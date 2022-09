«Usikker på om man tåler at Klæbo tar en Northug»

Å skulle nekte Johannes Høsflot Klæbo å gjøre det han mener er best for han er ikke bare meningsløst. Det ville vært en gigantisk smørebom.

Mens den største stjerna er alene i USA, har resten av de norske landslagsgutta møttes til treningssamlinger på Sjusjøen og i Torsby. Det alene er uproblematisk. Det blir for enkelt å rette pekefingeren mot den største stjerna av dem alle.

Høsflot Klæbo reiser ikke fra familie og venner for å være vanskelig. Han gjør det han mener skal til for å reise hjem fra nok et mesterskap med tre-fire gull. Espen Bjervig & Co gjør rett i å legge til rette for det.

Det som imidlertid kan bli et problem, er om landets beste langrennsløpere alle har ulike ideer og tanker om hva som kreves for å kjempe i den ypperste verdenseliten. Kanskje er det nettopp dit vi er på vei, og da blir dagens landslag fort overflødig.

– Ikke overraskende



Det er liten vits i å samle flere av verdens beste på samme lag om de verken ønsker å trene det samme, ikke ønsker å trene på samme sted og først og fremst ønsker å bruke tid på egne ting.



At diskusjonen kommer er ikke overraskende. Det er mye bedre å trene der løperne bor i dag enn det var bare for noen år siden. Det er over hundre rulleskiløyper i Norge, det kryr av kunstsnøanlegg og Olympiatoppen er etablert både i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Tromsø.

Samtidig er det nå en gang sånn at en ung utøver kan ha andre ønsker enn en etablert løper med premieskapet fullt av medaljer, stasjonsvogn i oppkjørselen og et par smårollinger som venter på å bli hentet i barnehagen. Kanskje er det også noen som rett og slett er villige til å velge bort mer enn andre på veien mot nye mål.

For og i mot

KOMMENTAR: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Argumentene for å reise på samling er mange og gode, enten det er snakk om høydetrening, tilgang på stabile snøforhold, miljøskifte eller rett og slett noe så enkelt som å få muligheten til utelukkende å fokusere på trening og hvile.

Argumentene for å trene hjemme er imidlertid gode de også. Kontinuitet, standardøkter og trygge, gode rammer gir suksess for andre. Da blir det fort sånn at noen velger én måned i USA, mens andre tar seg ei snau uke i Sverige.

Ord til handling

Vi skal jo ikke lenger enn til nettopp Sverige for å se hva som skjer når denne diskusjonen går fra ord til handling. Der var ikke Frida Karlsson og Maja Dahlqvist fornøyde med hvordan landslagssamlingene brøt opp deres daglige treningsrutiner, og løsningen ble da å gå ut av landslaget slik lagvenninnen Linn Svahn allerede hadde gjort.

Skiforbundet gjør derfor lurt i å la Klæbo stake ut sin egen kurs mot nok et mesterskap. Det er den eneste måten de kan holde han på landslaget frem mot VM på hjemmebane. Jeg er faktisk usikker på om norsk langrenn vil tåle at Klæbo «tar en Northug» og satser solo allerede nå.