Syv ting som vil spare deg penger i 2023

For mange er det dessverre ikke lengre et spørsmål om hvor mye vi skal kose oss.

Strømregninga tar knekken på kosen.

Matprisene økte med 12,7 prosent bare i fjor, og en ny prisøkning er varslet å komme 1. februar.

Prisene på drivstoff, boliglån og nær sagt alle andre varer og tjenester har økt kraftig. Vi kaller det dyrtid.

Forskerne fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) har funnet ut at andelen norske husholdninger som mener de har en trygg økonomi har sunket fra 65 prosent under pandemien til 49 prosent i august 2022.

Det er alvor og det krever tiltak. Politiske tiltak - ja, selvsagt. Men også grep som hver og en av oss kan ta ansvaret for selv.

Senke forbruket eller øke inntektene. Gjerne begge deler samtidig. Uansett hva du har gjort hittil i livet, eller om du har pluss eller minus påkontoen din akkurat nå: Du har massevis av erfaring du kan dra nytte av.

Jeg vet av egen erfaring at det ligger superkraft i gode sparetips.

Når vi kutter utgiftene og øker inntektene, skaper vi rom for å bruke pengene våre på helt andre ting.

Veronica: – Privatøkonomien går hardt utover psyken

Vi kan jakte på tusenlapper ved å ta mange små økonomiske grep. Her er sju:

Be banken om lavere rente. Har du boliglån, er du en attraktiv kunde hos norske banker. Bankene konkurrerer om oss, og du trenger ikke være spesielt trofast mot banken din. Sjekk Forbrukerrådets nettside www.finansportalen.no for å se hvordan banken din ligger an. Fra denne siden, som sammenligner prisene i alle bankene i landet, kan du be om lavere rente på lånet ditt. Du kan også bytte bank direkte dersom banken sier nei.

2. Bry deg om småpengene. For mange er kjøp under hundrelappen regnet som “småkjøp”, og går under radaren i hverdagen. Har du mange nok strikkeprosjekter, tyggispakker, snusbokser, energidrikker eller gamingabonnement, blir det store penger av det i lengden. Lag deg en sparekonto og sett over pengene du IKKE bruker på hverdagsvaner du bryter. Vi kaller det “droppesparing”. Spar pengene du dropper å bruke.

3. Planlegg innkjøp og matlaging. Det er dessverre fortsatt ekstremt høyt matsvinn i Norge. Vi kjøper mat som aldri blir spist. Lag en oversikt over all maten du har hjemme, se i tørrmatskuffene, i kjøleskapet og i fryseren. Planlegg ukens måltider og skriv ei handleliste som kompletterer det du allerede har fra før. Frys ned rester eller spis det til lunsj dagen etter.

4. Ta vare på det du har. Reparer klær, les vaskeanvisningen, luft ullklærne, fjern flekker før de setter seg, puss skoene dine.

5. Kjøp brukt. Tall fra finn.no viser at 70 prosent av oss var positive til å få en brukt julegave i 2022. Let etter klær og utstyr i bruktbutikker og på nett. Sett opp et søk etter det du trenger.

– Det blir tøft

6. Selg eller lei ut det du ikke trenger. Har du sportsutstyr, hageutstyr eller verktøy du ikke bruker selv i en periode, er det et stort bruktmarked der ute. Selg det eller legg det inn i appen Hyglo eller hos finn.no for å tjene penger på utleie. Er du tøff og har et annet sted å være i mellomtiden, lei ut boligen din på AirBnb. Du kan også leie ut et rom i boligen din mens du selv er hjemme.

7. Ta grep om strømforbruket. Skru ned innetemperaturen med en til to grader. For hver grad du senker temperaturen, kutter du oppvarmingskostnadene med fem prosent. dusk kortere, dropp karbad, pass på at du har e-faktura på regningene for å slippe fakturagebyr, ikke vask opp for hånd, det krever mer varmvann enn å kjøre en oppvaskmaskin. Har du gamle tetningslister, kan du fint bytte disse selv.

Det er begrenset hvor lavt forbruk du kan ha til slutt, men i prinsippet er det ingen øvre grense for hvor mye penger du kan tjene.

Har du helse og mulighet til å ta en ekstrajobb eller en ekstravakt, kan dette være året du skal fokusere på å øke inntektene dine.

Å ikke gjøre noen grep i økonomien nå, vil uansett gjøre inntektene dine mindre verdt.

Enten det er lønn, trygd, pensjon eller studielån.

