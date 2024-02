Ukrainas kamp er og blir vår kamp

KRATER: Mennesker samler seg rundt et krater etter et russisk rakettangrep utenfor Butsja 15. februar. Foto: Thomas Peter / Reuters / NTB

På toårsdagen for den fulle invasjonen kan fred i Ukraina virke fjernt. Putins mål er det samme og han er innstilt på en langvarig krig. Russland har tidligere vist at utholdenhetskriger ikke er noe de frykter når det handler om landets selvbilde på den internasjonale scenen. De er villig til å strekke seg stadig lengre for å gjenopprette Putins bilde av en verden med Russland som supermakt.

Endringen vi derimot har sett gjennom det siste året, er at krigen har blitt mer brutal. Når den militære framgangen på bakken har uteblitt, har Russland rettet angrepene mot sivile mål, mennesker og infrastruktur. I Kyiv i januar snakket jeg med mennesker som har levd med rakettangrep mot boligblokkene daglig i snart tre måneder. Russland ser styrke i brutalitet, og kjenner ingen grenser for å nå sine mål.

Avhengig av bistand fra Vesten

Den heroiske motstanden Putin møter i Ukraina er avhengig av bistand fra Vesten. Norge bidrar med store mengder våpen, ammunisjon, militært materiell, nødhjelp og penger. I en tid hvor usikkerheten rundt vestlige donasjoner har vært stor, har Norge stått fjellstøtt ved våre forpliktelser. Det skal vi gjøre til krigen tar slutt på Ukrainas premisser.

Russlands ambisjoner om verdenshegemoni er en trussel mot hele Vesten. Våre verdier, vårt levesett og vår styringsform er deres største frykt. Det er en ideologisk konflikt mellom oss og Russland. Geografisk vet både vi og Russland hva det betyr å ha kontroll på Nord-Atlanteren, derfor er Norge særlig utsatt.

I tillegg til å hjelpe Ukraina må vårt eget Forsvar styrkes. Utviklingen snudde fra budsjettnedgang til modernisering og økonomisk satsing med Høyre i regjering og etter Russlands annektering av Krim. Gjennom våre åtte år hadde vi årlig realvekst på 3,4 prosent i bevilgningene til forsvarsmål. Etter 24. februar 2022 har denne vært enda større, en nødvendig konsekvens av et mer aggressivt Russland.

Må styrke Norges forsvarsevne

Høyre gjorde historisk store investeringer i Forsvaret, og ser frem til å diskutere en langtidsplan som styrker Norges forsvarsevne. Med lange leveringstider vet vi at større grep krever langsiktighet og bred politisk enighet. På kortere sikt kan vi likevel skaffe forsvaret mer av det vi allerede investerer i og bygge opp kapasitet i utdanning og personell. Slik sikrer vi at trente hender er klare til å ta imot nytt materiell.

En betydelig styrking av forsvaret og fortsatt støtte til Ukraina kommer til å legge beslag på mye av vårt økonomiske handlingsrom i årene som kommer. Prioriteringene kommer til å bli hardere. Det må vi være ærlige på.

Noen hevder at vestlige bidrag til forsvaret av Ukraina forlenger og eskalerer krigen. Dette bygger på et falskt premiss hvor Russland og Ukraina er likeverdige parter. Det er en forestilling Putin ønsker skal befeste seg i Vesten og det er en del av hans strategi å så splid hos sine motstandere. Vi må også løfte vår robusthet mot denne typen påvirkningsoperasjoner.

En kamp mellom to framtidsvisjoner

Russland har invadert et naboland som de selv har anerkjent grensene til. Hvis Ukraina legger ned våpnene i dag og slutter å forsvare seg, forsvinner Ukraina. En russisk seier vil ikke bety fred, og vil være et sterkt signal til andre autoritære regimer om at den sterkestes rett råder. Det vil gjøre verden farligere, og utgjøre en betydelig økt trussel mot et lite land som Norge.

Krigen i Ukraina er en kamp mellom to fremtidsvisjoner. Putins visjon er et Europa i frykt og splittelse mot en mektig nabo i øst. Vår visjon er et samlet, fritt og sterkt Europa. Ukrainas skjebne er Europas skjebne. Derfor skal vi å fortsette å bygge vor forsvarsevne og støtte Ukraina. Vi skal støtte Ukraina mens krigen pågår, og i gjenoppbyggingen den dagen krigen tar slutt.