Utsagnet er så provoserende at selv en sindig vestlending som meg reagerer kraftig.

DEBATT: Frp-politiker Helge André Njåstad reagerer på at Sophie Elise anklager Akvariet i Bergen for dårlig dyrevelferd. Foto: EKELI, KEES OSCAR

Det er flott at Sophie Elise besøker Norges maritime hovedstad og vårt kjære Akvarium.



Dessverre så var hennes feilaktige påstander rundt dyreholdet så provoserende at til og med en sindig vestlending, som undertegnede i utgangspunktet er, reagerte kraftig.

Sophie Elise har ikke svart på TV 2s henvendelse om denne meningen.

Sophie Elises bismak

Sophie Elise har gjennom mange år tilegnet seg en stor følgerskare på den sosiale medieplattformen Instagram.

Derfor er det svært trist at hun velger å mobilisere følgerne sine og bruke sin innflytelse på hva som nær sagt kan beskrives som en svertekampanje mot en av Bergens største attraksjoner og en av Norges fremste kunnskapsformidlere av akvakultur.

Dette har fått flere bergensere, og vestlendinger som sådan, til å reagere.

Akvariet i Bergen er først og fremst et sted hvor målet er å engasjere, samt fortelle om alle mulighetene som ligger i havet.

Dette er et ansvar havbyen Bergen har.

Norge er tross alt avhengig av den aktiviteten som foregår ute i havgapet, spesielt utenfor Bergen – det være seg olje og gass, fisk eller havbruk.

Det er mye takket være denne verdiskapningen at dagens regjering og byrådet i Oslo kan ha et så lett forhold til andre folks penger.

Kanskje det er på tide å la en større andel av verdiene bli igjen der de faktisk blir skapt?

Får stå for hennes egen regning

Mulighetene i fremtiden er enorme, og havet kommer til å spille en større og større rolle i Norges fremtid.

Derfor er kunnskap om havet og hva det har å tilby helt essensielt. Der spiller Akvariet i Bergen en helt sentral rolle.

At Sophie Elise kaller denne kunnskapsformidlingen for distraksjon får stå for hennes egen regning.

Vi som kjenner Akvariet i Bergen, vet at dette er en institusjon som setter dyrevelferd høyt. De er godkjent etter de strengeste standardene, og leverer dyrevelferd i verdens klasse.

Videre så sørger dyrepolitiet, som Fremskrittspartiet innførte i regjering, og Mattilsynet for at dyrene får den pleien, maten og stellet som de fortjener.

Viktig å heie frem

Akvariet i Bergen har eksistert siden 1960, og vi som politikere fra regionen har store ambisjoner for at Norges største akvariet skal fremdeles spille en viktig rolle for å formidle alle mulighetene havet gir.

Akvariet vekker begeistring og interesse for norsk marinefauna ved å tilby opplevelser sammen med dyr som har det godt.

Det er viktig å heie frem. Så får Sofie Elises påstander stå for hennes egen regning.

Jeg skal i hvert fall ta meg en tur til Akvariet i Bergen neste gang jeg kan, og mest sannsynlig vil jeg lære noe nytt som jeg ikke visste fra før med dyr som har det godt rundt meg.

