Tryllekunstneren i Kreml

En av tryllekunstnernes mest yndete teknikker er å avlede oppmerksomheten.

Slik kan de med den ene hånden gjøre sine triks, mens publikum følger med på hva den andre hånden gjør.

Foreløpig foreligger ingen bevis på at Russland orkestrerte den blodige terroren i Israel sist helg, men at angrepet var en gavepakke for herskeren i Kreml, er det liten tvil om.

Og nå kappes de russiske propagandistene om å helle bensin på bålet.

For øyeblikket er alles øyne rettet mot Midtøsten og Vladimir Putin kan i ro og mak fortsette sin brutale krig mot Ukraina, mens vestlige ledere har andre ting å tenke på.

Myten om våpen på avveie

En av dem som ivrig har brukt krigen i Midtøsten til å spre vilt spekulative og udokumenterte påstander, er tidligere president Dmitrij Medvedjev.

TWITTERFANTAST: Under krigen i Ukraina har tidligere president Dmitrij Medvedjev aktivt spredt russiske løgner og atomtrusler på sosiale medier. Foto: Jekaterina Sjtukina / NTB.

På plattformen X, tidligere kjent som Twitter, hevder han blant annet at vestlige våpen, som skulle gått til Ukraina, er kommet i hendene på Hamas, og at det er disse som nå brukes til å angripe Israel.

– Og det kommer bare til å bli verre. Ganske snart kommer missiler, stridsvogner og fly fra Kyiv til å havne på svartebørsen, hevder nestlederen i Russlands sikkerhetsråd, uten underbyggende bevis.



I et annet innlegg, beskylder han i kjent stil USA for å være ansvarlig for angrepet.

– I stedet for å jobbe for forsoning mellom palestinerne og israelerne, har de idiotene valgt å forstyrre oss, skriver Medvedjev.



Skader Ukraina

Utspillene fra Medvedjev og andre russiske talspersoner retter seg som tidligere mot ytterste høyre og venstre fløy av den politiske regnbuen. Mot dem som allerede er skeptiske til å gi militær støtte til Kyiv.

Målet er å forsøke å slå en kile inn i det vestlige samholdet bak Ukraina.

Stopper våpenhjelpen fra Vesten opp, kan ikke Ukraina vinne krigen. Så enkelt er det.

Og flere eksperter ser en farlig tendens i det som nå skjer. Selv USA, med sine massive diplomatiske ressurser, har begrenset evne til å beholde fokus på flere sikkerhetspolitiske kriser samtidig.

– Dette var trolig den beste bursdagsgaven Putin kunne fått. Angrepet på Israel vil avlede oppmerksomheten fordi USA vil alltid ha et hovedfokus på Israel, sier en EU-diplomat til avisa Politico.



Støtter Hamas

Sovjetunionen, og senere Russland, har i årtier hjulpet flere av Israels fiender i Midtøsten med våpen. Og de siste årene har Moskva vært en av Hamas' viktigste støttespillere.

BLODIG TERROR: En Hamas-kriger poserer for kamera i forbindelse med en markering på Gazastripen i juli. Organisasjonen har i årevis fått politisk støtte fra Moskva. Foto: Mahmud Hams /NTB.

Organisasjonens ledere har besøkt Moskva flere ganger i det siste, uten at detaljer om møtene er blitt kjent.

Derfor består spekulasjonene om at Putin kan ha hatt en finger med i spillet da Hamas gikk til sitt overraskelsesangrep. I det minste som en kilde til inspirasjon.

Enkelte kommentatorer mistenker at også andre aktuelle kriser kan være del av samme spill, slik som kampene i den armenske enklaven Nagorno-Karabakh, og den spente situasjonen mellom Kosovo og Serbia.

For kaos i verden tjener Kremls sak, og det å skape kaos, har vært en del av russisk tradisjon i generasjoner, som beskrevet av blant andre Russlandskjenneren Mark Galeotti.

Vladimir Putins erklærte mål er å skape en ny verdensorden. Og jo mer distrahert USA er, jo lettere kan Russland kapre en større rolle på den internasjonale arena.