Syv tips så julen ikke tar knekken på deg

Største løgnen i historien er denne: Husk at du som vertskap skal mingle med og underholde alle gjestene.

Bror! Ser du ut som faren til Stian Blipp og Eyvind Hellstrøm?

Når var sist du snakket med kokken på en restaurant? Du kan gjøre akkurat hva f* du vil når du inviterer. Gjerne underholde hvis det er det du digger. Men du MÅ ingenting.

Her er syv tips til en jul som ikke tar knekken på oss.

1 Du er ikke mor eller mormor.

Mormor ordna hele jula på egenhånd, tilsynelatende med hvilepuls. Ikke la det være din mal på suksess.



Urealistiske forventninger er roten til mye stress.



Spesielt de vi konstruerer i vårt eget hode.



Så det er vi ferdig med, okei?

2 Finn din greie og deleger resten

Hvem er du som vert og hva koser du deg mest med?

Lage mat? Fikse gaver? Handle og ordne? Lage dessert? Pynte? Skravle med folk? Arrangere selskapsleker?

Ta utgangspunkt i det du liker og gi bort resten.

Soloshow er uansett så 1990. Gi gjester ansvar og roller. Folk elsker å bidra.



Det gir mer eierskap til dagen.



Tilbehør, kaffe, kaker, drikke, underholdning, julegaver, ribba og oppvask? Deleger, deleger, deleger.

3 Tradisjoner

Behold tradisjoner som betyr noe for deg, og skrot de som henger igjen som dopapir på høyhælte sko.



Og gjett hva du kan? Jess, lage nye.



Og du trenger ikke følge de opp neste år en gang.

4 Dropp (voksen) gaver

Hvis du kjenner at gaver er mer stress enn kos, så dropp det. Ikke så enkelt sier du.



Jo, det er faktisk det. Planeten trenger ikke flere gaver, og vi trenger ikke flere gaver.

Bonus: De du kjøper gaver til, er sikkert like glad for å slippe som deg. Copy paste denne: «Hei xx I år dropper jeg gaver til de voksne. Eirik (en kar på internett) made me do it. Glad i deg/dere!»

Obs! Gaver er et av kjærlighetsspråkene. Så om du er en av de som koser deg veldig med å styre og ordne litt med gaver, så fortsett!



Gjør det som gjør deg glad.

5 Få perfekt ribbe med dette tipset!

Gi F! Har folk betalt 1250,- for å spise juletallerken hos deg? Nei. Svoren blir som den blir.

Hvis du gir litt faen, så kan det ikke bli feil.

Og hvis noen kommenterer maten så hilser du fra meg, smiler og utbringer en skål hvor du ber vedkomne dra åt helvette.

6 Drikke og barn

Tankekors for deg med barn: Se for deg at de voksne i barnehagen eller på skolen drikker det du drikker i jula, mens de er med barna dine.



Hvordan hadde du reagert?

Foto: Erik Edland / TV 2

7 Snakk og do you!

Ikke la følelsene dine bli en gjettelek.

Er du stressa, si det. Trenger du hjelp, si det.

Orker du egentlig ikke familieselskap, ikke gjør det.

Er du mest keen på å kjøpe Fjordland-ribbe og ha Harry Potter-maraton i senga? Gjør det. Do you!

Ta vare på deg selv og dine.Håper fra bunnen av hjertet at du får en fin høytid!

Klem fra meg til deg!

