Tillat meg å være litt personlig. Det er noen som mangler.

I kveld kjører jeg med mine kolleger ut til et forvokst beduintelt i ørkenen, til Al-Bayt stadion, der Marokko møter Frankrike til semifinale i VM.

Jeg har snart vært her i en måned, dette blir den 20. kampen jeg dekker i dette mesterskapet. Frem til nå har jeg holdt meg til min rolle som objektiv reporter. Jeg skal innta den rollen i kveld også.

Men før avspark vil jeg gjøre et lite unntak. Tillat meg å være litt personlig.

FOTBALLREPORTER: Arilas Berg Ould-Saada dekker VM i Qatar. Den berbiske burnusen passer dessverre ikke lenger. Foto: Elias Engevik / Privat

I takt med Marokkos forbløffende fremmarsj i VM har det hyppigere og hyppigere blitt gjort et poeng av hvem disse bragdene på fotballbanen betyr noe for.

For første gang er et afrikansk land i semifinalen i VM. Dette er en triumf for Afrika.

For første gang arrangeres VM i et arabisk og muslimsk land, og for første gang er et arabisk og muslimsk land i semifinalen i VM. Dette er en triumf for arabere og muslimer.

Ikke bare stemmer alt dette; den afrikanske og arabiske eksponeringen og forbrødringen er også en av de ubestridt positive konsekvensene av et VM med svært mange skyggesider.

Om det er noe jeg har fått understreket etter en måned i Qatar, så er det hvor sunt det er å møte mennesker fra ulike kulturer med et åpent sinn.

Men det er noen som mangler. Noen er bortglemt.

De utgjør halvparten av Marokkos befolkning og omtrent en fjerdedel av Algeries befolkning. Mange bor også i Tunisia og Libya. Flere millioner er innvandrere i Europa og særlig Frankrike.

Vet du hva Marokkos tre største VM-stjerner, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech og Sofyan Amrabat, har til felles?

Eller hva Frankrikes to kanskje beste fotballspillere gjennom tidene, Zinédine Zidane og Karim Benzema, deler?

For ikke å snakke om hva som kjennetegner de fire marokkanerne Omar Elabdellaoui, Mohamed Elyounoussi, Tarik Elyounoussi og Haitam Aleesami, som i 2018 for første gang startet en landskamp for Norge sammen?

De er berbere. Alle som én.

BERBERLANDSLAGET: Fire berbiske spillere startet for Norge mot Slovenia. Foto: Lise Åserud

For ordens skyld: Jeg er også berber, faren min er fra en fjellandsby nord i landet, akkurat som foreldrene til Zidane og Benzema.

Dessverre stopper likhetene der når det kommer til fotballtalent.

Særlig Zidane har vært et enormt idol for meg gjennom hele oppveksten, godt indoktrinert av faren min, som om mulig er enda mer begeistret for ham. Det handler selvfølgelig ikke mest om hans gudbenådede ballkontroll, men om at han har vært en av forsvinnende få representanter for den berbiske kulturen i den ypperste verdenseliten.

For det er dessverre ikke noe nytt at berbere, eller «imazighen» som vi kaller oss, blir oversett.

BERBISKE IDOLER: Karim Benzema og Zinédine Zidane under tildelingen av Ballon d'Or tidligere i år. Foto: FRANCK FIFE

Etter at Algerie ble uavhengig av Frankrike i 1962, ble det grunnlovsfestet at islam skulle være landets statlige religion, og at arabisk skulle være det offisielle språket. Dette til tross for at berbere utgjorde en vesentlig andel av befolkningen.

Den berbiske kulturen, som var preget av et ønske om en mer sekulær stat, et mer vestlig demokrati og at det berbiske språk skulle representeres, ble sett på som en trussel mot det militære, autoritære regimet.

Imazighen – «de frie menn» – var alt annet enn dét. Språket var forbudt av myndighetene, det samme var berbiske fornavn.

Faren min ble født i 1959, vokste opp uten å kunne snakke berbisk på skolen, og gikk på universitetet i Tizi Ouzou tidlig på 1980-tallet, da «den berbiske våren» brøt ut for fullt.

