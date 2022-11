Valgene som avgjør alt

BER TIL HØYERE MAKTER: Velgere på et valgkamparrangement i Elizabethtown i Pennsylvania på onsdag. Flere valg er så jevne at ingen på jordkloden kan si hvem som vinner. Foto: Win McNamee / AFP / NTB

Mens det ligger an til republikansk maktovertagelse i Representantenes hus, håper Demokratene på å beholde kontrollen i Senatet.

Det skal holde hardt.

I dag sitter det 50 demokrater og 50 republikanere i Senatet. Med visepresidentens stemme på toppen gir det Demokratene kontroll.

Demokratene har ikke råd til å miste et eneste sete. Her er de seks jevneste senatsvalgene som avgjør alt.

Dødt løp i Georgia

HISTORISK DUELL: Raphael Warnock (D) mot Herschel Walker (R). For første gang står to afroamerikanske amerikanere mot hverandre i et nasjonalt senatsvalg. Hvis ingen av dem får 50 prosent blir det omvalg. Foto: Pa Photos / NTB

Under valget for to år siden ble mye avgjort i Georgia. Sørstaten stemte demokratisk for første gang siden 90-tallet. I Senatet satt imidlertid seieren svært langt inne. Det måtte omvalg til i januar.

Dramatikken ut til å gjenta seg i år. Den sittende demokraten Raphael Warnock sliter med å komme på offensiven mot den mildt sagt kontroversielle Trump-favoritten Herschel Walker.

– Dette første senatsvalget mellom to svarte kandidater, kunne ikke vært mer symbolsk ladet. Som prest i Martin Luther Kings gamle kirke er Warnock selve inkarnasjonen av den svarte borgerettsbevegelsen, sier USA-ekspert Eirik Bergesen.

USA-EKSPERT: Eirik Bergesen Foto: Erik Edland / TV 2

På målingene er fotballspilleren Walker jevnstor med predikanten Warnock, en rekke skandaler til tross.

– Walker er selve inkarnasjonen av Trump-epoken, en kjendis uten politisk erfaring, som lyver aktivt og ser ut til å komme unna med det, legger Bergesen til.

– Dette er veldig jevnt. Ingen av dem som kan noe om dette tør spå hvor det ender i Georgia, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Georgia kan altså «flippe» fra blått til rødt. Fra demokratisk til republikansk. Skulle det skje, må Demokratene «flippe» et annet sete fra rødt til blått, for å beholde kontrollen i senatet.

Sagt på en annen måte: Det partiet som «flipper» flest seter på tirsdag, vinner Senatet.

Puls i Pennsylvania

PASIENT OG LEGE: John Fetterman (D) og Mehmet Oz (R) Fetterman fikk slag og har bare deltatt i en enkelt debatt med sin utfordrer. Foto: [MANDEL NGAN, MARK MAKELA]

Hvis Demokratene mister Georgia kan de sikre seg den helt nødvendige «utligningen», ved å stjele tilbake Pennsylvania fra Republikanerne. Sittende senator Mark Tooney (R) tar ikke gjenvalg, og det gir typisk et mer åpent valg.

Og åpent er stikkordet i Pennsylvania. Det er helt jevnt mellom to fargerike karakterer. Mehmet Oz (R) er en profilert TV-lege mens John Fetterman (D) er blitt mest kjent for at han fikk slag like etter nominasjonen. Han fremstår som så fysisk redusert at mange tviler på at han vil holde ut som senator.

– Oz vs. Fetterman er kanskje det mest spennende personoppgjøret, sier Bergesen.

Han er enig i at Fetterman ser ut til å slite med helsen.

– I en valgdebatt nylig var det åpenbart at den tatoverte statsadvokaten i hettegenser var svært redusert, mens kjendislegen Oz snublet da han sa at en abort burde være en sak mellom en kvinne, legen hennes og lokale politikere.

