Var ingen quisling

Arrestasjonen av Arne Treholt i 1984 sendte sjokkbølger inn i en liten nasjon hvor frykten for atomkrig og sovjetrussisk invasjon var høyst til stede.

Jeg var selv 11 år gammel og hadde aldri hørt om superdiplomaten og toppolitikeren Arne Treholt. Men over natten en iskald januardag i 1984 visste hele Norge hvem han var. Vi hadde en forræder iblant oss. En landssviker som hadde solgt seg til fienden, til Sovjetunionen. Vi måtte tilbake til Vidkun Quisling for å finne maken. Intet mindre.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det var kald krig i Europa, et jernteppe delte kontinentet i to, med det Sovjetunionen og deres allierte diktaturer i øst, og med Vest-Europa og USA. Frykten for Sovjetunionen og en utslettende atomkrig var reell og til stede hos voksne og barn.

Sivilforsvarets jevnlige tester av sirener og flyalarm hadde et helt annet alvor over seg enn det vi er vant til fra de siste tiårene. Når signalene for «Viktig melding, lytt til radio» ble spilt, skrudde folk på radioen for å få bekreftet at, jo, det var bare en øvelse denne gangen. Også. Selv om øvelsene var annonsert på forhånd.

Det var i dette mørke og urolige klimaet Arne Treholt ble arrestert, tiltalt og dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Treholt har i hele sitt liv benektet spionanklagene, men han lyktes aldri med å få saken gjenopptatt. Spiondommen ble stående.

Men Treholt har likevel lyktes med å nyansere bildet av seg selv i løpet av de snart 40 årene som er gått etter den dramatiske arrestasjonen på den gamle hovedflyplassen på Fornebu utenfor Oslo.

NRKs dokumentarserie om norgeshistoriens største spionsak gir et svært interessant bilde av den gigantiske etterforskningen som involverte enormt med ressurser fra norsk, amerikansk og andre alliertes hemmelige tjenester. Treholt selv og flere av Treholts støttespillere fastholdt at han aldri hadde til hensikt å skade sitt eget land, selv om det skulle vise seg at han har gjort akkurat det. Domstolen kom til en annen konklusjon. Og dommen er egnet til å skape debatt og diskusjon i ettertid, ikke minst fordi den delvis er basert på indisier.

Hverken påtalemakten eller domstolen kunne peke på ett konkret dokument Treholt hadde gitt fra seg, som faktisk var egnet til å skade rikets sikkerhet. «Det avgjørende var totalen. Hans store prolem var at han ikke kunne forklare hvorfor han holdt kommunikasjonen med sovjetrusserne hemmelig», sa tidligere statsadvokat og aktor i spionsaken, Lasse Qvigstad til NRK-dokumentaren Rikets sikkerhet.

Og der ligger nok mye av kjernen i spiondommen. Treholt selv beskrev sine handlinger som noe som kan tolkes som privatpraktiserende diplomati, at han forsøkte å etablere dialog mellom øst og vest.

Men selv om vi velger å tolke han i beste mening, så gjorde han flere utilgivelige feil. Treholt hadde hemmelige møter med kjente KGB-offierer, han overleverte graderte dokumenter, han mottok penger fra både sovjetrussisk og irakisk etteretning. Og alt dette brukte han store ressurser på å holde hemmelig for sine sjefer, sine venner i politikken og sin familie.

En klassekamerat av meg fortalte en vits på vei til skolen like etter at Treholt hadde blitt arrestert og Norge hadde svart med å utvise 5 russiske diplomater: «To stykker snakker sammen om Treholt-saken, så sier den ene:– Hørte du at fem russiske diplomater ble utvist fra Norge på grunn av dette.– Åh, jeg trodde «tre hol(d)t», svarte den andre.»

Vitsens undertone om at Norges reaksjon var i sterkeste laget, kan kanskje ha noe med seg fire tiår etterpå. Treholt fastholdt til sin død at han aldri ga fra seg informasjon som var egnet til å skade rikets sikkerhet. Treholt lyktes aldri med å få saken sin gjenopptatt, dommen mot ham blir stående, men han lyktes i å nyansere bildet av seg selv og sine handlinger.

Treholt var ingen Quisling selv om han nok ikke var helt uskyldig, heller.