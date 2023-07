Vage løfter og sure miner

Allerede på vei til toppmøtet i Vilnius tirsdag ettermiddag, ante Volodymyr Zelenskyj hvilken vei NATO-vinden blåste. Ukraina kom ikke til å få konkrete løfter om medlemskap i forsvarsalliansen.

Det fikk den ukrainske presidenten til å komme med en utblåsning på Twitter, der han beskyldte NATO-landene for feighet og mangel på respekt:

«Det er uhørt og absurd at man ikke kommer med en formell invitasjon og heller ikke et tidsskjema for når Ukraina kan bli medlem. Samtidig utsteder de vage ord om «vilkår» som må oppfylles, før tilbudet om medlemskap kan komme.»

Når tiden er moden

Og Zelenskyj fikk rett.

I slutterklæringen etter det tre timer lange møtet mellom de 31 NATO-lederne, var ordlyden vag og uforpliktende:

«Vi vil kunne utstede en invitasjon til Ukraina om å slutte seg til alliansen når de allierte er blitt enige og vilkårene er blitt oppfylt,» heter det i dokumentet.

Motstanden mot å gå lenger, skal først og fremst ha kommet fra USA og Tyskland. Flere av de østeuropeiske landene ville gi Ukraina medlemskap, men måtte finne seg i at i NATO, som ellers i verden, er det makta som rår.

Utover tirsdagen dempet Zelenskyj seg noe, men den beiske kritikken hadde allerede etterlatt en eim av misnøye i toppmøtekorridorene.

Hvordan kunne Zelenskyj, som allerede har fått så mye, være så utakknemlig?

Kan virke avskrekkende

Zelenskyjs tankegang, som også Polen og de baltiske landene ser ut til å dele, er at et konkret løfte om medlemskap kunne fått Putin til å slå retrett, og dermed sørget for en slutt på den nå halvannet år lange krigen.

Hvis NATO, for eksempel hadde sagt at Ukraina ville bli medlem 1. januar 2024, ville den russiske lederen ha visst at etter denne datoen, ville han risikere å ligge i krig - ikke med ett land, men med 31 land.

Dette takket være NATOs såkalte solidaritetsparagraf, Artikkel fem i Den nordatlantiske pakt. Den slår fast at et angrep på ett medlemsland, skal regnes som et angrep på alle.

Men enkelte vestlige ledere, frykter at effekten kunne blitt den motsatte.

Hva skjer i Putins hode?

Mye av uenigheten om den videre Ukraina-strategien ser ut til å bunne i ulike virkelighetsforståelser. Og en vedvarende tvil om hva som foregår i Vladimir Putins hode.

USAs president Joe Biden sier i intervju med CNN at han tror Putin ville kjempe videre, selv om Ukraina ble NATO-medlem.

­­– ­Hvis krigen da fortsetter vil vi alle være med i krigen. Hvis det skjer, vil vi alle være i krig mot Russland, sier Biden.



Gjennom de siste 18 månedene har Biden flere ganger understreket at han vil gjøre alt for å hindre at krigen sprer seg, og at NATO blir dratt med.

Dermed er det uaktuelt at Ukraina kan bli medlem så lenge krigen pågår.

Vil ikke provosere

De østeuropeiske NATO-landene har selv vært under den russiske støvelen, og har tidligere vist seg å ha noen av de mest presise tolkningene av Kremls tenkning.

USAs regjering har på sin side verdens største etterretningsapparat i ryggen når de skal vurdere hvilken vei verden går.

Hvem som har rett er umulig å si. Men Biden har hele tiden valgt en forsiktig linje for ikke å provosere Putin. Dette har for eksempel kommet for en dag hver gang Ukraina ønsket seg et nytt amerikansk våpensystem.

Ting har tatt tid, og først etter omfattende avveininger har Det hvite hus gått med på å sende stridsvogner, luftvern og jagerfly.

Atomspøkelset

For i bakgrunnen svever atomspøkelset.

Vladimir Putin, som det siste året har mistet store deler av sine konvensjonelle styrker på slagmarken, har med jevne mellomrom minnet om at han tross alt besitter verdens største arsenal av kjernefysiske våpen.

Selv Kremls trusler etter hvert er blitt nærmest dagligdagse, har de trolig gjort mer inntrykk enn noen vil innrømme.

Joe Biden tør tydeligvis ikke helt å avskrive at den russiske lederen, i desperasjon, en dag kan komme til å trykke på den store, røde knappen.