Trumps egne myndigheter.

Før mellomvalget 8. november har han aktivt støttet 173 av kandidatene ved dette valget. Hovedkriteriet for en slik støtte er at de i retur støtter hans historieomskriving.

Dette er mellomvalget - enkelt forklart

Resultatet av alt dette er at et klart flertall av republikanske kandidater ved Kongressvalget, i 40 av 50 stater, støtter Trumps valgløgner. Mens en annen gruppe nekter å ha en mening om valgresultatet, som om dette er en legitim valgmulighet for en rikspolitisk kandidat.

En langt mindre andel er uenig med Trump.

Kunne bare vunnet med juks

Enda en sannhet er at påstander om valgjuks er en bevisst strategi Trump har brukt i alle valg han har deltatt i.

JUKS: Trump mener Hillary jukset da hun tapte presidentvalget i 2016 Foto: Rick Wilking

Allerede i republikanernes primærvalg i 2016, da Ted Cruz slo ham i Iowa, som han mente skyldtes juks, og krevde omvalg.

Selv da han slo Hillary Clinton i presidentvalget i 2016, hevdet han at hun stod bak massiv juks. Noe han opprettet en valgkommisjon for å dokumentere. Uten å finne noen bevis, ble kommisjonen i stillhet lagt ned.

Før presidentvalget i 2020, sa Trump at den eneste måten demokratiene ville slå ham, var å jukse. Og han erklærte sin valgseier, mens stemmene fortsatt ikke var ferdigtelte.

Nekter å tro de selv kan tape

Når en president for første gang i amerikansk historie nekter å anerkjenne et demokratisk godkjent valgresultat, og begrunner dette med stadige udokumenterte påstander, så kan ikke dette kalles for noe annet enn valgløgner.

Dette er et spørsmål det ikke finnes et «på den ene eller andre siden» av.

Når Trump har fått et flertallet av partiets velgere og kongresskandidater til å støtte seg, så kan ikke dette kalles for noe annet enn en trussel mot det amerikanske demokratiet.

VALGLØGNEN: Seks av ti republikanere tror valget ble stjålet. Foto: Leah Millis

Når det i tillegg ble lagt fram en fersk undersøkelse, som sier at en tredjedel (34%) av amerikanere støtter voldelige handlinger mot myndighetene, så er det grunn til å frykte at denne trusselen skal bli voldelig.

Det ble den som kjent etter 2020-valget, hvor Trumps forsøk på å omgjøre valget, endte med at hans støttespillere stormet Kongressen for å hindre visepresident Pence i å nekte Trumps ordre om personlig å gi ham valgseieren.

For hva vil skje om de republikanske kongresskandidatene, som hevder at beviset på valgjuks er at de taper sine valg, faktisk taper sine valg?

Det vet vi ikke.

En ny 6. januar?

Som politiker må en noen ganger støtte partistandpunkt en er uenig i.

Men i det republikanske partiet i USA, har støtten til idéen om at et demokratisk godkjent valg er stjålet, blitt et like naturlig kompromiss som en hvilket som helst annen politisk sak, av typen skatter og avgifter.

KONGRESSSTORMINGEN: 6. januar 2021 stormet Trump-støttespillere den amerikanske kongressen Foto: AFP / JOSEPH PREZIOSO

Vi vet enda ikke konsekvensene av dette. Men frykten for at det som skjedde under kongresstormingen 6. januar 2021 kan bli en generalprøve til noe langt verre og mer voldelig ved dette eller neste valg, er reell.

Muligheten for at Trump skal løse denne situasjonen en gang for alle, med å innrømmer at usikkerhet han og andre hadde rundt valget endelig er besvart og nå kan legges bort, er ikke reell.

Lekkede lydbåndopptak har vist at deler av ledelsen i det republikanske partiet er fullt klar over at Trump lyver og at valget var rettferdig.

Men det er langt fra umulig å forstå fortvilelsen hos de som stormet Kongressen, i den tro lederne deres kjemper en demokratisk kamp mot den store konspirasjonen, som alle er sammen om - domstoler, byråkrati og ikke minst vi i media.

«Verdens fremste demokrati»

FBI og Departement for Homeland Security advarer nettopp mot at desinformasjon kan gi voldelige resultater ved valget.

ANGREPET: Ektemannen til demokrat-leder, Nancy Pelosi, ble angrepet med hammer i ekteparets hjem Foto: JUSTIN SULLIVAN

Det brutale angrepet på mannen til demokratenes leder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, er ikke tilfeldig. Det er det dessverre heller ikke at Twitters nye eier, Elon Musk, var raskt ute med å viderebringe tilbakeviste konspirasjonsteorier om hva som hadde skjedd.

Landet som nok aldri vil slutte å kalle seg «verdens fremste demokrati», har av årsaker som dette falt til 18. plass i demokratiindeksen til tidsskriftet Economist.

Men, hvem er egentlig vi nordmenn til å fortelle amerikanere at deres demokrati sliter? Jo, vi er på førsteplass i samme demokratiindeks.

Så fest setebeltene, på tirsdag er det igjen valg i USA.

