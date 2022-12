Tour de Kjip

Årets utgave av Tour de Ski er akkurat like kjip som den forrige. Nå må noen i FIS faktisk ta grep før touren hører hjemme i historiebøkene.

De første utgavene av Tour de Ski var omtrent så «crazy» som du forventer fra en idé som oppstod da noen av langrennssportens mektigste lot tankene få fritt utløp i en badstue.

Like selvsagt er det at nettopp de første utgavene av Tour de Ski var de soleklart beste, med de mest legendariske duellene, de største stjernene og de aller største utslagene underveis.

DEN GANG DA: Petter Northug slet lenge med å gå helt til topps i Tour de Ski-sammendraget. Her med Dario Cologna foran seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Prologer, bysprinter, langløp, fellesstarter, jaktstarter og bonussekunder i massevis.

Tour de Ski hadde alt det beste langrennssporten har å by på, før det hele ble avsluttet med monsterbakken i Val di Fiemme.

Nå er det bare alpinbakken i Val di Fiemme som gjenstår. Selv den har strengt tatt blitt ganske så kjip etter de gjorde om til fellesstart.

Kongen og dronninga av Tour de Ski bør selvsagt passere målstreken først!

I SKYENE: Therese Johaug var svært godt fornøyd med å ha klatret seg opp til andreplass i 2011. Selv om hun slo Justyna Kowalczyk med to minutter, endte hun bak polakken i mål. Foto: Gorm Kallestad

Årets utgave av Tour de Ski fremstår akkurat like kjedelig som i fjor. Ordinære sprintløp og enda mer ordinære distanserenn. De samme løypene, de samme svingene og de samme motbakkene som i fjor.

I det hele tatt virker det som om poenget bare er å få flest mulig til start på den siste etappen, der det hele skal avgjøres på én enkeltstående etappe opp en alpinbakke.

Spenningen er redusert til om noen av de største stjernene våkner med sår hals, får gule eller røde kort, står av underveis eller detter ned fra en dørmkarm og skader rumpa.

ABSURD SKADE: Frida Karlsson måtte avbryte Tour de Ski i 20/21 etter å ha tatt pull-ups i en dørkarm som løsnet. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

I løypa er all spenningen mer eller mindre borte, i hvert fall for folk flest. Slik kan vi ikke ha det.

Tour de Ski 2022/2023 bør markere starten på slutten for touren slik den fremstår i dag.

Enten kan den legges ned og reduseres til enkeltstående verdenscuphelger og minitourer, eller så kan man revitalisere det som en gang var vitamininnsprøytingen langrennssporten trengte.

Start touren 1. juledag og sørg for at det går skirenn i samme periode som folk har mulighet til å se på TV. Samtidig gir man utøverne den ekstra uka med hvile de visstnok trenger før mesterskap.

Sett opp annerledes og spennende skirenn, som viser mer av det langrennssporten har å by på. Sørg for å gjøre det så gjevt at ingen av de største stjernene tar sjansen på å utebli.

Eller enkelt forklart; make Tour de Ski great again!