Testingen har vært katastrofalt dårlig

Når FIS og IBU nå innfører fluorforbud, vil det ikke bare være utøverne som skal testes for doping. Nå kan du også bli tatt for å dope skiene.

Da fluorsmøringen kom på markedet på slutten av 80-tallet, var dette en revolusjon som tok de norske løperne og smørerne på senga. Plutselig var det italienere som hadde betydelig raskere ski enn sine nordiske konkurrenter.

På begynnelsen av 90-tallet kom imidlertid steinsliping av ski for fullt.

Der Norge havnet bak italienere og andre i duellen om å ha de raskeste produktene noen år før, tok det ikke lang tid før Norges steinslipte ski gjorde et aldri så lite Klæbo-rykk fra konkurrentene.

OVERLEGEN: Ingen kunne gjøre noe med Johannes Høsflot Klæbo i Tallinn heller, hvor det ble tatt smøregrep for å sikre likere utgangspunkt. Foto: Sergei Grits

Siden den gang har nordmenn i snitt hatt bedre ski enn konkurrentene, godt hjulpet av forskning, utvikling og nettopp fluorholdig skismøring.

Fluor virker både smuss- og vannavstøtende, og når du skal få noe til å gli fortest mulig over fryst vann, er det åpenbart at dette gir forskjeller. Aller størst er forskjellene når snøen er bløt og møkkete, noe den gjerne er der de viktigste skirennene skal avgjøres. Fluors kanskje beste egenskap er at den gjør selv middels ski ganske gode, særlig når føret er som verst.

Det er imidlertid kanskje det eneste positive man kan si om fluorholdig skismøring, som verken hører hjemme i naturen, menneskekroppen eller under ski.

Denne miljøgiften trenger naturligvis ikke skisporten, og som de aller fleste i miljøet ønsker jeg dette forbudet velkommen.

Forbudet som kommer fra 23/24-sesongen kommer sent, men godt. Forhåpentligvis har det også kommet for å bli. Det interessante nå blir å se hvordan dette vil fungere i praksis. Frem til nå har testingen vært katastrofalt dårlig og resultatene har vært lette å manipulere. Hva er det som har skjedd siden de forrige rundene?

Hvor har det blitt av de falske positive testene eller de negative testene som viste seg å være feil? Er det ikke lenger lett å maskere fluorbruk, slik det var tidligere? Skal det testes før OG etter skirenn, for å unngå at skiene «dopes» underveis?

Hva skal forresten straffen være for å ha ulovlig fluor under skiene? Enn så lenge er det flere ubesvarte spørsmål enn det er svar, og det skal bli meget interessant å følge med på dette videre.

Det eneste jeg tror vi kan si med sikkerhet, er at uansett hvordan dette vil fungere, så vil anklager om juks komme mot både overraskelsene og de beste utøverne.

Slik de norske løperne i dag anklages for ulovlig bruk av astmamedisin, enorme smørebusser, utømmelige budsjetter og korrupsjon i FIS hver gang en avgjørelse går i deres favør.

Og akkurat sånn som altfor mange nordmenn tar det for gitt at konkurrentene er dopet om de slår våre egne favoritter. Nå har de fått en ny ting å anklage hverandre for.

Neste år vil folk dope skiene sine også..!