Arrig i Arizona

INVESTOR MOT ASTRONAUT: Blake Masters (R) og Mark Kelly (D). Foto: Ross D. Franklin

På grensen til Mexico har Arizona stort sett stemt republikansk. Men for to år siden skiftet staten farge fra rød til blå. Både i president- og senatsvalget.

Den gangen ble demokraten og astronauten Mark Kelly valgt til å etterfølge avdøde John McCain, republikaner, krigshelt og tidligere presidentkandidat.

Nå blir Kelly utfordret av Blake Masters.

– Blake Masters er drømmekandidaten til den kontroversielle, høyreorienterte tech-giganten og republikanske stordonoren, Peter Thiel, sier Bergesen.

Masters har også fremmet den grunnløse konspirasjonsteorien «the great replacement». Han påstår at innvandringen fra sør er skapt av Demokratene, for å endre demografien i Arizona.

– Sammen dyrker de nasjonalistiske teorier om at den globale venstresiden skal gjøre oss alle til cyborgere, sier Eirik Bergesen.

– Og de påstår at frihet og demokrati ikke nødvendigvis henger sammen.

ANALYSERER: TV 2s valganalytiker Terje Sørensen og kollega Svein Erik Giskegjerde. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– I Arizona har den libertanske kandidaten nettopp lagt ned sin valgkamp og pekt på Masters. Det blir spennende om det gir en effekt, sier Terje Sørensen.

– Det skal ikke mye til når det er så jevnt, minner han om.

Nervepirrende i Nevada

ØRKENDUELL: Adam Laxalt (R) mot Catherine Cortez Masto (D). Laxalt mener valget ble "stjålet" for to år siden og regnes som Trump-lojalist. Foto: AP / NTB

Ørken- og gamblingstaten Nevada har stemt mest demokratisk de siste valgene. Særlig gjelder det senatssetet som er på valg i år, der Demokratene har hatt klippekort siden åttitallet.

Men denne gangen er sittende senator Catherine Cortez Masto i kjempetrøbbel. Hun er ikke i nærheten av å legge bak seg republikaneren Adam Laxalt på målingene.

Tvert i mot, hun taper.

Laxalt er Trump-lojalist og kontroversiell fordi han som justisminister i Nevada jobbet aktivt for å omgjøre valgresultatet for to år siden.

– Laxalt ser ut til å feste grepet. Det er nesten ingen målinger som går i Mastos favør lenger, sier Terje Sørensen.

– Hvis det er ett valgdistrikt i hele dette valget en skal følge, så er det Washoe County, sier Bergesen.

– Begge kandidatene tilbringer nesten all tiden sin her og den som vinner distriktet kan vinne hele senatsvalget.

Nytt drama i New Hampshire

GUVERNØREN OG GENERALEN: Maggie Hassan (D) og Don Bolduc (R). Bolduc har tatt kraftig innpå Hassan de siste ukene. Foto: Mary Schwalm

I vesle New Hampshire er demokraten Maggie Hassan i ferd med å miste et stort forsprang. De siste ukene har den pensjonerte generalen Don Bolduc tatt kraftig innpå.

Det er oppsiktsvekkende, fordi demokratene opprinnelig vurderte Bolduc som en drømmemotstander for Hassan. Fordi han er blitt vurdert som så ekstrem at han er «uvelgbar».

Men nå er Bolduc alt annet enn «uvelgbar». Han er kommet helt opp i ryggen på Hassan.

Bolduc tilhører camp Trump og hevdet lenge at valget i 2020 ble rigget. Dagen etter at han ble nominert, skiftet Bolduc mening.

Utviklingen kommer overraskende, også for Terje Sørensen.

– Men dette er egentlig en forholdsvis konservativ stat, minner Sørensen om.

– Hvilken vei blåser valgvinden i USA nå?

– Republikanerne har hatt to gode uker, men nå er det tidlige tegn på at det meste av velgerreservene er tatt ut.