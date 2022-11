Tidenes norsk-danske landslag

TO AV DE STØRSTE: Cecilie Leganger og Anja Andersen er to av håndballhistoriens beste spillere. Foto: Lise Åserud

Norge - Danmark!

Du får knapt noe mer klassisk oppgjør i kvinnehåndball. Det er vel bare Norge - Russland som kan måle seg.

Siden midten av 1990-tallet har Norge og Danmark knivet i verdenstoppen. Spesielt siste del av 1990-tallet og begynnelsen av det nye årtusenet så var det Norge og Danmark det sto mellom. Du trenger ikke se så mye utenfor de to skandinaviske naboene hvis du skal finne tidenes beste håndballspillere. Med noen unntak, så er de norske og danske.

Nå har danskene ligget i dvale i noen år, men er i ferd med å reise seg igjen. I fjor ble det bronse i VM på Jesper Jensens jenter, og forventningene var store foran årets EM.

Jeg ser ikke bort fra at Jensen tar en kikk på taktikkarkene til sine forgjengere Ulrik Wilbek og Jan Pytlick. For jeg forventer et dansk forsvar som tetter godt mot midten og satser på at Sandra Toft tar seg av skuddene fra de norske kantspillerne.

Hvordan ville tidenes landslag sett ut om Norge og Danmark fortsatt var en nasjon? For gøy har jeg lekt meg litt med å sette opp mitt norsk-danske drømmelag. Og det var ikke enkelt. For her er det verdensstjerner som ikke får plass.

Jeg har også fått den danske håndballhistorikeren Thomas Ladegaard til å sette opp sitt lag. Hvem er dere mest enig med?

Norske spillere: Målvakter:

Cecilie Leganger

Katrine Lunde

Silje Solberg Venstre kantspillere:

Mia Terese Hundvin

Kari Mette Johansen

Camilla Herrem Venstre bakspillere:

Kjersti Grini

Kristine Lunde-Borgersen

Henny Reistad Midtre bakspiller:

Tonje Larsen

Gro Hammerseng-Edin

Stine Bredal Oftedal Høyre bakspiller:

Trine Haltvik

Linn Jørum Sulland

Nora Mørk Høyre kantspiller:

Kristine Duvholt

Ragnhild Aamodt

Linn-Kristine Riegelhuth Koren Linjespiller:

Heidi Sundal

Else-Marthe Sørlie Lybekk

Heidi Løke



Forsvarsspiller:

Tonje Larsen

Karoline Dyhre Breivang

Marit Malm Frafjord

Mitt lag:

Målvakt: Cecilie Leganger

For meg er Cecilie Leganger nummer en. Fordi hun hadde et toppnivå ingen har vært i nærheten noen gang. Katrine Lunde kommer nærmest, og har vunnet mer. Men der Leganger var komplett, har Lunde sine svakheter.

Venstre kantspiller: Camilla Herrem

Denne var vanskelig. Anette Hoffmann Møberg hadde nok et høyere toppnivå, men her argumenterer jeg mot meg selv hvis en ser på målvaktsposisjonen. Plassen går til Herrem for å ha vært på topp i så mange år.

Venstre bakspiller: Anja Andersen

Det er tungt å utelate spillere som Kjersti Grini og Henny Reistad, men det er bare en Anja Andersen. Den danske ballkunstneren endret håndballen og er kanskje tidenes beste håndballspiller.

Midtre bakspiller: Camilla Andersen

Hvis venstrebacken var tøff, så er det ingenting mot midtbacken. Tonje Larsen, Gro Hammerseng-Edin og Stine Bredal Oftedal er alle blant de aller beste vi har hatt her til lands. Det sto til slutt mellom Hammerseng-Edin og Camilla Andersen, men den danske kraftpakken trakk det lengste strået.

Høyre bakspiller: Nora Mørk

Denne var enkel. Det var ingen reell utfordrer til Nora Mørk. Høyrebacken har alltid vært danskenes svake posisjon, og Mørk er den eneste vi har hatt helt i verdenstoppen.

