Utgjør justisministeren en sikkerhetsrisiko?

Det kan se ut til at vi har en justisminister prioriterer et «kult image» blant unge målgrupper, foran nasjonens sikkerhet.

TIKTOK: Justisminister Emilie Enger Mehl får kritikk fra Frps Per-Willy Amundsen for å være på TikTok. Foto: Terje Pdersen / NTB

Justisminister Mehl nekter å svare for hvordan hun ivaretar sikkerheten når hun bruker digitale verktøy og TikTok.

Etter en rekke skriftlige spørsmål fra Stortinget og i debatt i stortingssalen har justisminister Mehl gjentatte ganger nektet å svare om regjeringen har retningslinjer for bruk av digitale tjenester, samt spørsmål rundt hennes TikTok-konto.

Som å sende en åpen invitasjon

TikTok eies av kinesiske ByteDance som igjen har tette forbindelser med det kinesiske kommunistiske partiet. Når du installerer TikTok kan kinesiske myndigheter i prinsippet få tilgang til svært mye data på din telefon, inkludert ID-data, GPS-data, lese av alle dine apper og filnavn, tilgang til meldinger, tastemønster osv.

Justisministeren har ansvaret for Norges beredskap og sikkerhet, og er derfor et opplagt mål for fremmede makters etterretning.

Å bruke TikTok er som å sende en åpen invitasjon til kinesisk etterregning på telefonen. Dersom justisministeren har installert appen på sin tjenestetelefon, må vi anta at utenlandsk etterretning har tilganger de absolutt ikke burde ha. Men selv om justisministeren har TikTok installert på sin private telefon, vil det utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko.

Prioriterer et «kult image»

Justisministeren lover overfor TV 2 at hennes bruk av TikTok ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko siden hun tar forhåndsregler. Men bare ved å installere appen TikTok må man godkjenne brukervilkårene som i praksis gir selskapet mer eller mindre fullt innsyn i all data mobilen fanger opp og genererer. Disse brukervilkårene er det umulig å ta noen forhåndsregler mot.

Det at justisministeren gang på gang vrir seg unna og nekter å svare på svært enkle spørsmål skaper en legitim mistanke om at denne regjeringen ikke har hatt noen klare retningslinjer for bruk av digitale verktøy generelt, eller TikTok spesielt.

