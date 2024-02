«Ureflektert abortkamp»

«Det er et stort paradoks at stemmene stilner når stadig flere ufødte liv går tapt», skriver KrF-politiker Joel Ystebø.

Abortutvalgets forslag til ny abortlov er på høring i landets kommuner. I Bergen har byrådet avgitt en moderat høringsuttalelse som advarer mot en utvidelse av dagens abortgrense. Nylig kunne vi lese i flere medier om det som ser ut til å bli et bystyreflertall for en utvidelse av abortgrensen til uke 18.

Med et fristilt FrP i spissen går Bergen bystyre svært langt i å liberalisere abortloven. Det er tragisk.

KrFs abortstandpunkt er velkjent. Vårt primære syn utgjør uansett ikke et flertall i bystyresalen, men det har likevel vært en forståelse blant flere partier at abort er et krevende etisk dillemma og et vanskelig personlig valg. Det er fordi det innebærer to motstridende hensyn.

Hensynet til kvinner i en sårbar og krevende livssituasjon opp mot ufødte barns menneskeverd. Derfor har vi i dagens lovverk en nemndordning som har til hensikt å beskytte og ta på alvor fosterets rettsvern. Det foreslås nå fjernet.

Dramatisk svekking

Samtidig som regjeringens største parti går inn for en utvidelse av abortgrensen, kuttes støtten til verdifulle hjelpe- og samtaletjenester som f.eks. Amathea. Det er en dramatisk svekking av det ufødte barnets rettigheter og muligheter. Det gjør i tillegg kvinner mer alene om et krevende valg. Det er en trist og bakstreversk retning på politikken. Med all den teknologi og mulighet vi har for å følge fosterets utvikling, burde det ufødte barnets rettsvern styrkes og ikke svekkes.

For enkelte partier virker dette vedtaket gledelig og enkelt. Det er lite rom for nyanser og vekting av hensyn. Det er skuffende at politikere fra lengst til høyre til lengst til venstre forenes om en lettvint abortpolitikk. Bystyreflertallet i Bergen velger med dette å bagatellisere det ufødte barns iboende verdi og kvinners vanskelige valg.

SKUFFET: KrFs Joel Ystebø reagerer på abortutvalgets forslag. Foto: Sharon X Aron

Et stort paradoks

Det er overraskende at der FrPs partileder turnerer landets kirker og bedehus for å snakke om FrPs verdikonservative perspektiv på viktige veivalg, så ser vi det stikk motsatte i Bergen FrP. En enstemmig bystyregruppe har varslet sin støtte til en utvidelse av dagens abortlov.

Som politikere liker vi å være på lag med de svakeste. Kvinner som opplever påkjenningen det er å bli uventet gravid må tas på alvor og få støtten de trenger. Men det er et stort paradoks at stemmene stilner når stadig flere ufødte liv går tapt. Nyansene forsvinner når dilemmaene blir vanskelige. Det er trist. Både kvinner som vurderer abort og barnet som vokser i mammas mage fortjener reflekterte politikere. Dessverre er det langt mellom disse stemmene i bystyret.