Høyre kantspiller: Janne Kolling

Så er jeg kanskje litt inhabil siden jeg har hatt gleden av å trene Janne Kolling. Men hun er den med flest landskamper for Danmark og nest flest mål. Linn-Kristine Riegelhuth Koren var den som kom nærmest. Men hun var mest en lynhurtig kontringsspiller og hadde ikke like stort register som Kolling fra kanten.

Linjespiller: Heidi Løke

Vi snakker om en av tidenes beste linjespillere. Og det er ingen tvil, selv om det er ikke hvem som helst hun er oppe mot. Heidi Sundal og Else-Marthe Sørlie Lybekk var begge omtalt som en av verdens beste i sin tid. Det samme kan sies om Tonje Kjærgaard.

Forsvarsspiller: Gitte Madsen

Her var det vanskelig. Her skulle jeg veldig gjerne hatt med to stykker for å bytte Anja Andersen og Nora Mørk. Da hadde Gitte Madsen og Tonje Larsen kommet inn i forsvar. Må jeg velge en så tar jeg med Madsen. Ulrik Wilbek flyttet henne rundt i forsvaret ut fra hvor Norges største trussel var, og hun gjorde jobben uansett hvilken plass hun spilte på.

Danske spillere: Målvakt:

Susanne Munk Lauritzen

Lene Rantala

Sandra Toft Venstre kantspiller:

Anette Hoffmann Møberg

Line Daugaard

Ann Grete Nørgaard Venstre bakspiller:

Anja Andersen

Katrine Fruelund

Stine Jørgensen Midtre bakspiller:

Camilla Andersen

Kristine Andersen

Heidi Astrup Høyre bakspiller:

Tina Bøttzau

Gitte Madsen

Mette Vestergaard Høyre kantspiller:

Janne Kolling

Josephine Touray

Trine Jensen Østergaard Linjespiller:

Tonje Kjærgaard

Karen Brødsgaard

Kathrine Heindahl Forsvarspiller:

Gitte Madsen

Tonje Kjærgaard

Line Haugsted







Thomas Ladegaards lag:

Målvakt: Katrine Lunde

Den beste målvakten i historien. Ingen diskusjon. Mange dansker fremhever Cecilie Leganger. Men for meg er Lunde nesten et nivå over. Beste og viktigste målvakt noensinne.

Venstre kantspiller: Anette Hoffmann Møberg

En venstreving som kunne vinne kamper og medaljer. Hun kunne ta med seg ballen selv og score når Danmark var presset. Stort teknisk repertoar.

KLASSIKER: Anja Andersen var aldri redd for å vise dommerne hva hun mente om dem. Foto: CALLE TØRNSTRØM

Venstre bakspiller: Anja Andersen

Vi kan ikke ha et lag uten Anja Andersen! En spiller som endret håndballen. Men Kjersti Grini og Henny Reistad? Jeg skulle gjerne tatt med Henny Reistad som midtback.

Midtre bakspiller: Camilla Andersen

Jeg endte opp med Camilla Andersen som midtback. Hun hadde enorme individuelle kvaliteter, som hun blant annet viste i OL-finalen i 2000. En veldig severdig spiller. Men her kunne det også vært Henny Reistad eller Gro Hammerseng-Edin.

Høyre bakspiller: Nora Mørk

En kjempestor personlighet og vinnertype. En av de spillerne vi elsker å se på.

Høyre kantspiller: Janne Kolling

Jeg sto lenge mellom Linn-Kristine Riegelhuth Koren og Janne Kolling. Dette var kanskje den vanskeligste posisjonen. Riegelhuth Koren var verdens beste i 2008. Men jeg gikk for Kolling. Kolling var en av de første «moderne» høyrevingene på kvinnesiden. Veldig god teknisk og var med fra starten av de danske kvinnenes opptur.

Linjespiller: Heidi Løke

En av de beste linjespillerne noensinne. Kunne skyte med begge hender. Da hun var på toppen var hun ikke mulig å stoppe.

Forsvarsspiller: Karoline Dyhre Breivang

Åtte gullmedaljer! 305 landskamper! En hyllest til en veldig stor lagspiller. En spiller som fikk laget sitt til å vinne.

