Tilrettelegg – ikke ødelegg

Aldri har jeg vært vitne til en stussligere Kollen-helg.

Idrettsprestasjonene var som alltid av ypperste kvalitet, både i skiløypa og i hoppbakken, og i de fleste konkurransene var det norske hjemmehåp som stod igjen på toppen av pallen. Så langt, så godt.

Langs løypa og i hoppanlegget var det derimot glissent. Glissent og dødt.

KRITISK: TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener at Kollen-ledelsen bommer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det var i det hele tatt lite som minnet om Holmenkollen. Jo da, det var brukbart med folk på tribunene på femmilene. Det var helt sikkert mange fornøyde tilskuere i hoppanlegget også, men det var ikke Kollen-stemning. Det var Kollen-magien som manglet.

Det er brukbart trøkk på Ullevaal stadion om de fyller sine drøye 27.000 seter, men på en stor fotballstadion med 60, 70, 80 tusen seter blir det likevel tamt når bare halvpartene av setene fylles. Den følelsen satt jeg igjen med i Holmenkollen.

Tomme tribuner kler ikke nasjonalanlegget.

Det eneste stedet det faktisk var mye folk, var på Frognerseteren.

LIV OG RØRE: Tiril Eckhoff var på plass på Frognerseteren for TV 2 under kvinnenes femmil. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det var ingen folkevandring til skisportens Mekka, Holmenkollen, men forbi stadion og til Frognerseteren gikk tusener på tusener av ungdom ikledd sin religions plagg.

Nikkers, boblevest og Moonboots.

Der oppe møtte ungdommen blide og fornøyde tilskuere i alle aldre, slik som det alltid har vært under Kollen-femmila.

Også da Brå, Ulvang, Dæhlie og Northug gikk femmiler i Holmenkollen var det fest langs løypa. Det er jo nettopp dette som er Holmenkollen. Det skal være en skifest!

Riktignok var det kanskje ikke alle på Frognerseteren i år som fulgte like godt med på skiløperne da de passerte, ikke var alle godt nok kledd og for noen av deltakerne burde det nok vært Solo og Pepsi Max på flaskene i stedet for voksenbrus, alderen tatt i betraktning.

Disse unntakene, for det er faktisk det, må man naturligvis jobbe med, og her må både politi, Røde Kors og Oslo kommune på banen, i tillegg til arrangøren.

Det betyr imidlertid ikke at man skal ta livet av folkefesten. Å avlive festen på Frognerseteren er aktiv dødshjelp til femmila, og per dags dato er det det siste langrennssporten trenger.

Her gjelder det å se muligheter!

Som avholdsmann har jeg selv vært ambassadør for Idrett uten alkohol, av den enkle grunn at jeg mener at idretten bør være en frisone for de som ikke vil eller bør utsettes for de negative sidene ved alkohol. Det er nettopp her tilrettelegging kommer inn i bildet.



Småbarnsfamilier har like lite å gjøre på festen på Frognerseteren som de har å gjøre på festivaler og rave party, men det betyr ikke at man skal nekte andre å ha det moro på sin måte likevel. Lag heller en større, tryggere fest for unge voksne på Frognerseteren!

Det er nemlig her ledelsen i Holmenkollen bommer med pekefingeren sin.

Den bør heller rettes mot dem selv, som ikke har evnet å skape trygge og gode rammer for alle. På og rundt stadion var det trygt, men dødt. Ved Frognerseteren var det alt annet enn dødt, men det var samtidig ikke trygt nok.

Løsningene ligger i mulighetene som oppstår i kjølvannet av kritikken og evalueringen. Hvordan kan vi best ta vare på og legge til rette for alle som vil komme til Holmenkollen for å være en del av skifesten, og hvordan skal vi sørge for å få mange flere til å ta turen neste gang?

Da nytter det ikke å fremstå som Tante Sofie med en sur pekefinger. Da har jeg mer troa på de som nå stemples som røvere, godt hjulpet av Politimester Bastians visdomsord. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil!