Ti ting som skjedde da jeg ikke jobba på én måned

I hele mars tok jeg fri fra fast jobb for å fokusere på meg sjøl og helsa mi. Dette er hva jeg lærte:

1. Kroppen roet seg

Isbading/kalde dusjer roer ned kroppen min. Isbading var forøvrig noe jeg startet med i 2020 da hjemmekontor var et faktum, men jeg klarte ikke å opprettholde badingen etter at det hektiske jobblivet inntok meg igjen. I mars fikk jeg derimot tid til å dyrke interessen enda mer, og fikk satt meg inn i hva kalde dypp/dusjer faktisk gjør med kroppen min.

2. Avdekket stressfaktorer

Ting jeg ikke ser på som stress, kan derimot være stress for kroppen min. Noe jeg har lært gjennom å høre på en rekke podcaster om boka «Pulskuren,» samt å sette meg inn i funksjonen «Body Battery», som finnes på diverse klokker. Funksjoner jeg tidligere ikke har satt meg inn i, da hverdagen har vært rimelig hektisk.

Alkohol og sukker slår ut som soleklare stressfaktorer, ting jeg forøvrig inntar når jeg sitter i sofaen etter en lang dag, og tenker at «nå skal jeg roe ned kroppen med litt godt i glasset eller fra godisskåla».

Så feil kan man ta!

Jeg kommer nok ikke til å slutte fullstendig med alkohol og sukker, men det er spennende å se hva som slår ut som stress, og noe jeg definitivt kommer til å tenke på fremover.

3. Indre ro

Små «time outs» kan bety MYE. I mars har jeg praktisert 10 minutter meditasjon, og har merket at mine små pustepauser har gjort underverker.

Jeg søker etter «10 min meditation» på Spotify, legger meg ned på gulvet og mediterer. Noe jeg definitivt skal ta med meg videre inn i min arbeidshverdag!

4. Flytende time

Apropos ligge stille, jeg har testet ut det å ligge helt stille hos Floating Oslo, der tanken er at du skal ligge stille i en saltvannstank og flyte i en hel (!) klokketime.

Skrekken for rastløse sjeler som meg, desto kanskje viktigere at jeg faktisk klarer å roe ned! I starten var det noe uvant, etterhvert klarte jeg derimot å finne roen i stillheten og slappe fullstendig av!

5. Fasting

Etter mye magevondt og store problemer med løs og hard avføring om hverandre, tok jeg grep og testet ut periodisk faste. Dvs, spise i løpet av et spisevindu på 8 timer, faste de resterende 16 timer av døgnet. Noe som har fungert veldig bra for min del!

Jeg kjører det ikke slavisk, men jeg har utsatt frokosten til kl.11:00, noe som har vært oppsiktsvekkende bra for magen. Så takk til meg for at jeg kjøpte meg boka til Marit Kolby i julegave til meg sjæl, og rakk å lese den i mars!

6. Lavbudsjett

Det er en prøvelse å leve billig, men man blir kreativ i både matveien og tenker ekstra godt gjennom hvert kjøp! Man sjekker alltid tilbudsdisken, kjøper frosne grønnsaker og lager gjerne middag for flere dager i slengen!

Å bake brød har også fått oss til å kutte ned på matbudsjettet, samt å kutte ned på alkohol og godis.

7. Tjente penger

Appen «TISE» er genialt når man finner noen gamle skatter i heimen og kan tjene et par slanter! Samme med Finn.no. Å leie ut produkter som feks ski, kan man også tjene et par ekstra slanter på!

8. Ryddet

Restitusjon er så viktig! Det å gjøre ingenting eller ta pauser fra for eksempel trening om man trener mye, kan gjøre at man får større progresjon på treningsfronten og/eller mer energi til de rundt seg og andre aktiviteter i hverdagen. Som feks å rydde i boden/klesskapet.

9. Mensen returnerte

Å fokusere på seg selv i en periode gjør underverker for stressnivået og for helsa generelt. Jeg fikk endelig mensen tilbake som jeg hadde stressa bort månedene før, jeg sov bedre og fikk dessuten et bedre forhold til mannen min!

10. Frister til gjentakelse

Jeg ble ikke akkurat rik, men jeg ble veldig rik på helt fantastiske opplevelser, både fysisk og psykisk!

