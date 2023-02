UFO-feber i USA

HØYTFLYVENDE SPIONASJE: Ballongen som ble skutt ned utenfor Sør-Carolina var på spionoppdrag for Kina, mener USA. Hva de tre siste objektene drev med, og hvem som sendte dem opp, er foreløpig en gåte. Foto: Chad Fish / NTB.

De tre høytflyvende objektene som ble skutt ned henholdsvis over Alaska, Yukon og Michigan er foreløpig UFOer i ordets rette forstand: Uidentifiserte flyvende objekter.

Tilsammen er nå hele fire farkoster blitt skutt ned på litt over en uke.

Det er spesielt. Dette er nemlig første gang siden angrepet på Pearl Harbor i 1941 at det amerikanske forsvaret har brukt våpen mot fremmede luftfartøyer over eget territorium.

Den første gjenstanden, som ble skutt ned utenfor Sør-Carolina 4. februar, er ifølge myndighetene uten tvil kinesisk og ble brukt til å spionere.

SNAKKIS: Amerikanske UFO-entusiaster har fått noe å snakke om etter siste helgs nedskytinger av uidentifiserte flyvende objekter. Det amerikanske forsvaret utelukker foreløpig ikke utenomjordisk innblanding. Foto: Arkiv / John Locher /NTB

Men hva med de tre siste?

Romvesen ikke utelukket

Ekspertene klør seg i hodet og på amerikanske nyhetskanaler utelukkes hverken Russland, Kina eller Nord-Korea som mulige opphavsland.

Men kan det også tenkes at farkostene stammer fra fremmede sivilisasjoner i verdensrommet?

Sjefen for Nord-Amerikas luftovervåkningssentral NORAD svarte slik på en pressekonferanse søndag kveld.

ANALYSER: Restene av spionballongen som ble skutt ned 4. februar analyseres nå på FBIs laboratorium i Quantico, Virginia. Foto: AP / NTB

– Det må etterretningstjenestene våre finne ut av. Jeg utelukker ingenting, sa general Glen VanHerck ifølge Reuters.

Mystisk form

Spekulasjonene tar nå helt av i USA, spesielt på grunn av objektenes underlige form.

Ifølge forsvarsministeren i Canada, var gjenstanden som ble skutt ned der lørdag sylinderformet.

Det som svevde over Michigan søndag var ifølge amerikanske myndigheter åttekantet.

I tillegg skal objektet som ble skutt ned utenfor Alaska fredag ifølge TV-kanalen CNN ha oppført seg merkelig.

Noen av jagerpilotene som først så det med egne øyne skal ha forklart at de ikke kunne forstå hvordan det holdt seg flyvende og at det skal ha påvirket flyenes instrumenter.

ØYNE PÅ STILK: Det amerikanske luftforsvaret er nå i høy beredskap for å ta ned eventuelle nye spionballonger. Foto: Toby Melville / NTB

Enkelte eksperter mener det kan tyde på at det her kan være snakk om avstivede, delvis styrbare luftskip fylt med gass, som eventuelt er dekket av et tynt metallbelegg.

Svar kan ta tid

I mellomtiden er altså forvirringen komplett. Og ingenting tyder på at svarene vil komme raskt.

Siden gjenstandene var relativt små, fløy høyt og ble skutt ned med høyeksplosive luft-til-luft missiler, kan vrakrestene ha blitt spredt over enorme områder. De har landet på avsidesliggende steder med utfordrende værforhold og kan vise seg vanskelige å finne.

Amerikanske medier venter derfor nå i spenning på om det amerikanske luftforsvaret vil publisere videoer eller stillbilder av det jagerpilotene observerte.

Gammelt problem

Den amerikanske etterretningen publiserte i 2021 en rapport om såkalte uidentifiserte luft-fenomener (UAP).

Der kom det frem at militærpiloter siden 2004 hadde rapportert om over 144 uforklarlige flyvende objekter i USAs luftrom.

UNDER PRESS: Amerikanske folkevalgte har nå en tydelig forventning om at president Joe Biden raskt kommer på banen for å forklare hva amerikanske jagerfly har skutt ned de siste dagene. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / NTB.

I rapporten ble det konkludert med at gjenstandene i mange tilfeller lot til å være ballonger. Kina og Russland sto øverst på lista over stater som kunne tenke seg å ha sendt dem for å spionere.

Krever svar

Det at så mange oppdages nå og skytes ned, er først og fremst et resultat av spionballongen som ble skutt ned over Sør-Carolina.

Episoden førte til at president Joe Biden fikk krass kritikk fordi han ventet til fartøyet hadde passert over hele USA før det ble tatt ned.

– Vi har fulgt nøyere med på hva som skjer i luftrommet vårt i disse høydene. Vi har blant annet justert radarene våre, noe som delvis kan forklare at vi har oppdaget flere objekter den siste uken, sa assisterende forsvarsminister Melissa Dalton på en pressekonferanse søndag, ifølge New York Times.

President Joe Biden er nå under stadig sterkere press for å forklare hva amerikanske jagerfly har skutt ned over Nord-Amerika denne helga.

Problemet er bare det, at trolig heller ikke han vet.