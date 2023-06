Uno-X er så til de grader i rute før Tour de France

Uno-X sitt mål er etappeseier. Det kommer til å bli vanskelig, men slik de har kjørt i det siste, så er det mye som tyder på at de kommer til å gi oss enorm underholdning. De vil være underdogs, og mye skal klaffe om det skal bli etappeseier.

Likevel føler jeg meg helt sikker på at Uno-X kommer til å bite fra seg i alle terreng.

For et år siden ble Torstein Træen operert for testikkelkreft, mens han nå entrer Tour de France som en av de aller beste klatrerne. Mest sannsynlig vil Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar være i en klasse for seg, men bak der er det en rekke ryttere som er relativt jevne.

LOVENDE: Syklist Torstein Træen er en av Tourens beste klatrere, ifølge TV 2s sykkelekspert. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det er en stor prestasjon at Træen er i det sjiktet. Det kommer noen saftige Alpe-etapper i siste uken som passer Træen helt strålende, og da kommer det til å bli usedvanlig interessant å følge klatreetappene med norske øyne.

Uno-X vil i utgangspunktet ikke kjøre for sammendraget, og det synes jeg er en riktig beslutning å ta. Likevel har historien vist oss at det kan være mulig å snike seg til en god sammenlagtplassering ved å komme med i de riktige bruddene, og det kan absolutt skje med Træen.

Sannsynligvis vil 27-åringen fra Heradsbygda tape tid på de første, eksplosive etappene i Baskerland, noe som kan by på muligheter allerede på de første ordentlige klatreetappene. Og vi har alle friskt i minne hva som skjedde i Italia i mai med en viss tromsøværing.

LEDET GIROEN LENGE: Andreas Leknessund. Foto: LUCA BETTINI

Tobias Halland Johannessen er også på stigende form. De mellomharde etappene passer ham best, og der har han gode muligheter fra brudd. På sitt beste har han også ferdigheter til å kjempe i toppen på fjelletapper, og det blir interessant å se etter hvert hvordan han tåler kjøret i en treukerstour – spesielt med tanke på at vinter- og vårsesongen var preget av skader og sykdom.

Supertalentet har en del ferdigheter som gjør ham ekstra spennende. I motsetning til Træen er Halland Johannessen eksplosiv og har en kurant spurt, noe som gjør at han ikke er avhengig av å komme alene til mål. Denne duoen blir en fryd å følge i juli måned.

Tobias Halland Johannessen er syklist i det norske profflaget Uno X. Foto: Frode Hoff / TV 2

Klassikergruppa i storform

Der klatregjengen til Uno-X har ladet opp med Criterium du Dauphine, har gjengen med litt høyere kroppsvekt og maxwatt ladet opp i Belgia. Formen til Rasmus Fossum Tiller og Søren Wærenskjold, som begge er bankers i et Tour de France-lag, har vært helt ellevill.

BLIR VIKTIG: Rasmus Fossum Tiller. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Begge har hentet svært imponerende seiere og plukket en rekke verdifulle UCI-poeng for Uno-X. Utfordringen for disse er at det tradisjonelt sett er på de kuperte etappene at bruddene går inn. Det er ikke mange etapper i årets Tour som er av klassisk belgisk format der Wærenskjold og Tiller virkelig er på sitt beste. Begge har riktignok vist at de går godt opp kortere bakker, så det kan så absolutt bli muligheter for dem i Touren.

De to kommer til å spille en viktig rolle i opptrekket rundt Alexander Kristoff. Ringreven virker å mangle litt på toppfarten, men er i ferd med å kjøre seg i form også han. Spurter i Tour de France er alltid hektiske og krevende, men noen toppresultater bør vi kunne forvente av Kristoff. Så vet vi også at han er god i seige og tøffe ritt, så det bør komme noen muligheter. I tillegg kan spurtere ryke ut før Paris, og oppløpet på Champs-Élysées vet vi at passer bra for nordmannen.

Alexander Kristoff er stjerna på Uno-X. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Hvem kommer med på laget?

Hittil har jeg nevnt fem ryttere. De er alle bankers. Det er også danske Jonas Gregaard. I tillegg skal Anton Charmig ha fått klarsignal. TV 2 kunne erfare at den siste plassen sto mellom Erik Resell, Fredrik Dversnes og Martin Urianstad Bugge.

Det er nok viktig for Uno-X å ha med to dansker. Plassen til Charmig er også ganske lett å forsvare. Han er utrolig god på sitt beste, og har vist glimt av klasse ved flere anledninger de siste årene. Han virker riktignok til å være noe ustabil, og i Criterium du Dauphine klatret Anders Halland Johannessen bedre.

Det er mulig at tvillingbror Anders har en mer positiv formkurve og klatrer bedre om dagen, og jeg skulle gjerne sett Anders i Tour de France, men også han har hatt en ustabil sesong og har et ganske svakt grunnlag gjennom vinteren og våren.

Av de tre som angivelig konkurrerer om den siste plassen, er det nok Resell og Bugge som er nærmest en plass. Begge er offensive og kjøresterke, mens Resell er en bedre mann i et eventuelt opptrekk og Bugge går noe bedre oppover. I mine øyne står de ganske likt, så det blir spennende å se hva Uno-X-ledelsen foretrekker.

En mann som virkelig burde ha kjørt seg inn i kampen om en Tour de France-plass, er Jonas Abrahamsen. «Grenlandsplogen» har hatt en strålende formutvikling etter en vår preget av kyssesyken, og han har nok aldri vært i bedre form. Kjøringen i Belgium Tour var oppsiktsvekkende sterk fra ende til annen. På den tøffeste og mest kuperte etappen var han veldig viktig for Søren Wærenskjold, og til tross for å ha gjort mye tauejobb, klatret han inn til 9. plass på etappen på den tøffe avslutningen.

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I mine øyne fortjener Abrahamsen en plass på laget, men da er spørsmålet hvem som skal ut. Det er ingen lett oppgave Uno-X har. Det sier uansett mye om hvordan Uno-X har kjørt den siste tiden når de nå har fått et luksusproblem når de skal ta ut laget.

Uansett hvem som kommer med til slutt, så er det ingen tvil om at Uno-X er i rute og vel så det. De kommer til å skape stor underholdning for alle TV-seerne i Norge, Danmark og resten av verden. Det er bare å glede seg til juli.