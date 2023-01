Ta deg en sydentur, Frida!

MØTTE PRESSEN: Frida Karlsson møtte pressen søndag for å forklare kollapsen etter Tour de Ski-seieren. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Bildene av en livløs Frida Karlsson som måtte fraktes ut av målområdet på toppen av monsterbakken, skremte flere enn bare Karlsson selv.

Nå trengs mer enn bare blåbärssoppa!

Sjelden har vel behovet for en ferie vært større. Da er det kanskje ikke så dumt å spørre en skamklipt Petter Northug om råd, for ingen skiløpere har noensinne vært bedre på å hvile!

Skal du trene som Petter Northug, må du hvile som Petter Northug, fortalte nettopp min navnebror da undertegnede i månedene etter Falun-VM, i rygg på en nybakt VM-konge, trente seg fullstendig i senk uten tilstrekkelig hvile.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert og kommentator. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Nettopp denne balansen, er noe av det vanskeligste med å være idrettsutøver, og kanskje oftere enn noe annet er det for stor, og ikke for liten, belastning som gjør at mange ikke får ut det de har ambisjoner om.

Petter Northug gikk i sin tid nesten alle skirenn han kunne gå, i hvert fall i verdenscupen og mesterskap. Nasjonale renn som åpningsrennene på Beitostølen og NM gikk han derimot bare under tvang, nettopp for å få tilstrekkelig trening og hvile i forkant av viktigere konkurranser.

VM-kongen Northug stilte derimot alltid opp i Tour de Ski, til tross for mesterskapene som ventet. Samtidig som han (nesten) alltid var i form i de påfølgende mesterskapene. Nøkkelen til dette var hvile, og også her var han best i verden.

Da Petter i sin tid herjet i skiløypene, gikk det direktefly fra Værnes til Gran Canaria. Det tok ikke mange dagene fra Monsterbakken og snø, var byttet ut med solseng og 25 varmegrader. En liten uke senere kom Northug tilbake og klar for å kjempe om VM-gull.

VM-gull kan også Frida Karlsson kjempe om, og nøkkelen til det ligger i å hvile som en verdensmester.