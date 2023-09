Thunberg-generasjonen fyller ikke gatene lenger. Men de vil fylle valglokalene på mandag

De siste ukene har Unge Høyre sittet i utallige skoledebatter, og argumentert for at deres parti har den beste klimapolitikken. Unge Høyre klagde på at regjeringen kuttet utslipp for sakte, og mente Høyres løsninger var bedre.

Etter å ha vunnet skolevalget, erklærte ironisk leder, Ola Svenneby, den klimastreikende Greta Thunberg-generasjonen død - med et smil om munnen.

Under skolevalgkampen latet alle ungdomspartiene som at deres klimapolitikk var den beste. Det gjorde det vanskelig for elevene å skille partienes politikk fra hverandre. Jeg tror mange skoleelever som stemte på Unge Høyre i troen på klimahandling følte de var blitt lurt etter Svennebys utspill.

– Latterliggjør



Før Svenneby drukner i egen arroganse, må han huske én ting: I 2019 samlet historiske 1.4 millioner unge seg verden over og krevde umiddelbar klimahandling. Som ungdomspartileder har man et særegent ansvar for å heie fram ungt engasjement, uansett om man er enig i deres budskap eller ei. Når Svenneby godter seg over at det største ungdomsopprøret vi har sett i nyere tid er «dødt», gjør han stikk motsatt. Svenneby latterliggjør rett og slett unge som engasjerer seg.

Uansett skolevalgresultat, har det aldri hastet mer å redusere klimagassutslipp. I sommer har det vært så store skogbranner i Canada at røyken har kommet helt til Norge, hetebølger har tatt liv i våre europeiske naboland, og her i Norge har ekstremværet “Hans” gjort at tusenvis av mennesker på Østlandet har måttet flykte fra oversvømte hjem.

– Trenger ikke festtaler



For å begrense flere graders global oppvarming med desto større klimakatastrofer, må vi kutte utslipp kjapt. Vi trenger ikke flere festtaler om klimahandling. Men snarere handlekraftige politikere som tør å kutte utslipp, selv når det er upopulært. Det gjør kun MDG.

Realiteten er at Høyres politikk ikke kutter utslipp, mens MDGs gjør. En ny studie viser en tydelig sammenheng mellom utslippskutt og et MDG med makten i kommunestyrene. Mens MDG jobber for flere sykkelveier og grøntområder, jobber Høyre for flere motorveier og parkeringsplasser. Mens MDG er mot den forurensende cruiseturismen, ønsker Høyre den hjertelig velkommen. Og mens MDG vil gjøre det enklere å velge klimavennlig, vil Høyre gjøre det enklere å velge klimafiendtlig.

Har blitt voksne

Høyre vant skolevalget, men har enda ikke vunnet det ekte. Svenneby tror kanskje at generasjon Greta Thunberg er død - men i realiteten har de bare fullført videregående og blitt voksne.

Klimastreikerene fyller ikke gatene lenger, men de kommer til å fylle valglokalene på mandag. Og jeg håper de stemmer på partiet som faktisk kutter utslipp - MDG!