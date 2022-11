Takler ikke jeg voldtekts-sannheten, Oslo politidistrikt?

Politiets oppgave er å beskytte meg fra overgrep, ikke frykten for å bli utsatt for et.

Tror myndighetene at dette vil stoppe overfallsvoldtekter? Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Det er nylig blitt kjent at politiet bevisst har holdt tilbake informasjon fra media for å beskytte unge kvinner fra å høre om overfallsvoldtekter.

(Les tilsvaret fra Oslo politidistrikt nederst i saken)

Politiets oppgave er å beskytte meg fra overgrep, ikke frykten for å bli utsatt for et.

Det reelle problemet er at overfallene begås og at mennesker blir skadet for livet, ikke at vi snakker høyt om det.

Ikke på noe annet samfunnsområde (som vi vet om) blir vi bevisst ført bak lyset, fordi myndighetene tror man kan oppleve frykt.

Hadde vi hatt et ytringsrom hvor politiet og pressen kunne fortelle befolkningen om de faktiske hendelser som skjer rundt oss, ville det skape et mer opplyst samfunn.

Men når myndighetene aktivt tilbakeholder viktig informasjon, slik politiet har holdt på siden 2011, er vi på en farlig galei.

At politiet skal informere befolkningen om overfallsvoldtekter på lik linje som de informerer om andre farer i samfunnet, er noe jeg forventer at gjøres.

Det handler rett og slett om å ivareta min selvbestemmelse og sikkerhet.

Ved å bevisstgjøre målgruppen, kan unge kvinner som meg kan ta forholdsregler og på den måten redusere risikoen for at noe skjer.

Svake og sårbare

Det er overraskende å lese at politiet har denne praksisen utelukkende for å «passe på» at unge kvinner, slik som meg selv, ikke skal bli «redde».

Hva slags kvinnesyn er det å ha i 2022?

Er vi virkelig så svake og sårbare at vi må beskyttes fra å lese om det som uansett skjer rundt oss?

Thea Fredriksen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hvordan er det å ikke informeres om faren som uansett befinner seg rundt meg, mer «skånsomt» enn å bevisstgjøre meg?

Sterk skam

Jeg mener det er på høy tid at myndighetene slutter med denne naive praksisen og begynner å behandle unge kvinner som likeverdige andre grupper i samfunnet.

For konsekvensene av regelen om medietaushet er at overfallsvoldtekter blir noe man ikke skal «ta i», noe som «ikke skal snakkes om».

Det bidrar utelukkende til at det blir vanskeligere for samfunnsdebattantene og diskutere på en god måte, og for ofre og deres pårørende å åpne seg opp om det de har opplevd.

I min egen vennekrets er det noen som har turt å snakke om lignende hendelser.

Erfaringen min her er at man føler seg veldig alene om å ha opplevd det man har opplevd.

Man har ikke klart å dele det med hverken familie eller hjelpeinstanser fordi man føler på så sterk skam: «Det må være meg det er noe galt med. Dette må ha vært min egen feil, fordi jeg er den eneste dette har skjedd med».

Dessverre dette blitt en del av de store mørketallene, nettopp fordi man vet ikke hvor man skal henvende seg. Man vet ikke hvor man skal gå.

Jeg er helt overbevist om at denne tankegangen kunne vært annerledes om man hadde hørt om lignende tilfeller tidligere. For selv om det ikke skrives om i media, så skjer det uansett.

Hvordan skal vi beskytte oss når vi ikke vet? Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Mine tanker går til alle de som føler seg alene i dette her. De som har lest om alle andre trusler i samfunnet, som drap, ran, sykdommer, men aldri dette.

Og til de som satte denne reglen ut i praksis; Jeg har ett siste spørsmål:

Hvis vi ikke er ærlige om de utfordringene vi har, hvordan skal vi da få løst dem?

Svar fra Oslo politidistrikt:





Det er veldig leit at det er skapt et feilaktig inntrykk av at politiet «hemmeligholder» overfallsvoldtekter basert på en seks år gammel mediesak.

Som vi har sagt i flere medieintervjuer siste tiden, handler det ikke om hemmelighold men om at politiet må gjøre konkrete vurderinger i den enkelte sak før vi kan gå ut i media i en tidlig fase.

Vi har flere viktige hensyn vi må ta, og vi skal heller ikke gå ut på feil grunnlag eller med villedende opplysninger.

Det skjedde senest for noen uker siden, da politiet omtalte en sak i media som overfallsvoldtekt, men som viste seg å ikke være det ettersom det var en relasjon mellom de involverte.

Det gjør selvsagt ikke saken mindre alvorlig, men det viser at det kan være vanskelig i den helt tidlige fasen å vite hva som har skjedd.

Politiet har flere ganger vært ute i media og etterlyst vitner og informert om enkeltsaker, men vi må gjøre vurderinger i hver enkelt sak.

Det er også viktig å si at politiet kommuniserer om voldtekt også utover enkeltsaker ved å kommentere utvikling, trender, analyser og statistikk.

Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no