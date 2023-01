Utsett - ikke avlys!

Du kan faktisk gå søndagstur på mandag, noe Thomas Alsgaard beviste én gang for alle da han tok skøyting på ski til et nytt nivå og knuste verdenseliten under tremila på Lillehammer i 1994.

Da som nå var det iskaldt på Innlandet, og med dagens kuldegrenser er det ikke sikkert det hadde blitt noen folkefest i løypene rundt Birkebeineren Skistadion. At en tar vare på helsa til langrennseliten er selvsagt ikke negativt, og det var riktig ikke å gå NM-løp på Vindplassen i dag.

ARRANGØR: Ole Henrik Evensen er rennleder under NM langrenn på Gjøvik. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det som imidlertid er negativt, er å avlyse et av årets viktigste skirenn, både for de som skal til VM og de som får en sjelden sjanse til å måle krefter med verdens beste skiløpere.

Hvorfor i all verden kan man ikke bare utsette?

Å avlyse dagens løp skaper bare problemer, både for løperne som har en unik mulighet til å kvalifisere seg til VM, for alle løperne som har trent i hele år nettopp for dagens løp og for en arrangør som har jobbet dag og natt for å få på plass det som trengs til et norgesmesterskap på ski.

Ifølge værmeldingene er det meldt rundt ti kuldegrader mandag formiddag. Så vidt undertegnede kan se skjer det heller ikke all verdens interessant da heller, så for NRK bør det være en smal sak å gjøre om på sendeskjemaet.

Og kom ikke her og si at det finnes så mye som én eneste arbeidsgiver i Norge som ikke viser en viss forståelse for at både arrangører, frivillige, ledere og smørere trenger én ekstra fridag for at NM må fullføres på mandag.

Jeg tror heller ikke det finnes noen skiløper i Norge som ikke gladelig utsetter hjemreisen med én dag. Her bør også hotell- og flynæringen være såpass på lag med idretten at de bistår når det blir snakk om ekstrakostnader. Vi snakker tross alt om nasjonalsporten.

Thomas Alsgaards søndagstur på mandag vil for alltid stå som et av norsk langrenns sterkeste minner. La det være inspirasjonen til en NM-fest på mandag i verdens beste langrennsnasjon.