Det skjedde etter at den berbiske forfatteren Mouloud Mammeri ble stoppet av myndighetene på vei til et foredrag. De fryktet at han skulle oppfordre studenter til å gjøre opprør. Isteden brøt demonstrasjonene ut fordi han ikke fikk komme.

I et forsøk på å stilne kritikerne stormet politiet universitetet. Faren min og hans medstudenter ble slått med batonger og deretter arrestert.

Han forlot etter hvert Algerie til fordel for Paris. Han dro ikke tilbake før nesten tjue år senere på grunn av omstendighetene i hjemlandet. I mellomtiden fikk han tre barn med Randi fra Lillehammer, som han møtte i Hamburg før de flyttet sammen til Frankrike og deretter Nesodden.

STOLT: Min far, Farid Ould-Saada, med det berbiske flagget i hagen på Nesodden. Foto: Privat

Brødrene mine og jeg har vokst opp med å snakke berbisk både oss imellom og med faren vår. I huset vårt kunne du nesten alltid høre en berbisk artist på anlegget, som Lounès Matoub, rebellen som i 1998 ble myrdet fordi han kjempet for den berbiske kulturen og var kritisk til regimet.

Vi snakker fortsatt berbisk sammen. Det er få ting jeg er mer stolt av. Dessverre kan vi ikke lenger baksnakke mamma, for hun har plukket opp for mange gloser opp gjennom årene.

I 2002 ble berbisk anerkjent som et offisielt språk i Algerie. Samme år fikk jeg endelig besøke landet mitt for første gang. Jeg ble kjent med søskenbarnene mine, og fotballen var det som knyttet oss sammen hver sommer da vi kom på besøk. Vi ble aldri enige om hvem som var best av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, men diskusjonene var gode. På berbisk, selvfølgelig.

OLDEMOR: Meg iført drakten til JS Kabylie, berbernes fotballklubb i Algerie, sammen med min oldemor Tassadit i tradisjonell berbisk kjole. Foto: Privat

Marokko fikk berbisk som offisielt språk i 2011. Også Mali og Niger har anerkjent det som et av sine nasjonale språk.

Bestemoren min Tounsia er en av mine største helter. Hun flyktet fra sin ektemann og var alenemor med to barn på 1960-tallet, en tid der det var dypt stigmatisert. Jeg har fortsatt til gode å møte et menneske med hennes karakterstyrke.

Hun minner meg stadig vekk på sitt visdomsord, som hun har holdt fast ved hele livet:

«Ma t bghedh, t zemredh».

«Hvis du vil, så kan du.»

Det er kanskje en klisjé, men for meg vekker det sterke følelser.

Ordene symboliserer min fars vei fra en fjellandsby i de berbiske fjellene til å bli professor i partikkelfysikk ved CERN og Universitetet i Oslo. Det symboliserer Zinédine Zidane og Karim Benzemas reise fra fattigdom i franske forsteder til verdenstoppen i fotball. Det symboliserer hvorfor det er mulig at fire berbiske marokkanere spiller fra start for det norske fotballandslaget.

Og det symboliserer det marokkanske mirakelet i fotball-VM.

Hvis du vil, så kan du.

En triumf for Afrika, for arabere og for muslimer? Absolutt.

Men også en triumf for berberne. Jeg måtte bare si det.

BERBER: Omar Elabdellaoui i den marokkanske drakten og det berbiske flagget. Foto: Privat

PS! Jeg snakket med Omar Elabdellaoui i forbindelse med denne teksten for å høre hans perskektiv som marokkansk berber. Han forteller at han tilbagte hver sommer i Marokko i oppveksten, og at «når jeg tenker på Marokko, tenker jeg automatisk på berbere.»

– Det er en del av identiteten min. Jeg forbinder det med veldig varme, familieorienterte mennesker, som samtidig er ekstremt hardtarbeidende, sier Elabdellaoui og resonnerer:

– For meg som er berber, er det det som er Marokko for meg. Men det er ikke alle som vet at landet vårt består av både arabere og berbere. Det er fint at folk som ikke er klar over det, kan bli gjort oppmerksom på den berbiske kulturen. Det betyr ikke at vi ikke står samlet som folk; vi er alle marokkanere.