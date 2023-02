Trumfer Giskes knockout

Flest velgere mener Trond Giske er best egnet til å bli ny nestleder i Ap, men den samme målingen viser at partiet gjør veldig klokt i å velge Tonje Brenna i stedet.

POPULÆR: Kunnskapsminister Tonje Brenna (35) er best egnet til å overta som ny nestleder i Ap, ifølge Aps nåværende og tidligere velgere. Foto: Per Haugen / TV 2

Den tidligere statsråden, nestlederen og Ap-kronprinsen, Trond Giske, har fortsatt resonans utover veggene på Folkets Hus i Trondheim. Han er den klart flest velgere mener er best egnet til å overta som ny nestleder i Ap. Men Aps egne velgere, både nåværende og tidligere, vil heller at nåværende kunnskapsminister Tonje Brenna fra Jessheim skal overta den ledige nestlederposten som skal fylles på Aps landsmøte i mai.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det viser en fersk måling Kantar har utført på vegne av TV 2. Vi har spurt hvem velgerne mener er best egnet til å fylle den ledige plassen i Arbeiderpartiets lederkvartett, og har gitt dem fire kandidater å velge mellom.

Tonje Brenna (35)

Kunnskapsministeren fra Jessheim er den som seiler opp som den soleklare favoritten til å overta, selv om hun offisielt ikke har avklart at hun ønsker jobben.

Hadia Tajik (39)

Hun hadde den nå ledige nestlederjobben helt til hun i fjor måtte trekke seg etter uklarheter rundt gratis og skattefri pendlerbolig og diverse utleieboliger fra da hun var politisk rådgiver i Jens Stoltenbergs regjering. Hun har de siste månedene relansert seg selv til nye verv, og har støttespillere som gjerne ser henne tilbake i partiledelsen.

Anniken Huitfeldt (53)

Utenriksministeren, også hun fra Jessheim, har vært nestlederkandidat ved to anledninger tidligere, og blir sett på som Aps nummer to i dagens regjering. Hun er naturlig å ha med i nestlederdiskusjonen, så lenge hun ikke har avvist sitt kandidatur.

Trond Giske (56)

Den omstridte trønderen, bosatt i Oslo, har på rekordtid bygget opp Ap og norsk politikks aller største lokallag med over 3000 entusiastiske fans, delvis basert på massiv støtte til sin egen person, og delvis basert på ramsalt kritikk av Jonas Gahr Støres regjering. Han er uaktuell som nestleder i denne runden, men har åpenbart ambisjoner. Det er relevant å teste hvor stor støtte han har til et eventuelt toppverv.

Mens 23 prosent av befolkningen mener Giske er best egnet til å bli ny nestleder i Ap, har Brenna tilsvarende støtte fra nesten 17 prosent, med Tajik og Huitfeldt et par prosentpoeng bak.

Ikke drag på damene

Målingen er interessant på flere områder, blant annet er Giskes popularitet veldig skjevt fordelt.

POPULÆR OG OMSTRIDT: 23 prosent av norske velgere mener Trond Giske er bet egnet til å overta som ny nestleder i Ap, men det er de mannlige velgerne i distriktsnorge som løfter Giske. Han har ikke draget på damene eller folk i bynære strøk. Foto: Aage Aune / TV 2

Han måtte gå av som nestleder i 2018 etter å ha brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Og spør vi landets kvinner, er han den minst egnede av de fire nestlederkandidatene. 15 prosent av de kvinnelige velgerne peker på Giske som best egnet, mens hele 30 prosent av mennene gjør det samme. Hadia Tajik er mest populær blant kvinnelige velgere med nesten 20 prosents oppslutning, noen få desimaler foran Tonje Brenna.

Vi ser også en helt klar tendens i at Giskes popularitet stiger jevnt og trutt jo lenger ut i distriktsnorge du kommer. I de mest sentrale byområdene er det kun 13 prosent som mener han er best egnet som nestleder, mens i de minst sentrale områdene har han oppslutning fra godt over 36 prosent av velgerne.

Og i tråd med alderssammensetningen på årsmøtet til Nidaros, stiger populariteten med alderen til de som blir spurt. Mens nesten tre av ti over 60 år synes han er best egnet, sier 13 prosent av de under 30 år det samme. De yngste velgerne har Giskes tidligere nestlederkollega Hadia Tajik som sin klare nestlederfavoritt.

Ap-grunnfjellets favoritt

Tonje Brennas trumfkort er at hun er suverent best likt av Aps egne velgere. Hele 33 prosent av de som sier de skal stemme på Ap, mener at hun er best egnet til å bli ny nestleder på landsmøtet i mai. Giske og Tajik får tilsvarende støtte fra 19 prosent av Ap-velgerne, mens Huitfeldt får med seg 17 prosent.

Kanskje viktigst av alt for Brenna; hun har også soleklart størst oppslutning blant de snaut 800.000 velgerne som stemte Ap ved sist stortingsvalg. 27 prosent mener hun er best egnet, mens de andre tre kandidatene er best likt av mellom 17 og 19 prosent.

Hun har tilsvarende gjenklang hos velgerne til alle de rødgrønne partiene. Spør vi velgerne til Ap, Sp, SV, Rødt og MDG, svarer over 26 prosent at de mener Brenna er best egnet. 23 prosent peker på Tajik, 17 på Giske, og 16 på Huitfeldt. Tilsvarende motsatt hvis vi spør velgerne til de fire borgerlige partiene. Der har Giske størst oppslutning med 27 prosent av de borgerlige velgerne i ryggen, 16 prosent til Huitfeldt og Brenna, mens kun åtte prosent peker på Tajik. Giske er klart mest populær blant velgere fra Frp, Senterpartiet og Demokratene.

Bryter hverandre ned

Brenna har også har også en annen utvilsom styrke, sammenlignet med de to eks-nestlederne. Hun er ikke i nærheten av å være så omstridt, eller dårlig likt i enkelte grupper, som det både Giske og Tajik nok er. Tajiks tilhengere kan ikke fordra Giske, og vice versa. Slik sett kommer begge med en bagasje som brukes mot dem i diskusjoner om nye tillitsverv. Det gjør dem begge i realiteten uaktuelle til en eventuell nestlederjobb i denne runden. De to er på mange måter den andres verste fiende.

Brenna må sies å være den mest ukjente av de fire kandidatene. Likevel har hun markert seg såpass at hun er et soleklart førstevalg for Aps viktigste velgerbase, kjernevelgerne. Det er de velgerne de har igjen nå, pluss de mange hundre tusen som stemte på Ap sist, men som nå har hoppet opp på gjerdet eller over til andre partier. Til sammen utgjør de rundt 900.000 velgere, eller et potensiale på rundt 30 prosents oppslutning. Det er helt avgjørende for Ap å mobilisere egen velgerbase hvis de skal gjenreise partiet før neste valg.

35 år gamle Tonje Brenna kan se ut til å ha det formatet som disse velgerne ser etter.