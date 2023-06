Unge mennesker dør. Medisinen heter mat.

På bordet foran barnet ligger tre nøtter. Hun har allerede spist 17, og dette er de siste som gjenstår for dagen. Det har tatt foreldrene måneder å komme hit.

Anoreksi tar unge liv – helt unødvendig.

De fleste som blir syke av anoreksi, er svært unge, og en betydelig andel blir værende syke i mange år. Noen dør.

Hvordan kan vi tillate det når det finnes effektiv medisin? Den heter mat.

Daglig går tallerkener i veggen, og grøt kastes i gulvet. Små biter av brødskivene puttes i trusa eller i potteplanten om de bare blunker. Dette er normale scener fra anoreksirammede familier.

I Norge blir ikke anoreksi registrert som dødsårsak, så vi vet ikke hvor mange som dør. En mamma og pappa mistet nettopp sine tvillinger. Offisiell dødsårsak: Overdose.

Moren har i flere intervjuer forklart hvordan et mangelfullt behandlingsopplegg for anoreksi ledet frem til dette.

Hovedproblemene med de nedslående behandlingsresultatene handler om ressurser og manglende forståelse for hva denne sykdommen er.

Hva anoreksi er

I noen ledende behandlingsmiljøer forstår man anoreksi som en selvreguleringsforstyrrelse, hvor de syke «bruker» sult som en mestringsstrategi for å regulere vanskelige følelser.

Behandlingene vil da typisk handle om å hjelpe pasienten til å regulere sine følelser på andre måter enn gjennom sult.

Denne forståelsen av sykdommen stammer fra 60-70-tallet, og behandlingsmetoder som bygger på denne teorien, har hittil gitt beskjedne resultater.

Nyere forskning viser at anoreksi har en sterk genetisk komponent og at den utløses av vektnedgang.

Mennesker med en genetisk sårbarhet for utvikling av anoreksi vil, når de kommer i tilstrekkelig energiunderskudd, reagere annerledes på sult enn andre.

Belønningssystemet i hjernen aktiveres av sult.

Dette skaper en ond sirkel hvor kroppen sender sterke sultsignaler mens angsten for mat og vektoppgang øker og tvinger de syke stadig ned i vekt.

Denne forskningen tydeliggjør hva som skal til for å bli frisk; mat og vektoppgang.

Når kropp og hjerne er tilstrekkelig ernært vil angsten for mat og vektoppgang rett og slett bli borte.

Men hva skal til, når pasienten er livredd for medisinen og nekter å samarbeide?

Familiebasert terapi er sterkt anbefalt

Helsedirektoratet anbefaler Familiebasert terapi (FBT) for barn og unge fordi metoden har sterkest evidens for denne gruppen.

FBT betyr at foreldrene skal settes i stand til å få sine barn og unge til å spise og legge på seg tilstrekkelig til at sykdommen slipper taket. For det er det som skal til; nok mat og vektoppgang.

Det er en effektiv men svært krevende behandling for familien.

Syke barn er så redde for maten de blir servert at de kan bli voldelige mot seg selv eller sin familie.

Noen blir suicidale. Noen rømmer hjemmefra. Dette er ofte barn som aldri har hatt noen atferdsvansker før sykdommen kom.

For å klare å reernære sitt barn må familien ha solid støtte fra profesjonelle.

Det kan bety hjelp i hjemmet for å klare å gjennomføre måltider, dagopphold for familien på institusjon med støtte og veiledning i måltidene, støtte pr telefon, samtaler ukentlig eller oftere osv.

Når et barn blir sykt bør denne hjelpen stå klar, umiddelbart. Da ville de aller fleste bli friske på relativt kort tid.

Det lønner seg, også for samfunnet.

Realiteten er at BUP’ene har svært varierende kompetanse på FBT, altfor få ressurser og lange ventelister.

Foreldrene får ikke den hjelpen de trenger, barn blir skrevet ut altfor tidlig, blir kasteballer i systemet, og sykdommen blir langvarig. Det er veldig dyrt.

Historien om tvillingene viser hvor galt det kan gå når hjelpen uteblir. Det er mange familier i Norge som har svært syke barn som ikke får hjelp. Ville vi latt være å behandle barn for kreft?

Eller behandle dem litt og så stoppe halvveis for å gi plass til nye syke? Hvordan ville avisoverskriftene sett ut? Hvordan kan vi la være å gi disse unge den hjelpen de trenger?

