– Tar botox som om det var takeaway kaffe

2022 er over og det har helt klart vært det mest turbulente året i mitt liv.

En virkelig berg- og dalbane, som det er for mange. Med årets høydepunkt hvor var at jeg forlovet meg med mitt livs kjærlighet, og at jeg endelig stoppet å blø fra koronavaksinen.

Jeg vet fortsatt ikke helt hva som var meningen med alt, og hva jeg skulle lære av dette, kanskje forstår jeg det en dag. Jeg håper det. Men det jeg vet er at å blø hver dag virkelig ødela selvtilliten min.

Jeg har brukt mye tid på å tenke over hva skjønnhet egentlig er dette året. På hvordan man kan føle bedre om seg selv, når man er nede.

– Polerte på instagram, gamle i virkeligheten

Jeg har fortsatt ikke alle svarene, men jeg vet at hvordan du føler deg ikke trenger å reflektere hvordan du ser ut.

Gjennom det siste året har jeg sett en boom i plastisk kirurgi. Folk jeg har fulgt i årevis har plutselig nye pupper, et strammere ansikt, eplekinn og større lepper.

På Instagram ser de polerte ut, men hjelpes - det gjør de ikke i virkeligheten. I stedet, ser de eldre ut, eller som om de har mistet noe.

Kanskje har de gjort det? Eller som forloveden min Theo sa her om dagen; «De lever av Instagram-bildene sine, så det er der de vil være på sitt «beste». Det virkelige liv er ikke like viktig. Og hvordan de føler seg er nok av enda mindre betydning».

Jeg skal ikke skryte, eller kanskje skal jeg det. Men snart er jeg helt alene på denne siden.

Alene om å tenke på de millionene av unge jenter som blir påvirket til enten å gjennomføre plastisk kirurgi, eller føle mindre om seg selv fordi de ikke naturlig ser ut som de unaturlige menneskene de følger.

Det morsomste? De fleste av dem sier ikke engang at de har gjort noe.

Andre igjen får det til å føles like normalt å ta botox som å kjøpe seg en takeaway kaffe.

Jeg vet at det kan være vanskelig å se seg selv i speilet og lure på om noen fillers kunne hjulpet på. Men ikke la usikre influencere endre hvordan du ser ut!

Jeg kan ikke si at jeg aldri vil hviske ut rynkene

De rynkene og arrene i speilet er en del av historien din. Større lepper gjør deg ikke vakker. Ansiktet ditt vil alltid være et kart over ditt levde liv, vær så snill og ikke hvisk det ut.

For jeg har lært noe om skjønnhet dette siste året. Den gamle klisjeen om at skjønnhet kommer innenfra, den er sann.

Jeg har alltid brukt klær og tilbehør til å føle meg bedre, det burde jeg ikke. Det har ikke gjort meg til et bedre menneske.

Vær stolt av den du er. Ekte kjærlighet avhenger ikke av små eller store lepper, en billig eller dyr veske.

Jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette.

For jeg kan ikke si med sikkerhet at jeg ikke vil stramme opp puppene etter at jeg har født, om jeg noen gang gjør det.

Eller at jeg ikke vil viske ut rynkene når jeg er fyller 40. Jeg håper ikke det, men hvis jeg gjør det kan jeg garantere deg at det vil være fordi jeg er usikker på meg selv.

– Vi er alle stygge søndag morgenen

Jeg vil bare stoppe deg, unge deg, for jeg frykter at du vil bli blind og fortapt om du går ned den veien. Jeg har sett det skje så mange ganger. Ikke endre på utseende når du er i 20-årene.

Vi ser alle stygge ut søndag morgen. Ingen våkner opp og ser ut som en prinsesse.

Jeg har levd i en overfladisk verden i mange år nå. Jeg kan med sikkerhet si at folk er for opptatt av seg selv til å legge merke til det.

Hver gang bestevennen din føler seg dritt, ser hun fortsatt like vakker ut for deg.

Og det er noe jeg skal minne meg selv på inn i dette nye året.

Det handler om hvordan du føler deg, ikke hvordan du ser ut, punktum.

