Tapet som kan gi Trump seieren

Historien har vist at Trump har ni liv som politiker. Alle sine politiske nederlag til tross, denne uka har han gått forbi Biden på meningsmålingene til det kommende presidentvalget.

Men har han like mange liv som forretningsmann?

I dag begynner rettssaken mot Trumps forretningsimperium, en kamp som i realiteten allerede er over.

I en forhåndskjennelse i forrige uke, erklærte dommeren Trump for å være en bedrager, og besluttet at hans forretningsvirksomhet oppløses.

Saken griper rett til kjernen av fenomenet Trump.

Hele hans identitet, både popkulturelt og politisk, er basert på at han er en svært rik mann. Og at denne rikdommen skyldes hans unike evne til å forhandle.

Det politiske budskapet ble da at slik skulle han sikre tilsvarende rikdom til velgerne og landet.

Denne foreløpige dommen sier noe helt annet: Det er hans unike evne til å overdrive og lyve som har sikret ham verdier.

Filleristes

Overdrivelser, som at Trump Tower er tre ganger større enn egentlig areal, andre eiendommer tre tusen ganger større, er dokumentert gjennom over én million dokumenter og over 100 vitneutsagn.

Og hele denne prosessen startet med vitnemålet til hans mangeårige advokat og fikser, Michael Cohen. Som først åpnet døra til pølsefabrikken, da han vitnet til Kongressen, i 2019.

KAN FORSVINNE: Trumps navn kan forsvinne fra flere eiendommer i New York. Foto: DAVID DEE DELGADO

Det er liten tvil om hvor dommeren i saken står.

Han filleristet Trumps advokater og bøtela 75.500 kroner hver for grunnløse argumenter «gjentatt i Groundhog Day-stil».

Trump selv fikk høre at han lever i en fantasiverden, ikke i den virkelige verden.

Rettsforhandlingene begynte i dag, med vil trolig bare pynte på den opprinnelige dommen, som altså er at Trump-familien avskiltes som forretningsdrivende i staten New York. Med det skal eiendommer oppløses, gullbokstavene på Trump Tower plukkes ned, og en bot på 250 mill. dollar betales.

Overrasket

Det var en overraskelse for mange at han selv møtte i retten i dag. Juridisk trengte han ikke å gjøre det. Politisk skjønte han godt verdien. ForS mannen som tydeligvis ikke er så rik som han sier, er uansett en vellykket forretningsmann.

Metoden hans har alltid vært at han kjenner sitt marked bedre enn andre. Også sitt politiske marked.

Det er dette som har sikret ham en ledelse i presidentvalget. Enkelte spør seg hva hans juridiske argumenter er i retten. Både i denne og i de kommende fire rettssakene.

Svaret ser ut til å være at det ikke er noen juridiske argumenter. Å bare fortsette å si at rettsprosessene alle er en del av en politisk heksejakt, vil ikke overtale noen aktorer eller dommere til å legge bevisene til side.

Men det kan påvirke jurymedlemmer og velgere. Og ikke minst det er den politiske varen som alltid har vært hans bestselger.

Vinner han presidentvalget i 2024 er dette årsaken. Og som den durkdrevne forretningsmannen vet, den ultimate dealen scorer han som president: ved å benåde seg selv i alle disse sakene