Habilitetsreglene er til for å unngå spekulasjoner og rykter som kan skade tilliten til politiske beslutninger.

Det er fra før kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann, Ola Flem, handlet aksjer i våpenindustrien, selv om Huitfeldt har det konstitusjonelle ansvaret for regulering av norsk våpeneksport. Nå kan TV 2 fortelle at han kjøpte aksjer i seismikkselskapet Magseis noen få uker etter at kona hadde møter med det samme selskapet på en tur til India med en større næringslivsdelegasjon. Hverken møtet eller møtedeltagerne stod oppført i utenriksministerens offisielle kalender.

Det at et slikt møte fant sted, beviser ingenting i seg selv. Og Huitfeldt understreker til TV 2 at det ikke deles innsideinformasjon på slike møter. Det er det ingen grunn til å betvile. Men timingen for ektemannens aksjehandel viste seg å være usedvanlig god.

Han investerer nemlig tungt i seismikkselskapet Magseis bare to-tre uker etter Huitfeldts India-tur hvor hun deltok i møter med samme selskap, og noen uker før selskapet TGS legger inn et bud på Magseis. Det fører til at aksjekursen skyter i været. Og i løpet av fem-seks uker tjente Huitfeldts ektemann 384.000 kroner på transaksjonene.

Uansett om ekteparet hadde snakket sammen eller ikke, hverken om India-turen eller hvilke bedrifter hun reiste sammen med, viser dette hvor uryddig og rotete det er å spekulere aktivt i børsnoterte aksjer mens ektefellen er statsråd.

Poenget med tydelige habilitetsregler er å unngå lovbrudd, og det finnes det ingen indikasjoner eller bevis for at har skjedd i denne saken. Men et vel så viktig poeng med regelverket er å unngå tvil og spekulasjoner.

Ekteparet Huitfeldt/Flems mangelfulle kommunikasjon om egen aksjespekulasjon, som gjorde Huitfeldt såkalt «uvitende inhabil» viser med all tydelighet hvorfor det er viktig med et tydelig regelverk rundt habilitet og at det faktisk følges.

For politikk handler først og fremst om tillit.