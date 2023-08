Ta de grønne fingrene deres ut av de eldres mat

BEHOLD KJØTTET: Emma Mikkola er Helsefagarbeider og mener at pasientene burde få servert kjøtt på sykehusene. Foto: Privat

Ta klimafingrene bort fra sykehusmaten.

Vi har nok alle en litt negative assosiasjoner til sykehusmat. Ofte er den raskt laget og enkelt servert.

De nye kostholdsrådene som nå blir anbefalt har en tydelig klimapolitisk vinkling og anbefaler et drastisk kutt i kjøttkonsumet.



Divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund, mener det er rett og rimelig at norske sykehus også skal følge disse nye kostholdsrådene.

Dette mener jeg blir helt feil.

Jeg er utdannet Helsefagarbeider og jobber på Haukeland sykehus, og ser at ofte så er det det grønne som ligger igjen på tallerkenen.

Jeg er redd for at pasienter ikke ønsker å spise måltider om vi serverer mer plantebasert og mindre kjøtt.

I ett møte med sykehuspasienter vil vi i stor grad møte en generasjon som er vokst opp på norsk rødt kjøtt og god fet helmelk.

Å skulle ta fra dem det når dem kanskje er mer sårbar enn noen gang, kanskje ikke har den matlysten i utgangspunktet, kan gjøre at de heller unnlater å spise måltidet.

Burde få bestemme selv

For eldre og langtidsliggende pasienter er det viktig med gode råvarer, god smak og matsikkerhet når mat skal serveres. Det skal serveres energi- og næringstett mat.

Ett kosthold sammensatt av mer kalorier, proteiner og fett per porsjon sammenlignet hva som har vært anbefalt for for øvrig befolkning.

Regelmessige måltider bidrar til større variasjon i kostholdet, bedre fordøyelse, stabilt blodsukker, økt prestasjonsevne under trening/mobilisering, og sikre at kroppen får de næringsstoffene den trenger for å bygge seg opp igjen i en slik rehabilitering!

Dette er noe man skal få bestemme selv, men at man i hovedsak skal fortsette med den samme kjøttmengden og kosten.

Om pasienter da ønsker å holde seg til anbefalinger Helsedirektoratet gir, så får man alltid servert kjøttfrie måltider på forespørsel.