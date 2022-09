Når jeg leser at FIS’ generalsekretær Michel Vions uttalelser: At det virker det mer og mer aktuelt at russiske utøvere kommer tilbake i verdenscupen i langrenn fra desember, blir jeg ikke bare sjokkert. Jeg blir rett og slett vanvittig skuffet.



Hvilken verden er det egentlig FIS-sjefen lever i?

For meg er det komplett uforståelig at det i det hele tatt diskuteres at Russland og Belarus som nasjoner skal få delta i noen som helst idrettskonkurranse så lenge russernes invasjon av Ukraina pågår.

TV 2s langrennsekspert: Petter Soleng Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Vi snakker altså om en nasjon som har angrepet et uskyldig naboland, samt et Russland-vennlig Belarus som har bidratt til å legge til rette for massedrapene og de vanvittige ødeleggelsene vi ser i Ukraina.

Når det snakkes om krig, drap av uskyldige mennesker, tortur, massegraver og voldtekter og millioner av mennesker på flukt blir TV-tall, markedsinteresser og skirenn totalt uinteressant. Så uinteressant er det at det nærmest er ufattelig at vi i det hele tatt må ta diskusjonen om deltakelse eller ikke.

Da spiller det ingen rolle at Aleksander Bolsjunov er Johannes Høsflot Klæbos tøffeste konkurrent i mesterskap og verdenscupen. Da er det rivende likegyldig at de russiske jentene tok en like overlegen seier i OL-stafetten som gutta gjorde.

Det er også irrelevant at Russland er det landet som hadde overlegent flest seere på vinterens skirenn, og at dette er et stadig viktigere marked for et internasjonalt ski- og snøbrettforbud som har sine utfordringer i andre markeder.

Jeg er ikke bare sint, men også utrolig skuffet over at Michel Vion og FIS kan komme med en sånn uttalelse på dette tidspunktet. Jeg vil anbefale både han og andre i FIS å sette seg inn i situasjonen i Ukraina nå.

Er de i det hele tatt klare over hva som skjer hos våre naboer i øst? Ville de ønsket å invitere en krigførende nasjon til fest dersom det var deres egne familier som var drept?

Nå bør både FIS og IOC snarest komme på bedre tanker. Russland og Belarus bør forbli utestengt i lang tid fremover, og ressursene bør heller legges i å legge til rette for ukrainsk deltakelse.

Her må man velge hvilken side av historien man ønsker å stå på, og på det spørsmålet finnes det faktisk bare ett riktig svar.