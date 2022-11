TV 2 må ha meir nynorsk. Mye meir!

Vi nordmenn møter for lite nynorsk rundt oss i våre bokmålsdominerte kvardagar.

Som kommersiell allmennkringkastar og stor tekstprodusent har TV 2 eit ansvar for at sjåarane og lesarane sine møter meir nynorsk.

Som vilkår for løyvingane frå staten må TV 2 oppfylle visse krav.

Hovudredaksjonen må ligge minst 100 kilometer utanfor Oslo, og begge målformer skal nyttast. Kanalen skal vere til for å spegle heile landet, også språkleg.

Gjeldande avtale mellom TV 2 og styresmaktene regulerer ikkje språket på nettsidene, og har heller ikkje talfesta krav for nynorsk, slik Medietilsynet tidlegare har rådd til.

Det er difor skuffande å lese budsjettproposisjonen frå Kulturdepartementet, der Trettebergstuen skisserer hovudinnhaldet i kunngjeringa om ny avtale og kommenterer råda frå Medietilsynet om at det «ikke vil være rimelig å stille kvantitative krav til hvor mye av innholdet som skal være på nynorsk, ut over at begge de offisielle norske målformene skal benyttes».

Dette må Anette Trettebergstuen (Ap) rydde opp i når ho no skal reforhandle avtalen mellom staten og TV 2.

Frå og med i år gjeld den nye språklova, som lovfestar det offentlege sitt ansvar for aktivt å fremje nynorsk, som det minst brukte av dei to norske skriftspråka.

Når det offentlege no skal gje TV 2 mange hundre millionar kroner dei neste åra, bør språkkrava i avtalen vere i tråd med norsk lov og Stortinget sine eigne språkpolitiske ambisjonar: Talfesta krav til nynorskbruk både på fjernsyn og på tv2.no.

Ei talfesting av nynorskbruken i TV 2 er viktig fordi det gir TV 2 eit konkret tal å strekkje seg etter og vonleg vil gje resultat raskt.

Dei kan bidra til at innbyggjarane får sjå meir nynorsk, og styrkje nynorsk som pressespråk.

NRK har talfesta nynorskkrav, det skulle berre mangle at TV 2 som kommersiell allmennkringkastar får det same kravet på seg.

Det er nynorsk i TV 2 i dag. Heldigvis.

Kanalen har halde seg med dyktige nyhendeanker som har brukt normert nynorsk i sendingane, som Morten Sandøy, Arill Riise og Siri Kleiven Strøm.

Dei to sistnemnde fekk i fjor Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar.

Mathias Fischer har skrive politiske kommentarar for TV2 på nynorsk. Seinast i fjor opna kanalen for nynorsk på nettsidene sine, og det er bra.

I ei tid der fleire og fleire les nyheiter på telefonane sine, er det viktig. Men lett velvilje frå kanalen sjølv er ikkje nok.

Ansvaret bør heller ikkje ligge hos dyktige nynorskjournalistar som Karen Anna Kleppe, Trine Svanholm Misje, Daniel Gangeskar og Sonja Skeistrand Sunde aleine.

Det må vere ein direkte og avtalefesta samanheng mellom nynorskbruk og løyvingar.

TV 2 forstår både bokmål og nynorsk, men ingen språk er tydelegare enn pengar. Og det språket må Trettebergstuen snakke når ho no skal inn i forhandlingar.

