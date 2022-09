Vanlige folks tur er avlyst

PARTILEDER: Statsminister og leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at det er vanlige folks tur. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vanlige folks tur, sa du? I sommer sa jeg at den er satt på vent, men nå ser det ut til at den er avlyst.

Det brenner i folks lommebok

Norske husholdningers økonomi er under press fra alle kanter. Renta går opp, matprisene stiger og strømmen har aldri vært dyrere. Med andre ord brenner det i folks lommebok.

De som ikke har kjent på økonomiske bekymringer før, vil gjøre det nå. De som ble hardt rammet økonomisk under pandemien, vil møte en ny storm. Og de som lever på grensen til fattigdom, vil stå overfor en levekostnadskrise.

Når prisene på både mat og strøm øker drastisk samtidig som renten stiger, tvinges husholdninger til å gjøre prioriteringer. Mange må da kutte ned på grunnleggende behov som mat og strøm. Alternativet er at en fortsetter å spise regelmessige måltider samt varmer boligen gjennom kalde vinternetter, men da lurer jeg på hvor vanlige folk skal hente de ekstra pengene fra.

Jeg er optimist, men også realist. Det vil gå bra med mange, men hvor bra det vil gå med husholdninger som nå sliter og vil komme til å slite økonomisk, er jeg ikke så sikker på.

Urovekkende

Den ferske levekårsundersøkelsen til SSB, som forteller hvordan den norske befolkningen har det, viser urovekkende tall. Undersøkelsen viser blant annet at 952.000 har høy boutgiftsbelastning, 926.000 har ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift, 258 000 har minst ett betalingsproblem, 197.000 har ikke råd til å erstatte utslitte klær, 54.000 har ikke råd til å holde boligen varm, 171.000 har problemer med å betale boutgifter, og for 286.000 er det vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes.

Det som er virkelig urovekkende er at tallene er for 2021, altså før den ville prisveksten og renteoppgangen. Jeg er overbevist om at tallene for i år vil bli betydelig høyere hvis politikerne ikke griper inn, og da vil vi stå overfor et økt fattigdomsproblem.

Det finnes land i verden med langt større forskjeller enn Norge. Jeg tror ikke at vi i Norge kommer dithen at folk må henge utfor restauranter for å minnes om hvordan det var å spise en varm rett, men vi har kommet i en situasjon der noen må hoppe over et måltid eller to for å fylle opp magene til barna, og heller minnes hjemme om hvordan det var å nyte en deilig middag.

Det bør bekymre politikerne

Hver gang du spiser den perfekte hjemmestekte biffen eller tilbereder en økologisk smakfull vegetarrett, vel vitende om at ikke langt unna er det en familie som må nøye seg med et knekkebrød til middag, kan umulig gjøre godt.

Og hva gjør det med oss som samfunn når Mona kommer hjem fra skolen og forteller ved middagsbordet at Ali og Kari ikke har med seg matpakke på skolen.

Dette er allerede en del av et eksisterende fattigdomsproblem i Norge, og verre kan det bli. Dette bør bekymre både politikere og alle som tjener nok til å leve godt.

Mens vanlige folk nå må telle kroner og ører, tjener staten fett på blant annet olje og gass.

Det er ikke rettferdig

Nordea Markets har meldt at det er nye rekorder for norsk petroleumseksport i sikte. Gitt den ekstreme situasjonen for europeiske energipriser, spesielt gass, anslår de at norsk petroleumseksport i 2022 vil ende på rundt 2200 milliarder kroner.

MENINGSYTRER: Derya Incerdursun, forbrukerøkonom i Nordea Foto: Martin Leigland / TV 2

Dermed ligger Norge AS an til å se nye rekorder for norsk petroleumseksport i år og tiden som kommer. I tillegg til dette, har staten tjent flere titalls milliarder ekstra på dyr strøm.

Det er ikke usannsynlig at strømprisene blir enda høyere i månedene som kommer, og strømregningen er en stor bekymring for mange husholdninger. Jeg er i utgangspunktet for at regler og ordninger skal være universelle, men det som er rett er ikke alltid rettferdig. De som har store hus og et høyt strømforbruk tjener mest på strømstøtten.

Det hører ikke hjemme her

Forbrukerguiden.no har satt opp et tabell for gjennomsnittlig strømforbruk etter type og størrelse på bolig. Strømforbruk per måned for en enebolig på 300 kvm er på 3334 kWh, for et rekkehus på 130 kvm 1085 kWh, og for en leilighet på 100 kvm 500 kWh.

Jeg fikk en mail av min strømleverandør om at strømavtalen min går opp til 575,00 øre/kWt. Tar vi utgangspunkt i dette og at staten kompenserer for 90 prosent av prisen over 70 øre, vil familien som bor på 300 kvm få 14.628 kroner, familien som bor på 130 kvm få 4706 kroner, og familien som bor på 100 kvm få 2194 kroner i strømstøtte. Det er vel kjent at husholdninger med lav inntekt bor trangest.

Mange vil bli skuffet

Det er tydelig varslet at mange vil bli skuffet når statsbudsjettet kommer ut. Jeg håper bare at den skuffelsen ikke rammer husholdninger og bedrifter som er i en sårbar situasjon. I motsetning til milliardærer, har vanlige folk ikke mulighet til å flytte ut av landet for å spare penger.

Store sosiale og økonomisk forskjeller hører ikke hjemme her, i et av verdens rikeste land. Vi kan ikke venne oss til synet av store forskjeller som igjen kan føre til et samfunn som slutter å bry seg. Et slikt samfunn vil i hvert fall ikke jeg være en del av.